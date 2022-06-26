Война России против Украины. Киев

Новости

11 мин. назад

Хроника путинской войны. Ракетные удары по Киеву: есть погибший и раненые

Посольство Беларуси в Вильнюсе (архивное фото)

Новости

23 мин. назад

В 2021 году в Литве было выдано рекордное количество видов на жительство, в основном – гражданам Беларуси

Виктория Бойко

Новости

28 мин. назад

Виктория Бойко: Учу литовский, чтобы благодарить жителей Вильнюса на их языке

Электричество

Новости

1 ч. назад

Воскресенье – последний день для выбора независимого поставщика электроэнергии

Парад LGBTQ в Варшаве

Новости

1 ч. назад

В Варшаве прошел "Парад равенства"

Кадр из фильма

Новости

1 ч. назад

В новом фильме Гая Ричи украинских бандитов отредактируют из-за войны

Рута Мейлутите

Новости

1 ч. назад

Золотая награда «золотой рыбки»: Рута Мейлутите стала чемпионкой мира

Косым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

Новости

1 ч. назад

Подчёркнутый нейтралитет. Андрей Мальгин – о союзниках России

Алкоголь и курение

Новости

2 ч. назад

Опрос: В Германии молодежь стала меньше пить и больше курить марихуану

Белорусская милиция (ассоциативное фото)

Новости

2 ч. назад

"Окрестинизация" Беларуси. В Вильнюсе обнародованы новые данные о пытках

Матеуш Моравецкий

Новости

3 ч. назад

Страны Балтии и Польша хотят укрепить оборону Сувалкского коридора

Флаги ЕС и Украины

Новости

3 ч. назад

Роман Гончаренко. Украина уходит на Запад, Евросоюз исправляет свою ошибку

Война России против Украины

Новости

12 ч. назад

Хроника путинской войны. Россия пообещала передать Минску ракетные комплексы

Гитанас Науседа

Новости

22 ч. назад

Науседа: Правительству необходимо срочно начать консультации с Еврокомиссией по калининградскому транзиту

Беседа с "фейковым" Кличко

Новости

22 ч. назад

Бургомистр Берлина полчаса разговаривала с "фейковым" Кличко

У входа в мемориальный комплекс «Катынь» (архивное фото)

Новости

23 ч. назад

С мемориала на месте трагедии в Катыни убрали флаги Польши

Новости

2022.06.26 09:54

Воскресенье – последний день для выбора независимого поставщика электроэнергии

B
BNS 2022.06.26 09:54
Электричество
Электричество / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В воскресенье заканчивается срок, когда на втором этапе либерализации рынка электроэнергии потребители должны выбрать независимого поставщика.

Срок был продлен на одну неделю – с 18 июня по 26 июня включительно, – поскольку часть населения не успела заключить договоры.

Представитель Оператора распределения энергии (ESO) Паулюс Калмантас сообщил в четверг агентству BNS, что 20-23 июня поставщика выбрали еще 27 тысяч клиентов.

К четвергу договоры подписали около 620 тыс. потребителей, или 83,8 процента всех клиентов, участвующих в этом этапе.

Накануне длинных выходных число клиентов, не выбравших независимого поставщика, составляло около 120 тысяч.

Электричество
Электричество / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Бытовым потребителям, потребляющим в год 1-5 тыс. киловатт-часов электроэнергии и не успевшим на этой неделе выбрать независимого поставщика, с июля ESO будет временно предоставлять услугу гарантированного снабжения, однако цена этой услуги будет на 25 проц. выше средней биржевой цены предыдущего месяца и, кроме того, потребителям придется доплачивать за передачу электроэнергии и сопутствующие услуги.

Электричество
Электричество
# Литва
Пшемысль и украинские беженцы
1 мин. назад

Волонтерам из России, помогающим украинцам, в Польше не рады?

Война России против Украины. Киев
5
13 мин. назад

Хроника путинской войны. Ракетные удары по Киеву: есть погибший и раненые

постоянно дополняется
5
Посольство Беларуси в Вильнюсе (архивное фото)
25 мин. назад

В 2021 году в Литве было выдано рекордное количество видов на жительство, в основном – гражданам Беларуси

Виктория Бойко
30 мин. назад

Виктория Бойко: Учу литовский, чтобы благодарить жителей Вильнюса на их языке

Парад LGBTQ в Варшаве
1 ч. назад

В Варшаве прошел "Парад равенства"

Кадр из фильма
1 ч. назад

В новом фильме Гая Ричи украинских бандитов отредактируют из-за войны

Рута Мейлутите
1 ч. назад

Золотая награда «золотой рыбки»: Рута Мейлутите стала чемпионкой мира

Косым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
2 ч. назад

Подчёркнутый нейтралитет. Андрей Мальгин – о союзниках России

Алкоголь и курение
2 ч. назад

Опрос: В Германии молодежь стала меньше пить и больше курить марихуану

Белорусская милиция (ассоциативное фото)
2 ч. назад

"Окрестинизация" Беларуси. В Вильнюсе обнародованы новые данные о пытках

Война России против Украины
8
2022.06.25 22:43

Хроника путинской войны. Россия пообещала передать Минску ракетные комплексы

8
Гитанас Науседа
2022.06.25 12:54

Науседа: Правительству необходимо срочно начать консультации с Еврокомиссией по калининградскому транзиту

Беседа с "фейковым" Кличко
2022.06.25 12:07

Бургомистр Берлина полчаса разговаривала с "фейковым" Кличко

дополнено
Война России против Украины. Киев
5
2022.06.26 10:47

Хроника путинской войны. Ракетные удары по Киеву: есть погибший и раненые

постоянно дополняется
5
Матеуш Моравецкий
2022.06.26 07:05

Страны Балтии и Польша хотят укрепить оборону Сувалкского коридора

У входа в мемориальный комплекс «Катынь» (архивное фото)
2022.06.25 11:05

С мемориала на месте трагедии в Катыни убрали флаги Польши

Белорусская милиция (ассоциативное фото)
2022.06.26 08:20

"Окрестинизация" Беларуси. В Вильнюсе обнародованы новые данные о пытках

Кадр из фильма
2022.06.26 09:15

В новом фильме Гая Ричи украинских бандитов отредактируют из-за войны

Рута Мейлутите
2022.06.26 09:12

Золотая награда «золотой рыбки»: Рута Мейлутите стала чемпионкой мира

Флаги ЕС и Украины
2022.06.26 07:05

Роман Гончаренко. Украина уходит на Запад, Евросоюз исправляет свою ошибку