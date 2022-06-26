Хроника путинской войны. В Киеве прогремели взрывы

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 26 июня.

На 123-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 26 июня (время вильнюсское).

07:30

По Киеву были выпущены 14 ракет, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По словам очевидцев, одна из ракет попала в жилой дом, после чего там начался пожар.

06:50

Несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе Киева. Бригады скорой помощи и спасатели следуют на место происшествия, сообщил городской голова Виталий Кличко, пообещав позднее предоставить больше подробностей.

06:05

Координацией поставок Киеву вооружений, передачей разведданных и обучением украинских военных занимается разветвленная сеть из сотрудников разведок и подразделений специального назначения - "коммандос" - из США, Великобритании, Франции, Канады, Литвы и других стран НАТО. Часть из них действует на территории Украины, сообщает со ссылкой на неназванных собеседников газета The New York Times.

Большая часть этой работы ведется на базах в Германии, Франции и Великобритании, но некоторые сотрудники ЦРУ действуют и в Киеве, где занимаются передачей Украине "огромных объемов" разведданных от США. В Украину также периодически приезжают "коммандос" из других стран НАТО. Эти военные не находятся на передовой рядом с украинскими войсками, а консультируют из штабов в других частях страны или удаленно по зашифрованной связи.

Западные специалисты в первую очередь консультируют Киев в вопросе безопасных поставок оружия в страну, а также проводят ускоренные треннинги для украинских военных по работе с современным вооружением, таким, как, например, переданные из США реактивные системы залпового огня HIMARS.

05:05

ISW: Военное руководство Украины хочет координировать партизан

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что военное руководство Украины, судя по всему, стремится к координации действий украинских партизан на оккупированных Россией территориях. От жителей этих регионов в частности требуют соблюдать "кибер-гигиену", то есть избегать утечек и уничтожать цифровые доказательства участия в партизанской деятельности. Цель координации заключается как в стремлении нарушить контроль России над оккупированными областями, так и в подготовке к скоординированным операциям с украинскими военными, пишет ISW.

04:05

Флаг НАТО / BNS nuotr.

Украина признает, что ее членство в НАТО в краткосрочной перспективе невозможно, следует из интервью заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовква изданию Financial Times. Государства-участники Североатлантического альянса "отвергли устремления" Украины, заявил он. "Мы больше ничего не будем делать в этом отношении", - добавил Жовква.

При этом официальный Киев хочет, чтобы любые упоминания о России как о партнере НАТО были удалены из стратегической концепции альянса. Украина ожидает, что в концепции "будут более строгие и суровые предупреждения российскому агрессору", отметил Жовква, призвав членов альянса "не стесняться" при формулировании положений в отношении России.

03:05

Сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour) призвал мировых лидеров не поддаваться "усталости от войны". Накануне саммита стран "Большой семерки" (G7) он заявил, что лидеры этих государств должны послать "сильный сигнал поддержки" как Украине, так и развивающимся странам "глобального Юга". "Задачей наиболее экономически сильных демократических промышленных стран является совместная и скоординированная работа по защите свободы, демократии и прав человека", - заявил Нурипур. Сигнал, по его словам, должен заключаться в военной и финансовой поддержке Украины на следующем этапе конфликта и дальнейшей финансовой помощи развивающимся странам, которые сильно пострадали от последствий войны. Отдельно лидер "зеленых" подчеркнул угрозу мирового продовольственного кризиса.

02:05

Париж / Rodrigo Kugnharski / Unsplash nuotr.

Жителям и компаниям Франции следует ограничить потребление электричества и топлива, чтобы зимой быть лучше подготовленными к преодолению надвигающегося энергетического кризиса. Об этом главы французских энергетических компаний Engie, EDF и Total Energies заявили в открытом письме, обнародованном изданием Journal du Dimanche. В своем обращении топ-менеджеры ссылаются на резкое снижение поставок российского газа, а также на ограниченное производство электроэнергии в Европе из-за проблем с техническим обслуживанием и недостаточной выработкой на отдельных электростанциях. Несмотря на рост поставок сжиженного природного газа, импорт этого сырья пока не может восполнить выпавшие объемы, предупреждает руководство компаний.

01:05

Великобритания готова предоставить Украине кредитные гарантии

Великобритания в текущем году готова предоставить Украине еще 525 млн долларов США (около 500 млн евро) в качестве гарантий для кредитов от Всемирного банка. Это означает, что если Украина не сможет сама отдать долг, за нее это сделает Великобритания. Таким образом общая сумма финансовой поддержки со стороны Лондона достигнет 1,5 млрд долларов (1,4 млрд евро), говорится на сайте правительства Великобритании.

"Кредитные гарантии Великобритании играют важную роль в устранении дефицита финансирования Украины, позволяя банкам развития, таким как Всемирный банк, предоставлять украинскому правительству гораздо больше кредитов, чем они могли бы выдать в противном случае", - отмечает британское правительство. Новый займ необходим для выплат зарплат бюджетникам, а также содержания школ и больниц.

00:05

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, посвященном началу пятого месяца войны, пообещал, что Украина вернет все захваченные Россией города. "Северодонецк, Донецк, Луганск - мы все вернем. Каждую неделю мы продвигаемся к Херсону. Ни дня не забывали о Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Мариуполе. И все другие города Украины, временно оккупированные, будут только украинскими", - заявил Зеленский.

Нынешний этап войны украинский лидер назвал "эмоционально и нравственно сложным". "Когда знаем, что у врага все равно ничего не получится, когда понимаем, что все равно сможем защитить наше государство, но не чувствуем временных пределов этого, не чувствуем, сколько еще ударов, потерь, усилий будет, прежде чем увидим, что победа уже на нашем горизонте", - сказал Зеленский.

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