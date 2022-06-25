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2022.06.25 12:54

Науседа: Правительству необходимо срочно начать консультации с Еврокомиссией по калининградскому транзиту

РL LRT.lt
Радио LRT, LRT.lt 2022.06.25 12:54
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Президент Гитанас Науседа заявил, что правительство Литвы должно срочно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы осуществление антироссийских санкций не наносило ущерба ни интересам Литвы, ни международным соглашениям.

Как сообщил глава государства в субботу в своем аккаунте в Facebook, Литва будет применять санкции Сообщества и сохранять контроль над товарами, перевозимыми через ее территорию.

По словам Г. Науседы, ни о каких «коридорах» не может быть и речи, равно как и об уступках России в ответ на кремлевские угрозы.

Президент говорит, что эта позиция была четко разъяснена председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

После того, как Евросоюз принял четвертый пакет санкций против России, встал вопрос о том, насколько они применимы к калининградскому транзиту. Комиссия объявила, что внесет в этот вопрос ясность.

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