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2022.06.26 08:45

Опрос: В Германии молодежь стала меньше пить и больше курить марихуану

D
DW 2022.06.26 08:45
Алкоголь и курение
Алкоголь и курение / D. Umbraso/LRT nuotr.

Если число увлекающихся алкоголем и курением обычных сигарет среди представителей немецкой молодежи сильно сократилось, то любителей каннабиса становится все больше.

Согласно результатам исследования, проведенного Федеральным центром по просвещению в области вопросов здоровья (BZgA), в Германии в 2021 году молодые люди употребляли меньше алкоголя, чем раньше. Доля курильщиков среди 12-25-летних остается низкой уже не первый год. В то же время растет популярность марихуаны. Такие данные обнародованы ведомством в четверг, 23 июня.

По данным BZgA, в 2021 году 8,7 процента подростков в возрасте от 12 до 17 лет употребляли алкоголь регулярно, то есть не реже одного раза в неделю. По сравнению с 2004 годом, когда доля таковых составляла 21,2 процента, данный показатель не только значительно понизился, но и достиг самого низкого уровня с начала такого мониторинга. Среди представителей молодежи в возрасте от 18 до 25 лет доля регулярно употребляющих алкоголь также сократилась - до 32 процентов. В 2004 году таковых было 43,6 процента.

Пьянство, когда речь идет об употреблении не менее четырех стаканов спиртного подряд для женщин и не менее пяти стаканов подряд для мужчин, - также идет на убыль: в том, что за последние 30 дней им доводилось пить алкоголь в таком количестве, признались 11 процентов опрошенных в возрасте 12-17 лет. В возрастной группе от 18 до 25 лет 32,7 процента заявили, что за последние 30 дней были пьяны по меньшей мере один раз.

Доля курильщиков – на исторически низком уровне

По данным BZgA, доля курящих среди молодежи в 2021 году оставалась "стабильно на исторически низком уровне": среди 12-17-летних курильщиков было 6,1 процента, а среди 18-25-летних - 29,8 процента. В 2001 году эти показатели составляли 27,5 и 44,5 процента соответственно.

Зато число представителей молодежи, употребляющих каннабис, в Германии возросло. Доля 18-25-летних, когда-либо "куривших травку", выросла с 34,8 процента в 2012 году до 50,8 процента в 2021 году. Среди 12-17-летних данный показатель почти не изменился и составил 9,3 процента (в 2011 году - 6,7 процента).

За широкие профилактические меры

Буркхард Блинерт (Burkhard Blienert), уполномоченный федерального правительства по вопросам наркотических средств указал в этой связи на актуальность проблемы профилактики, подчеркнув, что, "когда речь идет о каннабисе, она должна быть как можно более широкой" – и напомнил о том, что именно предпринимавшиеся в стране эффективные профилактические меры обеспечили сокращение потребления алкоголя и табака.

DW

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