Минпросвещения России хочет включить в школьный курс истории войну в Украине

В школьный курс по истории России планируют включить так называемую "специальную военную операцию" в Украине и "воссоединение" с Российской Федерацией Крыма и Севастополя.

Соответствующие поправки в государственный образовательный стандарт подготовило Министерство просвещения. Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, в нём указаны "требования к предметным результатам освоения базового курса истории". В перечне этих требований, в частности, – "решающая роль Советского Союза в победе над нацизмом", "значение советских научно-технологических успехов", "понимание причин и следствий распада СССР" и "возрождение Российской Федерации как мировой державы".

Ранее стало известно, что в школьный курс новейшей истории России для девятого класса включено "признание независимости" так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который также занимает пост председателя Российского исторического общества, заявлял, что в школьных учебниках нужно рассказать о "героической борьбе народов Донбасса".

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.

Радио Свобода