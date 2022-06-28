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2022.06.28 14:30

Источники "Ъ": Росавиация мешает пилотам из РФ работать за рубежом

РC
Радио «Cвобода» 2022.06.28 14:30
Самолет "Аэрофлота"
Самолет "Аэрофлота" / Reuters/Scanpix nuotr.

Российские пилоты, отправленные в простой или лишившиеся работы из-за санкций, введённых в ответ на вторжение России в Украину, не могут устроиться на работу за границу. Росавиация, как стало известно "Коммерсанту", отказывается подтверждать их удостоверения пилотов. Такую информацию стандартно запрашивают при проверке кандидата.

Как рассказал один из источников издания, в ряде случаев Росавиация обосновывала отказ "невозможностью раскрыть персональные данные", а в остальных — просто не давала ответа.

Собеседники издания пытались устроиться на работу в страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Камбоджу, Малайзию) и в Турцию. Из-за отказа Росавиации предоставить данные, по словам источников, получить работу за рубежом не смогли от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов.

Между тем президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук утверждает, что с конца февраля до середины июня Росавиация все-таки ответила на 600 запросов иностранных авиавластей. Но реально трудоустроились пока около сотни российских пилотов.

Росавиация ранее уже использовала инструмент "игнорирования запросов со стороны зарубежных авиавластей". Это, по словам источников "Коммерсанта", происходило с 2016 года до начала пандемии. Тогда перевозки в Россию росли, а авиакомпании искали пилотов в других странах. Сейчас же министерство транспорта может опасаться срыва поручения президента Путина о сохранении объема перевозок в 100 миллионов пассажиров к концу года, предположили они.

После начала российского вторжения в Украину многие страны мира, в том числе государства, входящие в Евросоюз, а также США и Канада, закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. В самой России с начала войны не работают 11 аэропортов, расположенных на юге страны. Сегодня Росавиация в очередной (21-й раз) продлила это ограничение.

Также ЕС и США в рамках санкций запретили поставки в Россию самолетов и запчастей для них, а также обязал лизинговые фирмы добиться возврата лайнеров, сданных в аренду российским перевозчикам. Из-за нехватки запчастей российские авиакомпании вынуждены не использовать часть своего парка.

Радио "Свобода"

# В мире# Россия
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