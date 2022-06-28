Самолет "Аэрофлота"

Новости

5 мин. назад

Источники "Ъ": Росавиация мешает пилотам из РФ работать за рубежом

Елена Поляк

Новости

14 мин. назад

Украинка из Донецкой области переехала в Литву: россияне вынесли все - телевизоры, кольца, даже ношеную одежду

Удар по ТРЦ в Кременчуге

Новости

1 ч. назад

Война в Украине. Возросло число жертв ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге

Габриэлюс Ландсбергис

Новости

1 ч. назад

Ландсбергис: Уступки ЕК по Калининградскому транзиту создали бы новые проблемы

Анна Лука

Новости

2 ч. назад

В Юрмале выступит легендарный нью-джаз коллектив из Германии Club Des Belugas

флаг НАТО

Новости

4 ч. назад

Усиление на востоке и новая стратегия: чего ждать от саммита НАТО в Мадриде

Гуманитарна допомога

Новости

4 ч. назад

Як це робиться? Гуманитарна допомога

Илья Яшин

Новости

4 ч. назад

В Москве задержали Илью Яшина

Книги

Новости

5 ч. назад

В Вильнюсе состоится Всемирный съезд литовских писателей

Участники саммита G7

Новости

5 ч. назад

Украина на саммите G7: что пообещала Зеленскому "семерка"

Хакер

Новости

5 ч. назад

Эксперт по кибербезопасности об атаках росскийских хакеров: что-то более серьезное нам не грозит

Флаг НАТО

Новости

6 ч. назад

В преддверии саммита НАТО министры стран Балтии, США обсудили будущие решения Альянса

Билборд с символом Z на Лиговском проспекте в Петербурге

Новости

19 ч. назад

В России разрисован буквами Z автомобиль литовского дипломата

Санкции России

Новости

20 ч. назад

В Эстонии подсчитали затраты при полном отказе от импорта из России и Беларуси

Вооруженные силы Литвы 

Новости

21 ч. назад

Литва отреагировала на публикацию в NYT: литовских спецназовцев в Украине нет

Витаутас Ландсбергис

Новости

22 ч. назад

Ландсбергис: Россия стремится узаконить последнюю аннексию Сталина - Калининград

Новости

2022.06.28 14:21

Украинка из Донецкой области переехала в Литву: россияне вынесли все - телевизоры, кольца, даже ношеную одежду

НЗ LRT.lt
Наталия Зверко, LRT.lt 2022.06.28 14:21
Елена Поляк
Елена Поляк / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Елена Поляк в Литве меньше месяца. Каждый день ее начинается с мыслей о том, как найти работу и отстроить свой дом в деревне Егоровка, находящейся под печально известной Волновахой в Донецкой области. «Сейчас мы вообще остались без дома, у нас такое состояние, что мы просто плачем каждый день», - говорит в интервью LRT.lt украинка.

55-летняя зоотехник Елена сейчас с мужем, дочерью и внучкой живет в Пакруойском районе. В Литву она решила приехать после того, как поступило предложение устроиться дояркой на ферму. Однако от предложения семье пришлось отказаться. Приехав, украинцы пришли в ужас: им предложили жить в сарае.

Елена Поляк родом из Донецкой области, из деревни Егоровка под печально известной Волновахой. Кровопролитные бои в этих краях шли еще в 2014 году. Бои за Волноваху происходили и в 2022 году (с 27 февраля по 11 марта) и завершились установлением полного контроля над городом со стороны сил РФ и ДНР.

12 марта губернатор Донецкой области Павел Кириленко заявил, что российские войска полностью разрушили Волноваху. Associated Press подтвердили, что город был захвачен пророссийскими сепаратистами и большая его часть была разрушена в ходе боевых действий.

6 марта по указу президента Украины Владимира Зеленского Волноваха получила звание города-героя Украины.

Вынесли все - даже обручальные кольца

Елена Поляк
Елена Поляк / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В этот же день, 6 марта, Елена с семьей решила уехать из Егоровки на запад Украины.

«В нашем селе уже стало неспокойно, и мы поехали с младшей дочкой в Западную Украину. Старшая дочь ехала туда из Ирпеня - там тоже уже было горячо. Муж у меня после инсульта, но мы всё-таки сели в машину и поехали. Ехали мы туда четверо суток, были сильные пробки, но всё-таки надеялись вернуться. Но узнали, что 11 марта наше село уже оккупировали, туда зашли российские войска, кадыровцы», - рассказывает Елена.

Она говорит, что в селе до сих пор идут боевые действия, а занявшие село россияне «облюбовали» дом украинки.

«За это время, пока нас не было дома, как нам рассказали, там успели пожить 200 человек. Сначала россияне вывезли все из дома, вплоть до ношенной одежды. Оставили только кровать, чтобы самим спать, а так остался пустой дом. В доме было три телевизора, два холодильника, один новый, в упаковке, две стиралки, одна из них тоже в упаковке, две морозильных камеры. Были бетономешалка, инструменты для ремонта… В общем вывезли все, что можно было», - разводит руками женщина.

В деревне оставалась сестра мужа и Елена попросила её забрать из дома обручальные кольца и новую дубленку. «А она говорит мне: какие кольца, какая дублёнка? Там вообще ничего не осталось», - сокрушается Елена.

В Литве предложили жить в сарае

Елена Поляк
Елена Поляк / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Елена с семьей 2,5 месяца жили во Львовской области, но позже старшая дочь с мужем, помощником мэра, уехали отстраивать Ирпень.

«Работу там мы не могли найти, а дома ничего не осталось, и мы нашли работу на ферме в Литве, в Калварийском районе, и решили ехать в Литву. А когда приехали, нас поселили буквально в сарае, хотя обещали, что там будут две комнаты. А тут даже полов не было. В общем мы перехали к Витасу и Расе, это очень хорошие люди, очень нам помогли и не брали с нас ни копейки», - рассказывает уроженка Егоровки.

На родине женщина работала в зернообрабатывающей промышленности и констатирует, что часть необходимой техники в районе была разбита, другая «угнана в Чечню». «На нашей ферме оставалось зерно на посев и подсолнечник, но подсолнечник вывезли россияне, зато посевное зерно осталось и сейчас наш директор раздает это зерно нашем людям из сел, где нет боевых действий, чтобы люди сеяли», - рассказывает Елена.

«Мы надеялись, что хоть что-то нам на память останется»

Донецк
Донецк / AP nuotr.

Пока семья пыталась устроиться в Литве, из Украины пришли плохие новости: дом семьи Поляк сгорел.

«Наш дом сгорел полностью - туда якобы заселился какой-то российский генералитет, высшее командование, и этот район атаковали уже украинцы и все сгорело, не осталось ничего – даже стен, там по-прежнему идут бои», - сокрушается Елена.

В Литве енщина согласна на любую работу, кроме того, ей срочно нужно жилье: «Все просят заплатить на три месяца вперед, а что делать, если денег нет?».

«У нас уже нет особо финансов, а у мужа – сил, чтобы думать о переезде в другую страну. Мы получили карточки на 120 € на человека, нам давали продуктовые наборы, социальной помощи пока не платят, потому что у нас ещё нет вида на жительство. А когда мы его получим, не знаю, говорят, что по 2-3 месяца ждут», - рассказывает украинка.

Дочь Елены закончила Донецкий торговый университет, но ей пока не удалось в Литве найти работу.

Центр регистрации беженцев в Литве
Центр регистрации беженцев в Литве / T. Biliūno/BNS nuotr.

«В Литве мы меньше месяца. Мы хотели заработать. чтобы хотя бы купить новый дом, а сейчас мы вообще остались без дома, у нас такое состояние мы просто плачем каждый день. У нас возле дома был сад большой около 100 деревьев – черешня, яблони, абрикосы, айва. Но и сад сгорел. а мы надеялись, что хоть что-то нам на память останется», - со слезами заключает свой рассказ украинка.

По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Число жертв гражданского населения в Украине с начала российской агрессии против этой страны составило 4 731 человек, 330 убитых - дети. Ранения получили 5900 человек, в том числе, 489 детей.

Елена Поляк
Елена Поляк
Елена Поляк
Jelena
Елена Поляк
Елена Поляк
Центр регистрации беженцев в Литве
Донецк
# Литва# Война в Украине
Самолет "Аэрофлота"
6 мин. назад

Источники "Ъ": Росавиация мешает пилотам из РФ работать за рубежом

Удар по ТРЦ в Кременчуге
1 ч. назад

Война в Украине. Возросло число жертв ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге

Габриэлюс Ландсбергис
1 ч. назад

Ландсбергис: Уступки ЕК по Калининградскому транзиту создали бы новые проблемы

Анна Лука
2 ч. назад

В Юрмале выступит легендарный нью-джаз коллектив из Германии Club Des Belugas

флаг НАТО
4 ч. назад

Усиление на востоке и новая стратегия: чего ждать от саммита НАТО в Мадриде

Гуманитарна допомога
4 ч. назад

Як це робиться? Гуманитарна допомога

Илья Яшин
4 ч. назад

В Москве задержали Илью Яшина

Книги
5 ч. назад

В Вильнюсе состоится Всемирный съезд литовских писателей

Участники саммита G7
5 ч. назад

Украина на саммите G7: что пообещала Зеленскому "семерка"

Хакер
5 ч. назад

Эксперт по кибербезопасности об атаках росскийских хакеров: что-то более серьезное нам не грозит

Хакеры
5
2022.06.27 15:10

Литву атакуют хакеры - сайты госучреждений и предприятий работают с перебоями

дополнено
5
Вооруженные силы Литвы 
2022.06.27 17:18

Литва отреагировала на публикацию в NYT: литовских спецназовцев в Украине нет

Витаутас Ландсбергис
2022.06.27 16:19

Ландсбергис: Россия стремится узаконить последнюю аннексию Сталина - Калининград

Хакер
2022.06.28 08:37

Эксперт по кибербезопасности об атаках росскийских хакеров: что-то более серьезное нам не грозит

Джо Байден и Олаф Шольц
2022.06.27 16:11

Шольц высказался за сохранение G20 с участием России

Билборд с символом Z на Лиговском проспекте в Петербурге
2022.06.27 19:22

В России разрисован буквами Z автомобиль литовского дипломата

Санкции России
2022.06.27 18:14

В Эстонии подсчитали затраты при полном отказе от импорта из России и Беларуси

Илья Яшин
2022.06.28 09:54

В Москве задержали Илью Яшина

Книги
2022.06.28 09:34

В Вильнюсе состоится Всемирный съезд литовских писателей

Флаг НАТО
2022.06.28 08:28

В преддверии саммита НАТО министры стран Балтии, США обсудили будущие решения Альянса