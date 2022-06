В Юрмале выступит легендарный нью-джаз коллектив из Германии Club Des Belugas

20 августа, в 20:00 в рамках фестиваля THE BEST OF «Summertime — приглашает Инесса Галанте», в Юрмале в концертом зале «Дзинтари» выступит легендарный нью-джаз коллектив из Германии Club Des Belugas. Группа также представит в Юрмале свою новую вокалистку — звезду мировой джазовой сцены Анну Лука. Вечерний концерт в изысканной атмосфере продолжит тему любви, которой посвящен фестиваль, и подарит зрителям великолепное настроение.

Музыку Club Des Belugas узнаешь с первых нот. Большинство слышало ее в рекламных роликах Samsung, LG, BMW, Mercedes-Benz, Martini, Victoria Secret и свыше десятка других известных брендов, а композиции группы вошли в более полутысячи различных сборников. Джаз, фанк, соул, бразильские ритмы, лаунж и босса-нова — лишь часть музыкального репертуара «белуг». Их концерты собирают аншлаги по всему миру, и теперь они возвращаются в Юрмалу. Гостей «Дзинтари» ждет не только удивительная концертная программа, но и знакомство с новой «жемчужиной» группы — шведской певицей Анной Лука (Anna Luca), которая очарует слушателей проникновенным вокалом и элегантной манерой исполнения.

Club des Belugas — один из ведущих европейских музыкальных коллективов, исполняющих нью-джаз. Основанный в 2002 году главными участниками Максим Иллион (Maxim Illion) и Китти Зе Билл (Kitty the Bill), и спустя всего год после этого завоевавший своими композициями первые строчки европейских чартов. На сегодняшний день группа имеет в своем активе двенадцать студийных альбомов, более двадцати синглов и две номинации престижного Spanish Jazz Awards.

Анна Лука / Фото организаторов

«Во время первого выступления на фестивале эти артисты вызвали настоящий ажиотаж, поэтому мы вновь пригласили их в Юрмалу. Немецко-шведская певица Анна Лука — воздушная, элегантная, обладающая совершенно неповторимым вокалом. Ее выступления затрагивают самые тонкие струны души! Что тут еще сказать? Club Des Belugas выступают на лучших концертных площадках мира, как и все музыканты, которые приедут к нам, и нам очень повезло иметь возможность сотрудничать с ними», — рассказала визионер фестиваля Инесса Галанте.

Каждый год фестиваль «Summertime — приглашает Инесса Галанте» собирает на сцене концертного зала «Дзинтари» лучших музыкантов, чтобы создать атмосферу, полную жизни и целительной силы музыки. Современные классики нью-джаза Club des Belugas, стирающие музыкальные границы и находящие отклик в сердцах самых разных слушателей, способны своими глубокими и многогранными композициями зажечь в душе слушателя яркий свет, тем самым подтверждая главную идею фестиваля THE BEST OF «Summertime — приглашает Инесса Галанте»— «дать людям как можно больше ощущения любви».