Воскресенье – последний день для выбора независимого поставщика электроэнергии

В воскресенье заканчивается срок, когда на втором этапе либерализации рынка электроэнергии потребители должны выбрать независимого поставщика.

Срок был продлен на одну неделю – с 18 июня по 26 июня включительно, – поскольку часть населения не успела заключить договоры.

Представитель Оператора распределения энергии (ESO) Паулюс Калмантас сообщил в четверг агентству BNS, что 20-23 июня поставщика выбрали еще 27 тысяч клиентов.

К четвергу договоры подписали около 620 тыс. потребителей, или 83,8 процента всех клиентов, участвующих в этом этапе.

Накануне длинных выходных число клиентов, не выбравших независимого поставщика, составляло около 120 тысяч.

Электричество / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Бытовым потребителям, потребляющим в год 1-5 тыс. киловатт-часов электроэнергии и не успевшим на этой неделе выбрать независимого поставщика, с июля ESO будет временно предоставлять услугу гарантированного снабжения, однако цена этой услуги будет на 25 проц. выше средней биржевой цены предыдущего месяца и, кроме того, потребителям придется доплачивать за передачу электроэнергии и сопутствующие услуги.