Война России против Украины. Северодонецк

Новости

5 мин. назад

Хроника путинской войны. Украинская армия вынуждена уйти из Северодонецка

Железнодорожный вокзал в Калининграде

Новости

9 мин. назад

Напряжение между Литвой и Россией: что происходит у границы?

Природа

Новости

27 мин. назад

План Еврокомиссии: природа вернётся на 20% территорий Евросоюза

Александр Сокуров

Новости

45 мин. назад

"У всех тревога за будущее". Александра Сокурова не выпустили из России

Дети в российской школе

Новости

51 мин. назад

Минпросвещения России хочет включить в школьный курс истории войну в Украине

Владимир Путин

Новости

55 мин. назад

СМИ нашли на "даче Путина" австрийскую пивоварню за 345 тыс. евро

Проверка на литовской таможне

Новости

1 ч. назад

Литовская таможня будет чаще отправлять на рентген авто из Беларуси

МН17 после катастрофы

Новости

1 ч. назад

ПАСЕ: Россия ответственна за гибель рейса МН17

Бернарас Ивановас

Новости

1 ч. назад

Бернарас Ивановас: Все серьезные конвенциональные конфликты начинались с блокады

Защитная маска

Новости

1 ч. назад

"Омикрон" и новые варианты коронавируса. Европу опять закроют?

Игрорь Додон с супругой

Новости

2 ч. назад

В Молдове арестовано имущество экс-президента Игоря Додона

Украина и ЕС

Новости

12 ч. назад

Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС

Калининград

Новости

12 ч. назад

Отменяются испытания работы калининградской энергосистемы в изолированном режиме

А. Навальный

Новости

16 ч. назад

Навального определили в отряд с осужденными за убийства

Кибербезопасность

Новости

16 ч. назад

Национальный центр кибербезопасности Литвы фиксирует рост числа кибератак

Гинтарас Сунгайла

Новости

17 ч. назад

В Литве лишен священного сана стремившийся отделиться от Москвы Сунгайла

Новости

2022.06.24 08:51

Минпросвещения России хочет включить в школьный курс истории войну в Украине

РC
Радио «Cвобода» 2022.06.24 08:51
Дети в российской школе
Дети в российской школе / AP nuotr.

В школьный курс по истории России планируют включить так называемую "специальную военную операцию" в Украине и "воссоединение" с Российской Федерацией Крыма и Севастополя.

Соответствующие поправки в государственный образовательный стандарт подготовило Министерство просвещения. Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, в нём указаны "требования к предметным результатам освоения базового курса истории". В перечне этих требований, в частности, – "решающая роль Советского Союза в победе над нацизмом", "значение советских научно-технологических успехов", "понимание причин и следствий распада СССР" и "возрождение Российской Федерации как мировой державы".

Ранее стало известно, что в школьный курс новейшей истории России для девятого класса включено "признание независимости" так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который также занимает пост председателя Российского исторического общества, заявлял, что в школьных учебниках нужно рассказать о "героической борьбе народов Донбасса".

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
Война России против Украины. Северодонецк
6 мин. назад

Хроника путинской войны. Украинская армия вынуждена уйти из Северодонецка

постоянно дополняется
Железнодорожный вокзал в Калининграде
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
10 мин. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Напряжение между Литвой и Россией: что происходит у границы?

Видео
Природа
28 мин. назад

План Еврокомиссии: природа вернётся на 20% территорий Евросоюза

Александр Сокуров
46 мин. назад

"У всех тревога за будущее". Александра Сокурова не выпустили из России

Владимир Путин
56 мин. назад

СМИ нашли на "даче Путина" австрийскую пивоварню за 345 тыс. евро

Проверка на литовской таможне
1 ч. назад

Литовская таможня будет чаще отправлять на рентген авто из Беларуси

МН17 после катастрофы
1 ч. назад

ПАСЕ: Россия ответственна за гибель рейса МН17

Бернарас Ивановас
1 ч. назад

Бернарас Ивановас: Все серьезные конвенциональные конфликты начинались с блокады

Защитная маска
1 ч. назад

"Омикрон" и новые варианты коронавируса. Европу опять закроют?

Игрорь Додон с супругой
2 ч. назад

В Молдове арестовано имущество экс-президента Игоря Додона

Юрий Шатунов
2022.06.23 11:17

Умер певец Юрий Шатунов

Украина и ЕС
7
2022.06.23 21:39

Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС

7
Поезда в Калининграде, ассоциативное фото
2022.06.23 15:03

Politico о Калининградском транзите: есть противоречия в заявлениях Шимоните и ЕК

Гинтарас Сунгайла
2022.06.23 16:31

В Литве лишен священного сана стремившийся отделиться от Москвы Сунгайла

Калининград
2022.06.23 12:11

Валдас Туткус: нужен ли России военный конфликт с НАТО?

БРЭЛЛ
2022.06.23 10:35

Науседа: Литва готова к отключению от БРЭЛЛ

дополнено
Кибербезопасность
2022.06.23 16:47

Национальный центр кибербезопасности Литвы фиксирует рост числа кибератак

Г. Науседа
2022.06.23 13:02

Президент: меньшее сопротивление вызвала бы формула "близкой связи"

Габриэлюс Ландсбергис
2022.06.23 14:43

Ландсбергис: возможные изменения по ограничению транзита - в руках ЕК

Калининград
2022.06.23 15:02

Советник президента: разговоры РФ о Калининградском транзите – полная ложь