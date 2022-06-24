Хроника путинской войны. Украинская армия вынуждена уйти из Северодонецка

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 24 июня.

На 120-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий пятницы, 24 июня (время вильнюсское).

11:30

Известный украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что подразделения ВСУ уже вышли из Северодонецка. "Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. На том участке фронта, где я находился, отход прошел под обстрелом, но без потерь. Отходить горько, но это решение уже давно назрело", - написал Бутусов в соцсети Facebook. "Мы вышли. Но мы обязательно вернемся. Вечная слава украинским героям, которые сражались за Северодонецк до конца", - добавил журналист.

11:00

В оккупированном Херсоне в результате подрыва автомобиля погиб представитель оккупационных властей Дмитрий Савлученко, возглавлявший управление семьи, молодежи и спорта областной "военно-гражданской администрации". Украинские СМИ пишут, что Савлученко долгие годы открыто занимался в Херсоне антиукраинской деятельностью, в том числе организовывал скандальные "пробеги победы". Он был членом молодежной организации "Новая Русь", а также запрещенной в Украине "Партии Шария". Возможно, его ликвидировали украинские спецслужбы, однако нельзя исключать и вариант криминальных разборок, написал, в свою очередь, украинский журналист Денис Казанский.

10:30

Украинцы, прибывающие в Великобританию нелегально, могут быть высланы в Руанду. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он оговорил, что такой вариант очень маловероятен, но теоретически возможен. "Мы даем украинцам 130 тысяч виз, и у них есть по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда. Но если они въедут сюда нелегально, то подорвут положение всех, кто прибывает сюда легально", - сказал британский премьер. Ранее Борис Джонсон, комментируя представленную в апреле спорную британскую программу депортации нелегалов в Руанду, заявлял, что высылка украинцев в ее рамках "попросту невозможна".

09:30

В сводке военной разведки Великобритании от 24 июня анализируются обстоятельства, которые предшествовали пленению пилота российского Су-25. Самолет был сбит 17 июня, о том, что летчик взят в плен, Служба безопасности Украины заявила 21 июня.

- Пилот сообщил, что он майор запаса военно-воздушных сил РФ, который заключил контракт с частной военной компанией (ЧВК) Вагнера и в ходе войны в Украине совершил несколько боевых вылетов.

- Использование отставных военнослужащих в составе ЧВК Вагнера для выполнения задач непосредственной авиационной поддержки свидетельствует о том, что российские ВВС всеми силами пытаются поддержать вторжение в Украину достаточным количеством авиационных экипажей.

- Это обстоятельство, вероятно, служит признаком нехватки надлежащим образом подготовленного личного состава, а также боевых потерь России.

- Во время вылетов российский пилот использовал коммерческие устройства GPS, а не военное навигационное оборудование - возможно, у ЧВК Вагнера более старые модели Су-25 и ВВС России не предоставляют ей современное авиационное оборудование.

08:30

Беларусь проводит мобилизационные учения вдоль границы с Украиной, но вряд ли вступит в войну из-за ограниченных возможностей своих вооруженных сил и неблагоприятных внутренних последствий военного вмешательства, говорится в аналитическом обзоре американского Института изучения войны ISW, составленном по итогам 23 июня. Другие главные тезисы этого документа:

- Войска РФ, по всей видимости, вышли на южную окраины Лисичанска и усиливают свою группировку вокруг Северодонецка, чтобы завершить захват обоих городов. Однако эти успехи вряд ли обеспечат России решающее преимущество в дальнейших операциях в Украине и еще сильнее ослабят ее возможности.

Война России против Украины. Лисичанск после обстрела / AP nuotr.

- Российские силы продолжают попытки окружить украинскую группировку в Горском и Золотом и, вероятно, переходят к взятию этих населенных пунктов под контроль.

- Российские силы, вероятно, успешно перекрыли пути сообщения вдоль трассы Бахмут - Лисичанск и используют это, чтобы усилить наступление на Лисичанск.

- Российские войска накапливали технику и продолжали наращивать оборонительные возможности вдоль фронта на юге Украины.

