Хроника путинской войны. МАГАТЭ обеспокоено условиями на Запорожской АЭС

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 25 июня.

На 122-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 25 июня (время вильнюсское).

06:40

В Белгородской области продлен "желтый" уровень террористической опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился продлить до 9 июля "желтый" уровень террористической опасности в регионе. Он призвал сограждан сохранять бдительность. "Убежден, что все вместе мы справимся с любой бедой", - указал Гладков в Telegram-канале.

05:25

Поселок Десна в Черниговской области подвергся очередному ракетному обстрелу, сообщил глава региональной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram-канале. Он пообещал рассказать подробности позже и призвал сограждан не публиковать фото и видео с места событий.

05:05

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) положительно оценила распределение и прием беженцев из Украины в ФРГ. "Мы позаботились о том, чтобы беженцы имели хорошее медицинское обслуживание, социальное обеспечение и прямой доступ к рабочим местам", - привело слова Фезер издание Rheinische Post. Тем не менее, распределение бежавших от войны по-прежнему требует немалых усилий, указала министр.

По мнению главы МВД ФРГ, федеральные, региональные и местные органы власти многому научились в ходе притока беженцев в 2015 году. Кроме того, немецкое общество демонстрирует "потрясающую готовность помогать", отметила Фезер.

04:05

МАГАТЭ обеспокоено ситуацией на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) надеется как можно скорее посетить Запорожскую АЭС для решения неотложных вопросов, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, на станции сложилась недопустимая ситуация, а украинские сотрудники работают на объекте в крайне напряженных условиях.

03:05

Война России против Украины / AP nuotr.

Перед возобновлением наступления на Славянск российские силы, скорее всего, сосредоточатся на окружении украинских подразделений в Лисичанске и перехвату оставшихся линий связи к северо-западу от города, говорится в очередной сводке американского Института исследования войны (ISW). По оценке аналитиков, армии РФ необходимо перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, чтобы полностью изолировать Лисичанск. Эксперты ISW допускают намеренный отход украинцев из Лисичанска, если российские силы будут угрожать украинским опорным пунктам в этом районе.

02:05

Канадский министр: Кремль пытается удержать мир в заложниках

Президента России Владимира Путина "необходимо привлечь к ответственности" за последствия блокировок экспорта зерна из Украины, заявил министр международного развития Канады Харджит Саджан в беседе с медиакомпанией Deutsche Welle. Война в Украине "не только причинила ненужные страдания украинскому населению, но и порождает голод в развивающемся мире", подчеркнул он. Кремль "пытается удержать в заложниках весь остальной мир", считает канадский министр.

01:05

Энтони Блинкен / AP nuotr.

Требования России о проверке украинских кораблей, покидающих порты Украины, "бессмысленны", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу CNN. "По какому праву или по какой логике Россия настаивает на досмотре украинских суверенных судов, выходящих из украинских портов и направляющихся в другие страны?" - приводит его слова телеканал. Утверждения РФ о готовности выпустить украинский морской транспорт "потенциально создают риск того, что российские корабли войдут и напрямую атакуют Одессу", - указал глава Госдепартамента Соединенных Штатов.

00:05

Зеленский призвал украинцев не обесценивать статус кандидата в ЕС

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным видеообращением к гражданам страны. Значительное внимание в нем глава украинского государства уделил обретению Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, и призвал сограждан не обесценивать его, а уважать себя и гордиться собой.

"Представьте, что мы покоряем Эверест. Достигли предпоследней точки. Не оглянулись вокруг, даже не перевели дыхание и говорим о дальнейшем пути к вершине. Как тяжело будет преодолеть последние 1848 метров. Вмиг мы забыли и обесценили собственный успех. А может, сначала вспомним, что мы уже преодолели 7 тысяч метров? Не будем стесняться говорить о собственных достижениях", - заявил Зеленский.

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