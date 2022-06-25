Бургомистр Берлина полчаса разговаривала с "фейковым" Кличко

Франциска Гиффай около получаса разговаривала по видеосвязи с самозванцем, выдававшим себя за мэра Киева Виталия Кличко. Инцидент расследует полиция Берлина.

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай (Franziska Giffay) в ходе видеосвязи с Киевом в пятницу, 24 июня, усомнилась в том, что разговаривает с настоящим мэром украинской столицы Виталием Кличко. "Собеседник Гиффай выглядел, как Кличко, первая четверть часа разговора не вызвала никаких подозрений", - сообщила пресс-секретарь берлинского Сената Лиза Фрерикс (Lisa Frerichs).

Предполагаемый Кличко "поинтересовался, как мы справляемся с большим числом украинских беженцев, сколько их у нас, это был абсолютно нормальный разговор, как мы и ожидали", но затем были затронуты темы, которые вызвали у Гиффай подозрение, сказала Фрерикс. "В какой-то момент наш собеседник сослался на некий разговор с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником и поинтересовался, как мы относимся к тому, что столь многие украинцы и украинки пытаются обманным путем заполучить социальные выплаты в Берлине", - продолжила пресс-секретарь.

Es gab keine Anhaltspunkte dafür, dass die Videokonferenz nicht mit einer echten Person geführt wird. Allem Anschein nach handelt es sich um Deep Fake. Das LKA Berlin, Staatsschutz, ist eingeschaltet. https://t.co/SWgvn9JRNR pic.twitter.com/soWNZwuQAb — Senatskanzlei Berlin (@RegBerlin) June 24, 2022

"Он также попросил, чтобы германские власти помогли вернуть в Украину молодых мужчин, чтобы отправить их на фронт. А последняя тема вызвала уже полное недоумение: он поинтересовался, не можем ли мы оказать Киеву консультативную помощь в проведении гей-парада. Это показалось более чем странным, учитывая, что в Украине сейчас идет война", - отметила Лиза Фрерикс. После этого видеосвязь оборвалась.

"Глубокий фейк"

Канцелярия берлинского Сената полагает, что Гиффай стала жертвой цифровой манипуляции. "Судя по всему, мы столкнулись с дипфейком (deep fake, исключительно реалистичной цифровой подделкой - Ред.) Не было никаких признаков того, что это ненастоящий человек. Перед нами сидел кто-то, кто выглядел и двигался точно так же, как Кличко", - заявила Фрерикс.

Посол Украины Андрей Мельник подтвердил, что собеседником Гиффай не был Кличко. Расследованием инцидента занимается полиция Берлина.

С мнимым Кличко в тот же день побеседовал по видеосвязи и мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда, однако он почти сразу заподозрил неладное и прервал разговор.

Виталий Кличко / AP nuotr.

Виталий Кличко в Telegram заявил, что запросы на проведение встречи мэрам европейских городов были разосланы по фальшивому почтовому адресу.

"Враг не унимается и ведет войну по всем фронтам - в частности, по дезинформации, по дискредитации украинских политиков. Чтобы рассорить с европейскими партнерами, чтобы Украине не помогали", - прокомментировал городской голова украинской столицы.

DW

UNIAN