07:30

Украинской армии придется оставить Северодонецк, "потому что находиться на разбитых позициях не имеет смысла: растет число погибших", пояснил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что город в течение четырех месяцев почти ежедневно обстреливают, инфраструктура полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

06:30

Российские войска продолжают ракетные обстрелы южных областей Украины, однако военнослужащие ВСУ нанесли по позициям оккупантов пять авиационных ударов, сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. "Уничтожено живую силу противника и несколько единиц живой техники, в том числе пушки", - добавил Братчук. Между тем Россия, по его словам, вывела из Севастополя шесть кораблей-ракетоносцев: пять из них караулят в северо-западном направлении.

05:30

Президент Украины Владимир Зеленский хочет сменить председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова "на кого-то более подходящего", сообщила американская газета Politico со ссылкой на источники. По их словам, украинские власти "крайне недовольны" работой Баканова. Politico отмечает, что в СБУ работают более 30 тыс. сотрудников. Это в семь раз больше, чем в британской службе разведки МИ-5 и практически соответствует численности сотрудников ФБР.

04:40

Евросоюз должен прекратить вводить санкции против России и вместо этого начать переговоры, в том числе о прекращении огня в Украине, заявил Балаж Орбан, старший помощник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По мнению чиновника, чем больше санкций вводит ЕС, тем больше это вредит ему самому. Вместо санкций необходимы "переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение", - заявил он в интервью агентству Reuters.

04:00

Джон Кирби / AP nuotr.

США не знают, как долго может продолжаться война в Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби. Он сказал, что администрация США не намерена направлять туда войска даже при условии затягивания боевых действий. "Что мы будем делать, так это помогать Украине защищать себя", - пояснил он на брифинге.

03:20

ЮНЕСКО подсчитала потерю памятников культурного наследия

По подсчетам ЮНЕСКО, в Украине в ходе военных действий были частично или полностью разрушены 152 культурных объекта. В их числе - 70 религиозных сооружений, 30 исторических зданий, 18 домов культуры, 15 памятников, 12 музеев и 7 библиотек. Три четверти поврежденных объектов сконцентрированы в трех регионах: в Донецкой, Харьковской и Киевской областях, сообщает организация.

02:40

Луисвилл (штат Кентукки, США) разорвал побратимские отношения с Пермью. Мэр города Грег Фишер направил соответствующее письмо главе Перми Алексею Демкину. В письме он отметил, что Луисвилл готов возобновить дружественные связи со столицей Прикамья, если прекратится война в Украине. "В этот момент мы можем взаимно рассмотреть вопрос о восстановлении наших отношений вокруг будущего, основанного на уважении основных прав человека", - указал он. Ранее побратимские отношения с Пермью до окончания войны прекратил британский Оксфорд. Мэрия немецкого Дуйсбурга (побратим Перми с 2007 года) выступила за сохранение дружеских связей между городами.

01:55

По данным зампреда правительства Украины Ирины Верещук, с начала российского вторжения в Украину число украинских военнопленных составило приблизительно 2 тыс. человек. Она подчеркнула, что данная цифра отражает официальное количество пленных, подтвержденное при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК).

Министр обороны России Сергей Шойгу 7 июня заявил, что общее количество украинских военнопленных составляет 6489 человек. В самопровозглашенной "ЛНР" сообщали о 7 тыс. военнопленных украинцев.

01:12

В Киеве начался процесс по делу российского военного Михаила Романова

В Соломенском районном суде Киева состоялось подготовительное заседание по делу российского военнослужащего Михаила Романова, обвиняемого в убийстве жителя села Богдановка Алексея Здоровца и изнасиловании его жены. В заседании участвовали представители прокуратуры, вдова Здоровца, адвокаты потерпевшей и обвиняемого. Все участники попросили провести процесс в закрытом режиме

00:33

США планируют поставить Украине дополнительные вооружения еще на 450 млн долларов. Среди них еще четыре пусковые установки ракет HIMARS. Об этом агентству Reuters сообщили два представителя правительства США.

00:05

Олаф Шольц / AP nuotr.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) поздравил Украину и Молдову с принятием в группу стран-кандидатов на вступление в ЕС. "27 раз да!" - написал Шольц в Twitter. "Европейский совет приветствует двух новых кандидатов на членство в ЕС. За хорошее сотрудничество в европейской семье!" – такое пожелание выразил глава германского правительства.

Ранее главы государств и правительств в Брюсселе единогласно проголосовали за то, чтобы объявить Украину и Молдову кандидатами на вступление в Евросоюз. Шольц уже выступал за это во время визита в Киев за несколько дней до принятия решения.

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