Украинка из Донецкой области переехала в Литву: россияне вынесли все - телевизоры, кольца, даже ношеную одежду

Елена Поляк в Литве меньше месяца. Каждый день ее начинается с мыслей о том, как найти работу и отстроить свой дом в деревне Егоровка, находящейся под печально известной Волновахой в Донецкой области. «Сейчас мы вообще остались без дома, у нас такое состояние, что мы просто плачем каждый день», - говорит в интервью LRT.lt украинка.

55-летняя зоотехник Елена сейчас с мужем, дочерью и внучкой живет в Пакруойском районе. В Литву она решила приехать после того, как поступило предложение устроиться дояркой на ферму. Однако от предложения семье пришлось отказаться. Приехав, украинцы пришли в ужас: им предложили жить в сарае.

Елена Поляк родом из Донецкой области, из деревни Егоровка под печально известной Волновахой. Кровопролитные бои в этих краях шли еще в 2014 году. Бои за Волноваху происходили и в 2022 году (с 27 февраля по 11 марта) и завершились установлением полного контроля над городом со стороны сил РФ и ДНР.

12 марта губернатор Донецкой области Павел Кириленко заявил, что российские войска полностью разрушили Волноваху. Associated Press подтвердили, что город был захвачен пророссийскими сепаратистами и большая его часть была разрушена в ходе боевых действий.

6 марта по указу президента Украины Владимира Зеленского Волноваха получила звание города-героя Украины.

Вынесли все - даже обручальные кольца



Елена Поляк / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В этот же день, 6 марта, Елена с семьей решила уехать из Егоровки на запад Украины.

«В нашем селе уже стало неспокойно, и мы поехали с младшей дочкой в Западную Украину. Старшая дочь ехала туда из Ирпеня - там тоже уже было горячо. Муж у меня после инсульта, но мы всё-таки сели в машину и поехали. Ехали мы туда четверо суток, были сильные пробки, но всё-таки надеялись вернуться. Но узнали, что 11 марта наше село уже оккупировали, туда зашли российские войска, кадыровцы», - рассказывает Елена.

Она говорит, что в селе до сих пор идут боевые действия, а занявшие село россияне «облюбовали» дом украинки.

«За это время, пока нас не было дома, как нам рассказали, там успели пожить 200 человек. Сначала россияне вывезли все из дома, вплоть до ношенной одежды. Оставили только кровать, чтобы самим спать, а так остался пустой дом. В доме было три телевизора, два холодильника, один новый, в упаковке, две стиралки, одна из них тоже в упаковке, две морозильных камеры. Были бетономешалка, инструменты для ремонта… В общем вывезли все, что можно было», - разводит руками женщина.

В деревне оставалась сестра мужа и Елена попросила её забрать из дома обручальные кольца и новую дубленку. «А она говорит мне: какие кольца, какая дублёнка? Там вообще ничего не осталось», - сокрушается Елена.

В Литве предложили жить в сарае



Елена Поляк / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Елена с семьей 2,5 месяца жили во Львовской области, но позже старшая дочь с мужем, помощником мэра, уехали отстраивать Ирпень.

«Работу там мы не могли найти, а дома ничего не осталось, и мы нашли работу на ферме в Литве, в Калварийском районе, и решили ехать в Литву. А когда приехали, нас поселили буквально в сарае, хотя обещали, что там будут две комнаты. А тут даже полов не было. В общем мы перехали к Витасу и Расе, это очень хорошие люди, очень нам помогли и не брали с нас ни копейки», - рассказывает уроженка Егоровки.

На родине женщина работала в зернообрабатывающей промышленности и констатирует, что часть необходимой техники в районе была разбита, другая «угнана в Чечню». «На нашей ферме оставалось зерно на посев и подсолнечник, но подсолнечник вывезли россияне, зато посевное зерно осталось и сейчас наш директор раздает это зерно нашем людям из сел, где нет боевых действий, чтобы люди сеяли», - рассказывает Елена.

«Мы надеялись, что хоть что-то нам на память останется»



Донецк / AP nuotr.

Пока семья пыталась устроиться в Литве, из Украины пришли плохие новости: дом семьи Поляк сгорел.

«Наш дом сгорел полностью - туда якобы заселился какой-то российский генералитет, высшее командование, и этот район атаковали уже украинцы и все сгорело, не осталось ничего – даже стен, там по-прежнему идут бои», - сокрушается Елена.

В Литве енщина согласна на любую работу, кроме того, ей срочно нужно жилье: «Все просят заплатить на три месяца вперед, а что делать, если денег нет?».

«У нас уже нет особо финансов, а у мужа – сил, чтобы думать о переезде в другую страну. Мы получили карточки на 120 € на человека, нам давали продуктовые наборы, социальной помощи пока не платят, потому что у нас ещё нет вида на жительство. А когда мы его получим, не знаю, говорят, что по 2-3 месяца ждут», - рассказывает украинка.

Дочь Елены закончила Донецкий торговый университет, но ей пока не удалось в Литве найти работу.

Центр регистрации беженцев в Литве / T. Biliūno/BNS nuotr.

«В Литве мы меньше месяца. Мы хотели заработать. чтобы хотя бы купить новый дом, а сейчас мы вообще остались без дома, у нас такое состояние мы просто плачем каждый день. У нас возле дома был сад большой около 100 деревьев – черешня, яблони, абрикосы, айва. Но и сад сгорел. а мы надеялись, что хоть что-то нам на память останется», - со слезами заключает свой рассказ украинка.

По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Число жертв гражданского населения в Украине с начала российской агрессии против этой страны составило 4 731 человек, 330 убитых - дети. Ранения получили 5900 человек, в том числе, 489 детей.