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2022.06.26 14:47

В России отменили несколько концертов "под давлением госорганов"

РC
Радио «Cвобода» 2022.06.26 14:47
Алексей Кортнев и группа "Несчастный случай"
Алексей Кортнев и группа "Несчастный случай" / Wikipedia

Московский музыкальный клуб "Главклуб" сообщил об отмене нескольких концертов "под давлением государственных органов". В частности, отменены выступления группы Anacondaz 26 июня, а также группы "Несчастный случай" 3 июля и певицы Манижи 8 июля.

Московский музыкальный клуб "Главклуб" сообщил об отмене нескольких концертов "под давлением государственных органов". В частности, отменены выступления группы Anacondaz 26 июня, а также группы "Несчастный случай" 3 июля и певицы Манижи 8 июля.

Как сообщил "Главклуб" в телеграме, в последнее время в клуб поступали звонки "из разных инстанций", а в пятницу, 24 июня, как утверждается, после очередного отказа отменить концерты, клубом были получены уведомления о проведении двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС.

"Извините, мы пытались" - пишет "Главклуб".

С чем связаны усилия государственных органов по отмене концертов, в сообщении не сказано. Комментариев самих этих органов пока нет. Известно, что музыканты, концерты которых отменили, публично высказывались против войны в Украине.

Это не первый случай отмены их выступлений в России, отменялись или срывались также концерты других музыкантов, выступавших с антивоенными заявлениями. В частности, Манижа, представлявшая Россию в прошлом году на конкурсе "Евровидение", ранее сообщила, что не выступит на фестивале "Стереолето" в Петербурге. Как написала Манижа в инстаграме, её "сняли с фестиваля". Ранее ряд телеграм-каналов и публичных персон, поддерживающих войну в Украине, требовали отменить выступление Манижи на фестивале из-за её антивоенных высказываний.

Радио Свобода

# Культура# Война в Украине
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