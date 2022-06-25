У входа в мемориальный комплекс «Катынь» (архивное фото)

Новости

19 мин. назад

С мемориала на месте трагедии в Катыни убрали флаги Польши

Арвидас Анушаускас

Новости

40 мин. назад

Новый опрос: популярнейшим политиком остается Науседа, на второе место поднялся Анушаускас

Война России против Украины

Новости

1 ч. назад

Хроника путинской войны. Несколько областей Украины ночью подверглись ракетным обстрелам

Жители Америки протестуют против решения Верховного суда

Новости

1 ч. назад

Верховный суд США отменил конституционное право на аборт

Стрельба в гей-клубе в Осло

Новости

1 ч. назад

Стрельба в гей-клубе в Осло: двое убитых, 14 человек ранены

Владимир Путин

Новости

2 ч. назад

Путин попрет на территорию НАТО?

Сергей Лавров

Новости

2 ч. назад

Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией

Юлия Ауг

Новости

2 ч. назад

Юлия Ауг: Закрывать свое сердце, уши, глаза, мозг – это неправильно

Гитанас Науседа

Новости

2 ч. назад

Президент Литвы - о блокировке Калининграда и возможности приема Украины в ЕС

"Ельцин-центр" в Екатеринбурге

Новости

4 ч. назад

В "Ельцин-центре" опровергли информацию о его проверке

Калининград

Новости

4 ч. назад

"Пора останавливаться". Что происходит в Калининграде после запрета транзита

Кая Каллас

Новости

4 ч. назад

Кая Каллас: При нынешних планах НАТО вторжение России уничтожит Эстонию

Зерно

Новости

12 ч. назад

Хроника путинской войны. Страны G7 обвинили РФ в обострении мирового продовольственного кризиса

Война России против Украины

Новости

18 ч. назад

На съезде движения «Santara-Šviesa» – об Украине и Западе на фоне войны

Празднование Йонинес в Кярнаве

Новости

1 д. назад

В Кярнаве прошла волшебная ночь Йонинес – с гаданиями, венками и пылающими кострами

Деньги

Новости

1 д. назад

С ноября в Литве ограничат расчет наличными до 5 тысяч евро

Новости

2022.06.25 11:05

С мемориала на месте трагедии в Катыни убрали флаги Польши

РC
Радио «Cвобода» 2022.06.25 11:05
У входа в мемориальный комплекс «Катынь» (архивное фото)
У входа в мемориальный комплекс «Катынь» (архивное фото) / Wikipedia

Флаги Польши в пятницу были убраны с двух мемориалов, посвященных массовым расстрелам в Катыни.

Мемориальные комплексы "Катынь" и "Медное" в Смоленской и Тверской областях России, где на рубеже 1930-х и 1940-х годов были расстреляны более 20 000 граждан СССР и Польши, считались памятниками скорби польского и российского народов. Они находятся под управлением московского Музея современной истории России.

Директор музея Ирина Великанова заявила в комментарии РБК, что решение убрать польские флаги мотивитровано текущей политической ситуацией. "Два флага - российский и польский - являлись символом дружбы между нашими странами. То, что происходит сегодня, к дружбе не имеет никакого отношения. Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении Российской Федерации. В этих условиях размещение государственной символики Республики Польша на территории мемориалов неуместно," - сказала Великанова.

Она также отметила, что в уставе музея и прочих документах не регламентирована обязанность размещать на мемориалах флаги каких-либо государств, и наличие там польского флага было лишь жестом доброй воли со стороны музея.

Великанову поддержал мэр Смоленска Андрей Борисов. На своей официальной странице во Вконтакте он пишет: "Не может быть флагов Польши на российских мемориалах! А после откровенных антироссийскихзаявлений польских политиков - тем более. Считаю, что Министерство культуры РФ приняло единственно правильное решение - убрать флаг Польши. Катынь - это российский мемориал, это российская история."

На рубеже 1930-х и 1940-х годов в Катынском лесу под Смоленском войсками НКВД было расстреляно более 20 000 человек. Большинство их составляли польские солдаты и офицеры, захваченные в плен в ходе "освободительного похода" Красной армии после раздела Польши между Германией и СССР по пакту Молотова-Риббентропа. В 2010 году Госдума РФ признала катынский расстрел преступлением сталинского режима; в 2012 ЕСПЧ квалифицировал его как военное преступление.

Радио Свобода

# В мире
Арвидас Анушаускас
42 мин. назад

Новый опрос: популярнейшим политиком остается Науседа, на второе место поднялся Анушаускас

Война России против Украины
1 ч. назад

Хроника путинской войны. Несколько областей Украины ночью подверглись ракетным обстрелам

постоянно дополняется
Жители Америки протестуют против решения Верховного суда
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Верховный суд США отменил конституционное право на аборт

Стрельба в гей-клубе в Осло
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Стрельба в гей-клубе в Осло: двое убитых, 14 человек ранены

Владимир Путин
2 ч. назад

Путин попрет на территорию НАТО?

Сергей Лавров
2 ч. назад

Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией

Юлия Ауг
2 ч. назад

Юлия Ауг: Закрывать свое сердце, уши, глаза, мозг – это неправильно

Гитанас Науседа
2 ч. назад

Президент Литвы - о блокировке Калининграда и возможности приема Украины в ЕС

Видео
"Ельцин-центр" в Екатеринбурге
4 ч. назад

В "Ельцин-центре" опровергли информацию о его проверке

Калининград
4 ч. назад

"Пора останавливаться". Что происходит в Калининграде после запрета транзита

Зерно
7
2022.06.24 22:46

Хроника путинской войны. Страны G7 обвинили РФ в обострении мирового продовольственного кризиса

7
Гитанас Науседа
2022.06.25 08:30

Президент Литвы - о блокировке Калининграда и возможности приема Украины в ЕС

Видео
Калининград
2022.06.25 07:00

"Пора останавливаться". Что происходит в Калининграде после запрета транзита

Война России против Украины
2022.06.24 17:03

На съезде движения «Santara-Šviesa» – об Украине и Западе на фоне войны

Юлия Ауг
2022.06.25 08:49

Юлия Ауг: Закрывать свое сердце, уши, глаза, мозг – это неправильно

Стрельба в гей-клубе в Осло
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.06.25 09:37
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Стрельба в гей-клубе в Осло: двое убитых, 14 человек ранены

Владимир Путин
2022.06.25 09:23

Путин попрет на территорию НАТО?

Война России против Украины
2022.06.25 10:07

Хроника путинской войны. Несколько областей Украины ночью подверглись ракетным обстрелам

постоянно дополняется
Кая Каллас
2022.06.25 06:55

Кая Каллас: При нынешних планах НАТО вторжение России уничтожит Эстонию

Сергей Лавров
2022.06.25 09:00

Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией