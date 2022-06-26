Хроника путинской войны. Байден назвал варварством ракетные удары российских войск по Киеву

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 26 июня.

На 123-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 26 июня (время вильнюсское).

18:10

Бойцы "народной милиции" самопровозглашенной "Луганской народной республики" эвакуировали с химического завода "Азот" в Северодонецке еще около 250 мирных жителей, среди них маленькие дети, написал "посол" "ЛНР" в РФ Родион Мирошник в Telegram. Днем ранее, по его словам, с территории завода "было вывезено около 200 мирных жителей". Мирошник не уточнил, куда эвакуированные были направлены. Минобороны РФ 25 июня подтвердило переход Северодонецка под полный контроль российских войск и "народной милиции ЛНР".

17:30

В захваченной российскими войсками Каховке Херсонской области неизвестные накануне подорвали автомобиль главы отдела образования оккупационной администрации города Ирины Махневой, сообщил в Telegram пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Советник руководителя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань уточнил, что подрыв автомобиля произошел поздно вечером 25 июня. "Очевидцы говорят, что принадлежит он каховской "начальнице" управления образования - коллаборантке и предательнице Ирине Махневой", - написал Хлань в Facebook. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко со ссылкой на неназванные российские СМИ сообщил, что Махнева не пострадала, так как не успела сесть в автомобиль. Геращенко также опубликовал в Telegram видео, на котором запечатлено возгорание автомобиля, который, по его словам, принадлежит Махневой.

16:45

Шольц: Страны G7 обеспокоены кризисом в мировой экономике

Лидеры стран "большой семерки" (G7) обеспокоены надвигающимся экономическим кризисом на фоне замедления роста ВВП и резкого скачка инфляции, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) после рабочего заседания в рамках саммита "семерки", посвященного вопросам мировой экономики. "Все члены G7 испытывают озабоченность по поводу кризисов, с которыми нам приходится сталкиваться в настоящее время", - сказал он, отметив снижение темпов экономического роста в некоторых странах, ускорение инфляции, дефицит сырьевых материалов и перебои в цепочках поставок. По словам Шольца, "все это не малые проблемы". "И поэтому мы также вместе должны нести ответственность", - подчеркнул канцлер.

16:15

Участники саммита G7 должны отреагировать на российские ракетные удары по Киеву, считает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Санкции должны быть более агрессивными. Эмбарго на экспорт золота - это хорошо, однако необходимо газовое эмбарго в новом санкционном пакете ЕС", - написал он в Telegram.

15:50

Лишь 4 процента немецких компаний, работающих в России, заявили о желании полностью покинуть российский рынок после начала вооруженного вторжения РФ на территорию Украины, сообщили агентству РБК в Германо-российской внешнеторговой палате (ВТП). "Остальные планируют продолжить свою деятельность на рынке без каких-либо изменений, либо частично отказавшись от новых проектов или изменив свою структуру", - сказали в ВТП.

15:25

В результате ракетных ударов российских войск по Черкасской области один человек погиб и пятеро получили ранения, сообщил глава областной администрации Игорь Табурец. "Есть два прилета вблизи областного центра. Один погибший и пятеро травмированных. Поврежден объект инфраструктуры", - написал он.

15:00

Борис Джонсон / AP nuotr.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что видят "возможность переломить ситуацию" в Украине. Как сообщил пресс-секретарь Даунинг-стрит, лидеры двух стран, участвующие в саммите G7 в Германии, "согласились, что сейчас наступил решающий момент для хода конфликта и существует возможность переломить ситуацию на войне". Они "подчеркнули необходимость поддерживать Украину для укрепления ее позиции как в войне, так и в будущих переговорах", сообщил пресс-секретарь. Однако Джонсон предупредил Макрона, что "любые попытки урегулировать конфликт сейчас приведут только к длительному периоду нестабильности". По мнению британского премьера, это также даст президенту России Владимиру Путину "лицензию на манипуляцию как независимыми государствами, так и международными рынками".

14:40

Президент США Джо Байден назвал варварством ракетные удары российских войск по Киеву. "Это еще одно проявление их варварства", - сказал он журналистам на саммите "большой семерки" (G7) в Баварии, комментируя обстрел вооруженными силами РФ жилого дома в украинской столице утром 26 июня.

14:05

Шарль Мишель (архивное фото) / AP nuotr.

Европейский Союз сохраняет "непоколебимое единство" в поддержке Украины на фоне российского вторжения, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Выступая на открытии саммита "большой семерки" (G7) в баварском замке Эльмау, он сказал, что ЕС оказывает финансовую, гуманитарную и политическую помощь Киеву, но "Украине нужно больше, и мы готовы предоставлять больше". По словам Мишеля, участники ежегодного саммита G7 обсудят, среди прочего, предложенное США установление предельных цен на российскую нефть. Однако, прежде чем такой шаг будет принят, "мы хотим убедиться, что у нас есть четкое понимание, какими будут прямые последствия", отметил он.

13:55

Россия, по всей видимости, планирует вернуть свои войска в Гомельскую область Беларуси, которая граничит с Украиной, считают в Главном управлении разведки (ГУР) украинского министерства обороны. По данным ГУР, руководство различных учреждений и организаций в Гомельской области предупредили о возможности возвращения подразделений ВС РФ. Одновременно россияне планируют наращивать численность оперативно-тактической авиации в Беларуси, переправив на аэродром Барановичи 10 самолетов. Официально - якобы для совместного патрулирования воздушного пространства.

13:30

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в связи с ракетным обстрелом Киева российскими ВВС призвал участников саммита "большой семерки" в замке Эльмау ужесточить санкции против России и поставить Киеву более мощное вооружение. "Семилетний украинский ребенок мирно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала его дом. Многие другие по всей Украине находятся под бомбардировками. Саммит G7 должен ответить новыми санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Необходимо победить больной империализм России", - написал Кулеба в микроблоге Twitter.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022

13:00

Ракетный обстрел Киева был совершен из региона Каспийского моря стратегическими бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160, которые выпустили "от четырех до шести ракет" типа Х101, способных летать на расстояние до 5500 километров. Об этом заявил в эфире всеукраинского телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, бомбардировщики взлетали из Астрахани. "Наша ПВО сработала, часть ракет была сбита. Есть фотоподтверждение одного, другие обломки сейчас ищут", - сообщил Игнат.

12:30

Джо Байден и Олаф Шольц / AP nuotr.

США и Германию связывают самые тесные партнерские узы, заявил американский президент Джо Байден незадолго до начала трехдневного саммита "большой семерки" (G7) в баварском замке Эльмау. В условиях военного нападения России на Украину необходимо, чтобы страны G7 держались друг друга, подчеркнул Байден в ходе двусторонней встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Шольц в свою очередь заявил, что президент РФ Владимир Путин просчитался, надеясь внести раскол между государствами Запада.

12:00

Четыре страны "большой семерки" (G7) - Великобритания, США, Япония и Канада - уже "в ближайшее время" введут запрет на импорт российского золота, говорится в сообщении пресс-службы британского правительства, обнародованном перед началом саммита "семерки" в баварском замке Эльмау. По мнению Лондона, эти меры "напрямую затронут российских олигархов" и "само сердце машины войны" президента РФ Владимира Путина. "Необходимо перекрыть денежный кран путинскому режиму", - подчеркивается в сообщении пресс-службы. В нем отмечается также, что на саммите премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет убеждать другие государства G7 присоединиться к запрету.

11:30

После захвата Северодонецка российская армия сосредоточила все силы на захвате Лисичанска - "последнего бастиона в Луганской области", сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, из-за множества разрушений Лисичанск уже почти не узнать. Рухнула телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, снаряды попали в здания и строения, в том числе в здание СБУ. На территории больницы обнаружено тело погибшего мужчины с множеством минно-взрывных травм. После отвода войск ВСУ россияне закрепились в Северодонецке, а также в Сиротино, Вороново и Боровском, пишет Гайдай.

10:50

Министр обороны России Сергей Шойгу "проинспектировал российскую группировку войск на Украине", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ. По утверждению министерства, "на командных пунктах российских группировок Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиям российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях". Куда именно в Украину приезжал Шойгу, не уточняется. На кадрах, показанных ведомственным телеканалом "Звезда", делегация министерства выходит из вертолета, а затем проводит совещание, после которого Шойгу награждает отличившихся военных. "Уверяю вас, впереди у вас еще много славных дел во благо нашего отечества, вооруженных сил, воздушно-десантных войск. Поздравляю! Берегите себя", - сказал Сергей Шойгу

10:30

На саммите НАТО в Мадриде, запланированном на 28-30 июня, не будет рассматриваться вопрос о возможности членства Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил в интервью газете El Pais министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, НАТО никогда не обсуждала за столом переговоров перспективы вступления Киева в ее состав.

09:30

Украина по собственной инициативе вновь закупила партию вооружений напрямую от производителя в Германии. Киев на свои средства приобрел у концерна Dynamit Nobel Defence около 2900 переносных противотанковых гранатометов RGW 90 Matador. Это оружие уже доставлено в Украину, сообщил еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. По его сведениям, Киев еще в марте закупил у DND 5100 гранатометов RGW 90 Matador. Это означает, что Украина получила уже 8000 единиц такого оружия. Факт его поставки Украине подразумевает, что сделка была одобрена правительством ФРГ, отмечает еженедельник. Министерство экономики ФРГ отказалось комментировать сообщение Welt am Sonntag.

08:30

В результате ракетных ударов по Киеву есть погибший

Война России против Украины. Киев / фото ГСЧС Украины/UNIAN

В результате ракетных ударов российских войск по Киеву как минимум один человек погиб, несколько получили ранение. Два человека были экстренно госпитализированы. Одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом, частично разрушив три верхних этажа. Часть жильцов находятся под завалами. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сообщается, что в здании начался пожар, площадь возгорания - 300 квадратных метров. Из-под завалов извлекли семилетнюю девочку. Ее отец погиб, а мать придавило бетонной плитой.

07:30

По Киеву были выпущены 14 ракет, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По словам очевидцев, одна из ракет попала в жилой дом, после чего там начался пожар.

06:50

Несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе Киева. Бригады скорой помощи и спасатели следуют на место происшествия, сообщил городской голова Виталий Кличко, пообещав позднее предоставить больше подробностей.

06:05

Координацией поставок Киеву вооружений, передачей разведданных и обучением украинских военных занимается разветвленная сеть из сотрудников разведок и подразделений специального назначения - "коммандос" - из США, Великобритании, Франции, Канады, Литвы и других стран НАТО. Часть из них действует на территории Украины, сообщает со ссылкой на неназванных собеседников газета The New York Times.

Большая часть этой работы ведется на базах в Германии, Франции и Великобритании, но некоторые сотрудники ЦРУ действуют и в Киеве, где занимаются передачей Украине "огромных объемов" разведданных от США. В Украину также периодически приезжают "коммандос" из других стран НАТО. Эти военные не находятся на передовой рядом с украинскими войсками, а консультируют из штабов в других частях страны или удаленно по зашифрованной связи.

Западные специалисты в первую очередь консультируют Киев в вопросе безопасных поставок оружия в страну, а также проводят ускоренные треннинги для украинских военных по работе с современным вооружением, таким, как, например, переданные из США реактивные системы залпового огня HIMARS.

05:05

ISW: Военное руководство Украины хочет координировать партизан

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что военное руководство Украины, судя по всему, стремится к координации действий украинских партизан на оккупированных Россией территориях. От жителей этих регионов в частности требуют соблюдать "кибер-гигиену", то есть избегать утечек и уничтожать цифровые доказательства участия в партизанской деятельности. Цель координации заключается как в стремлении нарушить контроль России над оккупированными областями, так и в подготовке к скоординированным операциям с украинскими военными, пишет ISW.

04:05

Флаг НАТО / BNS nuotr.

Украина признает, что ее членство в НАТО в краткосрочной перспективе невозможно, следует из интервью заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовква изданию Financial Times. Государства-участники Североатлантического альянса "отвергли устремления" Украины, заявил он. "Мы больше ничего не будем делать в этом отношении", - добавил Жовква.

При этом официальный Киев хочет, чтобы любые упоминания о России как о партнере НАТО были удалены из стратегической концепции альянса. Украина ожидает, что в концепции "будут более строгие и суровые предупреждения российскому агрессору", отметил Жовква, призвав членов альянса "не стесняться" при формулировании положений в отношении России.

03:05

Сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour) призвал мировых лидеров не поддаваться "усталости от войны". Накануне саммита стран "Большой семерки" (G7) он заявил, что лидеры этих государств должны послать "сильный сигнал поддержки" как Украине, так и развивающимся странам "глобального Юга". "Задачей наиболее экономически сильных демократических промышленных стран является совместная и скоординированная работа по защите свободы, демократии и прав человека", - заявил Нурипур. Сигнал, по его словам, должен заключаться в военной и финансовой поддержке Украины на следующем этапе конфликта и дальнейшей финансовой помощи развивающимся странам, которые сильно пострадали от последствий войны. Отдельно лидер "зеленых" подчеркнул угрозу мирового продовольственного кризиса.

02:05

Париж / Rodrigo Kugnharski / Unsplash nuotr.

Жителям и компаниям Франции следует ограничить потребление электричества и топлива, чтобы зимой быть лучше подготовленными к преодолению надвигающегося энергетического кризиса. Об этом главы французских энергетических компаний Engie, EDF и Total Energies заявили в открытом письме, обнародованном изданием Journal du Dimanche. В своем обращении топ-менеджеры ссылаются на резкое снижение поставок российского газа, а также на ограниченное производство электроэнергии в Европе из-за проблем с техническим обслуживанием и недостаточной выработкой на отдельных электростанциях. Несмотря на рост поставок сжиженного природного газа, импорт этого сырья пока не может восполнить выпавшие объемы, предупреждает руководство компаний.

01:05

Великобритания готова предоставить Украине кредитные гарантии

Великобритания в текущем году готова предоставить Украине еще 525 млн долларов США (около 500 млн евро) в качестве гарантий для кредитов от Всемирного банка. Это означает, что если Украина не сможет сама отдать долг, за нее это сделает Великобритания. Таким образом общая сумма финансовой поддержки со стороны Лондона достигнет 1,5 млрд долларов (1,4 млрд евро), говорится на сайте правительства Великобритании.

"Кредитные гарантии Великобритании играют важную роль в устранении дефицита финансирования Украины, позволяя банкам развития, таким как Всемирный банк, предоставлять украинскому правительству гораздо больше кредитов, чем они могли бы выдать в противном случае", - отмечает британское правительство. Новый займ необходим для выплат зарплат бюджетникам, а также содержания школ и больниц.

00:05

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, посвященном началу пятого месяца войны, пообещал, что Украина вернет все захваченные Россией города. "Северодонецк, Донецк, Луганск - мы все вернем. Каждую неделю мы продвигаемся к Херсону. Ни дня не забывали о Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Мариуполе. И все другие города Украины, временно оккупированные, будут только украинскими", - заявил Зеленский.

Нынешний этап войны украинский лидер назвал "эмоционально и нравственно сложным". "Когда знаем, что у врага все равно ничего не получится, когда понимаем, что все равно сможем защитить наше государство, но не чувствуем временных пределов этого, не чувствуем, сколько еще ударов, потерь, усилий будет, прежде чем увидим, что победа уже на нашем горизонте", - сказал Зеленский.

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