В Эстонии подсчитали затраты при полном отказе от импорта из России и Беларуси

Полное прекращение импорта из России и Беларуси означало бы для эстонских предприятий дополнительные расходы в 860 млн евро по ценам 2021 года. Об этом говорится в отчете Центра мониторинга развития.

Согласно подсчетам, импортозамещение товаров из России и Беларуси товарами из других государств на 31% дороже в сфере перевозок и хранения, на 28% дороже в деревообработке, на 57% дороже в производстве металла, на 63% дороже в производстве изделий из металла и на 23% дороже в химической промышленности.

«Импортозамещение товаров из России и Беларуси осложнено тем, что в некоторых отраслях экономики предложений на рынке недостаточно. Для того, чтобы получить товар, нужно платить больше других участников рынка», — пояснила эксперт Центра мониторинга развития Уку Варблане. Она добавила, что полное прекращение импорта в наибольшей степени затронуло бы сферы перевозок и хранения, а также производство металла, деревообрабатывающую и химическую промышленность.

Эксперты добавляют, что реорганизация цепей поставок вызовет рост расходов предприятий, а для снижения рисков необходимо будет иметь больше товаров на складах.

В 2021 году Эстония импортировала товары на сумму в 20 миллиардов евро. Это включает в себя товары из России на сумму 2,1 миллиарда евро (10,5 % от всего импорта) и из Беларуси на 0,6 миллиарда евро (3,1 % от всего импорта).

Из этих стран Эстония импортирует в основном топливо и полезные ископаемые (порядка 60 %), древесину и изделия из нее (13,8 %), изделия из металла (9,1 %) и продукцию химической промышленности (7,2 %).



"Новая газета - Балтия"