Хроника путинской войны. Мэр Северодонецка: Украинская армия почти оставила город

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 25 июня.

На 122-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 25 июня (время вильнюсское).

17:10

В министерстве обороны России впервые назвали имена командующих двумя группировками войск в Украине. Генерал-полковник Александр Лапин командует соединениями и воинскими частями группировок войск "Центр", а генерал армии Сергей Суровикин - Южной группировкой войск. Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

16:30

Силы самопровозглашенной "Луганской народной республики" и РФ вошли в Лисичанск, сообщил агентству РИА "Новости" представитель "народной милиции ЛНР" Андрей Марочко. "На данный момент уже захвачена шахта, которая находится на территории города Лисичанск, а также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод", - сказал он. По словам Марочко, сейчас бои идут в городской застройке.

15:50

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, предоставленные США, уже действуют в интересах обороны Украины, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный. "Артиллеристы ВСУ мастерски поражают цели - военные объекты врага на нашей, украинской, территории. Спасибо американскому народу за предоставленное вооружение! Наша цель - Победа", - написал Залужный в своем Telegram-канале. Он показал на видео, как работают американские РСЗО.

15:10

Кличко просит правоохранителей разобраться с фейковыми звонками

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей выяснить, кто от его имени общался по видеосвязи с мэрами Берлина и Мадрида. "Вчера якобы от моего имени мэрам нескольких европейских столиц с фальшивого почтового адреса разослали запросы на общение через Zoom. Поскольку наши друзья реагируют оперативно и поддерживают нас, мэры Берлина и Мадрида согласились на разговор. И с помощью технологии DeepFake с ними говорил злоумышленник, выдавая себя за Кличко", - написал мэр Киева в своем Telegram-канале. Кличко уверен, что правоохранители должны расследовать такую "деятельность", при необходимости - с привлечением иностранных специалистов. Он считает, что этот разговор был частью стратегии РФ по дискредитации украинских политиков, чтобы рассорить их с европейскими партнерами.

14:20

Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что почти все украинские военные вышли из города. "Ситуация довольно сложная. Наши военные должны были отойти на более укрепленные оборонительные позиции, которые позволят в дальнейшем вести оборону и сохранят жизнь нашим военным. Но, к сожалению, город почти оставили", - заявил он в эфире национального телемарафона, отметив, что российские войска не взяли Северодонецк в блокаду. По словам Стрюка, военные, которые должны были отойти на более укрепленные позиции, вышли, поэтому окружение не удалось.

13:59

Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов в пяти странах. С должностей сняты посол Украины в Грузии Игорь Долгов, посол в Словакии Юрий Мушка, посол в Португалии Инна Огнивец, посол в Иране Сергей Бурдыляк и посол Ливане Игорь Осташ. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента. Причины этих кадровых решений не указаны, однако ранее Зеленский заявлял, что будет увольнять послов за неэффективное исполнение должностных обязанностей.

13:30

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал не ждать прорывных результатов от трехдневного саммита стран "большой семерки" (G7), который начнется 26 июня в замке Эльмау в Баварии. "Да, Эльмау находится в горах, но горы мы, конечно, не сдвинем", - предупредил глава правительства ФРГ в еженедельном интернет-обращении Kanzler kompakt. Одной из главных тем встречи в верхах станет война в Украине и ее экономические последствия, приведшие к стремительному росту цен на энергию.

13:00

Военная разведка Украины не исключает, что массированные авиаудары, нанесенные по северу страны в ночь на 25 июня с территории Беларуси, были провокацией России, преследующей цель втянуть белорусскую армию в войну. "Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси. Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в роли непосредственного участника", - говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны в Киеве. По его данным, в нападении участвовали шесть бомбардировщиков Ту-22М3, которые выпустили 12 крылатых ракет Х-22. Они взлетали из аэропорта "Шайковка" Калужской области России, а затем через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в белорусский город Мозырь прибыли несколько российских диверсионных групп, которые якобы планируют взорвать там жилые дома, школы и больницы и преподнести это как ответ Украины на сегодняшние авиаудары.

12:00

Генсек НАТО: Война в Украине закончится за столом переговоров

Йенс Столтенберг / AP nuotr.

