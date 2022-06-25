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2022.06.25 10:44

Новый опрос: популярнейшим политиком остается Науседа, на второе место поднялся Анушаускас

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BNS 2022.06.25 10:44
Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас / E. Genio/LRT nuotr.

Cамым популярным политиком страны остается президент Гитанас Науседа, а второе место в рейтинге занимает министр национальной обороны, консерватор Арвидас Анушаускас, который опередил лидера социал-демократов Вилию Блинкявичюте. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством «Vilmorus» по заказу газеты «Lietuvos rytas».

Согласно результатам опроса, президента Гитанаса Науседу положительно оценивают 59,2 процента опрошенных (в мае их было 60,3 проц.), министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса – 45,4 проц. (43,6 проц.), председателя Социал-демократической партии Литвы Вилию Блинкявичюте, месяц назад занимавшую второе место, – 43,6 проц. (45,7 проц.).

Вилия Блинкявичюте
Вилия Блинкявичюте / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Лидера Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюса Сквернялиса, занимающего четвертую позицию, поддерживают 37,2 проц. (в мае – 40,8 проц.). Руководитель партии «Свобода и справедливость» Ремигиюс Жемайтайтис получил 37 процентов. Спикер Сейма, лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен – 32,6 проц. (в мае – 37 проц.).

Виктория Чмилите-Нильсен
Виктория Чмилите-Нильсен / D. Umbraso/LRT nuotr.

Седьмое место в рейтинговой таблице занимает премьер-министр Ингрида Шимоните, которую положительно оценили 30,4 проц. (в мае – 35,2 проц.). Министра социальной защиты и труда Монику Навицкене поддерживают 30,2 проц. (30,9 проц.), министра внутренних дел Агне Билотайте – 27,1 проц. (31,3 проц.) опрошенных.

Завершает десятку самых популярных политиков и общественных деятелей мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, которого положительно оценивают 26,2 проц. респондентов (27,7 проц.).

Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис
Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис / BNS

Репрезентативный опрос Центра изучения общественного мнения и рынка «Vilmorus» был проведен 9-18 июня. Погрешность составляет 3,1 проц.

Арвидас Анушаускас
Вилия Блинкявичюте
Виктория Чмилите-Нильсен
Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис
# Литва
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