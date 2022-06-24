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2022.06.24 09:15

План Еврокомиссии: природа вернётся на 20% территорий Евросоюза

РC
Радио «Cвобода» 2022.06.24 09:15
Природа
Природа / E. Blaževič/LRT nuotr.

К 2030 году Евросоюз планирует восстановить природу на 20% своей территории и вдвое сократить использование химических пестицидов. Соответствующие законопроекты в среду предложила Еврокомиссия.

Законопроект о восстановлении окружающей среды затрагивает широкий спектр экосистем. К 2030 году Еврокомиссия предлагает увеличить площадь зелёных насаждений в городах и пригородах, в том числе интегрировать их в здания и инфраструктуру. В сельскохозяйственных, лесных и морских экосистемах планируется увеличить биоразнообразие и восстановить места обитания животных. Кроме того, законопроект предусматривает заболачивание осушенных торфяников и устранение речных заграждений.

Еврокомиссия отмечает, что под "восстановлением" понимается повсеместное возвращение растений и животных, в том числе в районы, где ведётся экономическая деятельность. "Восстановленным" территориям не будет присвоен статус "охраняемых зон". К 2030 году планируется восстановить природу на 20% территории Евросоюза.

После принятия закона – это произойдёт примерно через год – страны Евросоюза будут обязаны разработать планы по восстановлению своих территорий. Если государство не выполнит план в установленный срок, ему грозит судебный иск. При этом некоторым странам предстоит сделать гораздо больше, чем другим. В худшем состоянии находятся экосистемы Бельгии, Дании и Швеции, в то время как природа в Румынии, Эстонии и Греции сохранилась относительно лучше.

Согласно законопроекту о пестицидах, к 2030 году Евросоюз на 50% сократит использование химических пестицидов и полностью запретит их вблизи городских парков, школ, больниц и детских площадок.

Заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс назвал законопроекты "огромным шагом вперёд в борьбе с надвигающимся экоцидом".

Радио Свобода

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