Война России против Украины, скорее всего, закончится не победой одной из сторон, а за столом переговоров, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Pais. В то же время он подчеркнул: "Наша обязанность - обеспечить Украине максимально сильную позицию и помочь ей остаться суверенной и независимой европейской нацией. И лучший способ сделать это - оказать мощную военную поддержку, экономическую поддержку и ввести жесткие санкции против России". Ранее в интервью немецкой газете Bild генсек НАТО предупредил: "Мы должны быть готовы к тому, что она (война. - Ред.) может длиться годами".

11:40

Министерство обороны Украины резко раскритиковало авторов сообщений о выводе подразделений ВСУ из Северодонецка - главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, а также украинского журналиста Юрия Бутусова. Эти сообщения, как заявила замминистра обороны Анна Маляр, "просто не дали ВСУ доделать запланированное". "Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлениям Генштаба отчасти срывает военные операции - как это было вчера и позавчера по Северодонецку", - подчеркнула Маляр. "Все, о чем можно в этот момент говорить, - говорят официальные источники: Генштаб и Минобороны", - пояснила она. Ни Генштаб ВСУ, ни министерство обороны в Киеве до сих пор не подтвердили вывода украинских войск из Северодонецка.

11:00

За прошедшие сутки российские войска нанесли ракетные удары по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова, а также обстреливали Богодуховский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы Харьковской области, сообщил утром 25 июня председатель областной военной администрации Олег Синегубов. Согласно данным медиков, в самом Харькове раненых не было. В Изюмском районе погибла 59-летняя женщина, еще пять мирных жителей получили ранения. В Чугуеве были ранены два человека, в Чугуевском районе -- один. Накануне вечером в центре Харькова в результате обстрела загорелись офисные помещения в административном здании.

10:00

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 06.00 25 июня. Главное в этом сообщении:

- На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории Беларуси.

- На Северском направлении для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях войска РФ удерживают до трех батальонных тактических групп и подразделения ВДВ. Были обстреляны позиции ВСУ в Черниговской и Сумской областях.

- На Харьковском направлении россияне обстреляли объекты инфраструктуры в Харькове и в районе Вяловского водохранилища, предприняли неудачную попытку штурма в районе населенного пункта Уды и нанесли вертолетный удар по селу Яворское.

- На Славянском направлении основные усилия российских войск сосредоточены на попытке взять населенные пункты Долгенькое и Долиня. На Донецком направлении россияне проводят перегруппировку. На Краматорском направлении активных боевых действий не было.

- На Северодонецком направлении россияне обстреливали из ствольной артиллерии районы Лисичанска, Спорного и Волчеяровки. В районе Лисичанска они нанесли авиаудар и пытались блокировать город с юга. Также противник вел штурмовые действия в районах Метелкино, Сиротино и Вороново.

- На Бахмутском направлении россияне наступают в районах Пилипчатино - Покровское и Роты - Вершина. Наступление в сторону населенных пунктов Владимировка - Покровское было остановлено.

- Российские военные пытались взять под контроль участок дороги Ясиноватая - Константиновка, но понесли потери и отступили.

- В Херсонской области противник, пытаясь вернуть утраченные позиции, вел наступление в направлении Потемкино - Высокополье. После безуспешных попыток отступил. Также россияне вели воздушную разведку беспилотниками в районе населенного пункта Староселье.

09:00

"24 ракеты было выпущено по Житомирской области. По самому Житомиру ничего не прилетело, обстреляны военные объекты вокруг города. Ракеты были запущены с территории Беларуси", - сообщил мэр города Сергей Сухомлин. Чуть позже глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко уточнил, что в результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один был ранен.

08:30

По военному объекту в Яворовском районе Львовской области войска РФ выпустили из акватории Черного моря шесть ракет, две из них были сбиты силами украинской ПВО, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. По его данным, в результате этого ракетного удара пострадали четыре человека: один получил травмы средней тяжести, остальные три - легкой.

08:00

По городу Десна Черниговской области россияне выпустили 20 ракет. Известно о разрушении объектов инфраструктуры, предварительно без жертв. Подробности уточняются, сообщили в Оперативном командовании "Север". Отмечается, что ракеты были выпущены из самолетов и с земли.

07:45

Минувшей ночью по территории Украины был нанесен массовый ракетный удар, обстрел велся в том числе с территории Беларуси, сообщает Telegram-канал Инсайдер.ua. Предполагается, что российские военные самолеты взлетали из РФ, входили в воздушное пространство Беларуси, подлетали близко к границе с Украиной, выпускали ракеты, разворачивались и возвращались в Россию. Пуски зафиксированы, в частности, со стороны Наровли. Всего, по неофициальной информации, за ночь и утро были выпущены более 40 ракет.

06:40

В Белгородской области продлен "желтый" уровень террористической опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился продлить до 9 июля "желтый" уровень террористической опасности в регионе. Он призвал сограждан сохранять бдительность. "Убежден, что все вместе мы справимся с любой бедой", - указал Гладков в Telegram-канале.

05:25

Поселок Десна в Черниговской области подвергся очередному ракетному обстрелу, сообщил глава региональной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram-канале. Он пообещал рассказать подробности позже и призвал сограждан не публиковать фото и видео с места событий.

05:05

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) положительно оценила распределение и прием беженцев из Украины в ФРГ. "Мы позаботились о том, чтобы беженцы имели хорошее медицинское обслуживание, социальное обеспечение и прямой доступ к рабочим местам", - привело слова Фезер издание Rheinische Post. Тем не менее, распределение бежавших от войны по-прежнему требует немалых усилий, указала министр.

По мнению главы МВД ФРГ, федеральные, региональные и местные органы власти многому научились в ходе притока беженцев в 2015 году. Кроме того, немецкое общество демонстрирует "потрясающую готовность помогать", отметила Фезер.

04:05

МАГАТЭ обеспокоено ситуацией на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС (архив) / SP nuotr.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) надеется как можно скорее посетить Запорожскую АЭС для решения неотложных вопросов, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, на станции сложилась недопустимая ситуация, а украинские сотрудники работают на объекте в крайне напряженных условиях.

03:05

Перед возобновлением наступления на Славянск российские силы, скорее всего, сосредоточатся на окружении украинских подразделений в Лисичанске и перехвату оставшихся линий связи к северо-западу от города, говорится в очередной сводке американского Института исследования войны (ISW). По оценке аналитиков, армии РФ необходимо перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, чтобы полностью изолировать Лисичанск. Эксперты ISW допускают намеренный отход украинцев из Лисичанска, если российские силы будут угрожать украинским опорным пунктам в этом районе.

02:05

Канадский министр: Кремль пытается удержать мир в заложниках

Президента России Владимира Путина "необходимо привлечь к ответственности" за последствия блокировок экспорта зерна из Украины, заявил министр международного развития Канады Харджит Саджан в беседе с медиакомпанией Deutsche Welle. Война в Украине "не только причинила ненужные страдания украинскому населению, но и порождает голод в развивающемся мире", подчеркнул он. Кремль "пытается удержать в заложниках весь остальной мир", считает канадский министр.

01:05

Энтони Блинкен / AP nuotr.

Требования России о проверке украинских кораблей, покидающих порты Украины, "бессмысленны", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу CNN. "По какому праву или по какой логике Россия настаивает на досмотре украинских суверенных судов, выходящих из украинских портов и направляющихся в другие страны?" - приводит его слова телеканал. Утверждения РФ о готовности выпустить украинский морской транспорт "потенциально создают риск того, что российские корабли войдут и напрямую атакуют Одессу", - указал глава Госдепартамента Соединенных Штатов.

00:05

Зеленский призвал украинцев не обесценивать статус кандидата в ЕС

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным видеообращением к гражданам страны. Значительное внимание в нем глава украинского государства уделил обретению Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, и призвал сограждан не обесценивать его, а уважать себя и гордиться собой.

"Представьте, что мы покоряем Эверест. Достигли предпоследней точки. Не оглянулись вокруг, даже не перевели дыхание и говорим о дальнейшем пути к вершине. Как тяжело будет преодолеть последние 1848 метров. Вмиг мы забыли и обесценили собственный успех. А может, сначала вспомним, что мы уже преодолели 7 тысяч метров? Не будем стесняться говорить о собственных достижениях", - заявил Зеленский.

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