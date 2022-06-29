Война в Украине. Саммит НАТО в Мадриде: в меню - "Русский салат" и ключевые решения о будущем альянса

На 127-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Саммит НАТО в Мадриде: в меню - "Русский салат" и ключевые решения о будущем альянса



Ожидая прибытия президента США Джо Байдена и других мировых лидеров на саммит НАТО в Мадриде, официальные лица и журналисты не на шутку удивились, обнаружив в первой же строке меню ресторана конгресс-центра "Русский салат", пишет Рейтер.

Салат из горошка, картофеля, моркови и майонеза подают во многих испанских ресторанах, но на саммите, на котором Россия, как ожидается, будет названа угрозой безопасности в новой стратегической концепции альянса, "Русский салат" вызвал недоумение.

Впрочем, в меню саммита, кроме салатов, есть и куда более серьезные вещи: как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в Мадриде будут приняты ключевые решения для будущего НАТО.

Саммит НАТО в Мадриде / AP nuotr.

"Мы одобрим новую стратегическую концепцию, укрепим нашу обороноспособность и примем решение о комплексном пакете помощи Украине", - заверил он.

Как сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Фрэнк Гарднер, после четырех месяцев плохих новостей из Украины лидерам НАТО есть что отпраздновать: Турция сняла свои возражения против приема в альянс Швеции и Финляндии.

Для НАТО, пытающегося обеспечить Украину оружием, необходимым для сдерживания постепенно наступающих российских войск, это огромное событие.

Швеция и Финляндия несут с собой современные армии, самые передовые технологии и протяженное побережье Балтийского моря.

Тем не менее, как ожидается, сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит на саммите с предупреждением о том, что, по его словам, "копать надо глубже", чтобы подготовиться к более опасному десятилетию, которое, как он считает, ждет нас впереди.

Он объявит о ряде шагов Великобритании в рамках НАТО, в том числе о расширении британской базы в Эстонии.



Турция, Швеция и Финляндия пришли к соглашению по НАТО

Кременчуг после атаки / AP nuotr.

Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде заключили соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс их присоединения к НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Конкретные шаги по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО будут согласованы союзниками в течение двух дней, заявила канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё.

Канцелярия финского президента также сообщила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО.

В Николаеве под обстрел попал жилой дом. Два человека погибли, трое ранены



Глава городской администрации Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в среду утром в городе прогремели мощные взрывы.

Николаев / AP nuotr.

По его словам, под обстрел попал жилой многоэтажный дом.

"Есть попадание в жилую многоэтажку. На месте идет поисково-спасательная работа. Работают чрезвычайники, медики и коммунальщики. Друзья, не публикуйте адрес и фото с мест обстрелов, не подвергайте опасности тех, кто сейчас там спасает людей", - написал Сенкевич.

Председатель Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил, что в результате погибли два человека, трое ранены.

Он не уточнил, был ли это ракетный удар или артобстрел.



Науседа призвал НАТО увеличить присутствие в странах Восточной Европы

Гитанас Науседа / Luko Balandžio/BNS nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа накануне саммита в Мадриде призвал НАТО увеличить присутствие в странах Восточной Европы. В связи с захватнической войной России против Украины НАТО следует перейти от концепции сдерживания к концепции передовой обороны, заявил литовский политик.

Прежняя стратегия НАТО больше не способна обеспечить защиту стран Балтии. считает он. Вместо этого нужны войска НАТО в странах Балтии и на восточном фланге альянса, а также переход от воздушного патрулирования к воздушной обороне, заявил Науседа.