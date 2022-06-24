Хроника путинской войны. Страны G7 обвинили РФ в обострении мирового продовольственного кризиса

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 24 июня.

На 120-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий пятницы, 24 июня (время вильнюсское).

17:40

Правительство Германии намерено предоставить Украине дополнительные самоходные артиллерийские установки (САУ) для отражения российского нападения. Об этом ведутся переговоры с Нидерландами и еще одним европейским партнером, пишет немецкое информагентство dpa со ссылкой на источники в министерстве обороны ФРГ. Ранее Украина уже получила семь САУ PzH 2000 от Германии и пять - от Нидерландов. Киев заявлял, что в общей сложности требуется 18 таких установок для полного оснащения украинского артиллерийского батальона. По данным dpa, Берлин готов выполнить эту просьбу, если и партнеры Германии поставят вооружения.

17:05

Страны "Большой семерки" (G7) возложили на Россию ответственность за текущее обострение глобального продовольственного кризиса. Война России против Украины усугубляет кризис, в том числе путем блокирования Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов и нанесения ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре Украины, говорится в заявлении глав МИД стран G7 по итогам переговоров в Берлине. Министры иностранных дел призвали Москву прекратить атаки и угрожающие действия и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия.

16:30

Российская группа Little Big выпустила антивоенный клип на песню Generation Cancellation и объявила, что уехала из России. "Война не окончена. Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны", - говорится в подписи к клипу, опубликованному в YouTube-канале коллектива.

В пресс-релизе Little Big, на который ссылается издание "Медуза", сообщается, что новая песня - это "антивоенный манифест". "Мы решили бросить все и уехать из страны", - отмечается также в нем. Согласно сообщению, сейчас группа базируется в Лос-Анджелесе. Это же указано на ее сайте.

15:55

В Белгороде и Перми в ночь на 24 июня неизвестные пытались совершить поджоги военных комиссариатов, сообщает издание Baza. По его данным, в Перми в здание военкомата по Кировскому району города бросили четыре бутылки с зажигательной смесью. Две из них разбились, две остались целыми, пожара не произошло. Поджигатели скрылись, их ищут. Чуть ранее в Белгороде, как сообщается, военкомат закидали "коктейлями Молотова", в результате загорелся стол в одном из кабинетов. Мужчина разбил окно военного комиссариата на первом этаже и метнул две бутылки с зажигательной смесью. Вспыхнул пожар, но его быстро потушили.

15:25

В России на фоне заявлений о том, что российские войска почти перестали нести потери в войне в Украине, местные власти жалуются на нехватку денег для организации похорон убитых земляков-военнослужащих. Даже в маленьких городах закупаются сотни крестов, венков и табличек, сообщил Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на анализ госзакупок. Как отмечается в сообщении, похороны солдат из бедных семей или особо отличившихся военных берут на себя городские и районные власти, при этом даже в небольших населенных пунктах России счет закупленных предметов ритуала идет на сотни.

15:00

Энтони Блинкен / AP nuotr.

Именно война России против Украины, а не западные санкции, заставит еще около 40-50 миллионов человек пополнить ряды голодающих, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Нет никакой другой причины, кроме блокады Украины Россией и отказа России во многих случаях экспортировать собственное зерно по политическим соображениям", - заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) в Берлине. По словам Бербок, международные партнеры работают вместе, чтобы противостоять развязанной Россией "циничной" и потенциально дестабилизирующей зерновой войне и соответствующей пропаганде.

14:30

Немецкий участок газопровода "Северный поток - 2" может быть национализирован и подключен к плавучему СПГ-терминалу в Балтийском море. Такие планы изучает министерство экономики ФРГ, сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать это сообщение, заявив, что нет смысла "заниматься гипотетическими рассуждениями". В Минэкономики ФРГ также отказались комментировать эти планы, хотя и не опровергли их.

14:00

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в самом начале вторжения России разгромила агентурную сеть российской военной разведки, в которую входил народный депутат Украины Андрей Деркач. Тот, как сообщает СБУ, курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины. На реализацию этих планов российская разведка выделяла каждые несколько месяцев по 3-4 млн долларов.

Окончательно СБУ нейтрализовала эту сеть, когда задержала Игоря Колесникова - бывшего помощника Деркача. Колесников, являясь негласным сотрудником Главного управления Генштаба России (ГУ ГШ России), был связным и финансовым курьером между спецслужбами России и Деркачом. После задержания он заключил соглашение со следствием и дал много важных показаний о деятельности сети и роли в подготовке к полномасштабной войне, говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

13:30

В Чернигове судят еще одного бывшего военнослужащего РФ, сообщает телеканал "Суспiльне". Михаила Куликова обвиняют в обстреле жилого дома из танкового орудия. В самом начале войны, 26 февраля, Куликов получил от командира приказ выстрелить из танковой пушки по многоэтажному жилому дому в Чернигове и выполнил его. Снаряд попал в квартиру на 10-м этаже, причинив ей серьезный ущерб. Люди при этом не пострадали. В тот же день Куликова и его командира взяли в плен. В конце мая обоим предъявили подозрения в нарушении законов и обычаев войны. За это преступление грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

13:00

Война России против Украины. Северодонецк / AP nuotr.

Войска РФ наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска, применяя авиацию и ракеты "Точка-У" Об этом рассказал председатель Северодонецкой районной государственной администрации Роман Власенко. "Штурмуют Лисичанск, штурмуют дорогу Бахмут - Лисичанск. И по Северодонецку также, окрестные села - Синецкий, Павлоград, Сиротино, Боровское. Везде обстрелы, боевые действия", - сообщил Власенко. Он добавил, что об отступлении украинских военных из Лисичанска речь пока не идет. На сегодня, по подсчетам Власенко, в Северодонецке остается около 7000-8000 жителей, в Лисичанске - 10 тысяч. До широкомасштабного вторжения России в каждом из этих городов проживали по 100 тысяч человек.

12:30

Российские войска захватили город Горское Луганской области. "На сегодняшний день Горская община полностью оккупирована, в окрестностях идут незначительные локальные бои, но враг вошел", - сообщил в эфире телеканала "Эспресо" глава военной администрации общины Алексей Бабченко. "Оккупанты зашли с двух сторон, одна часть вышла на тыл, а именно - населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть двигалась в направлении Горского и Золотого", - уточнил Бабченко.

По его словам, сейчас на этих территориях устанавливается оккупационный режим. "По всей общине осталось до 4000 местных жителей. Ситуация крайне сложная, она продолжается последние несколько месяцев: отсутствуют полностью электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение. Уже с 21 июня было невозможно добраться до Горского, чтобы доставить гуманитарную помощь и эвакуировать население: все дороги либо были неподконтрольны, либо простреливались", - добавил глава администрации.

11:30

Известный украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что подразделения ВСУ уже вышли из Северодонецка. "Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. На том участке фронта, где я находился, отход прошел под обстрелом, но без потерь. Отходить горько, но это решение уже давно назрело", - написал Бутусов в соцсети Facebook. "Мы вышли. Но мы обязательно вернемся. Вечная слава украинским героям, которые сражались за Северодонецк до конца", - добавил журналист.

11:00

В оккупированном Херсоне в результате подрыва автомобиля погиб представитель оккупационных властей Дмитрий Савлученко, возглавлявший управление семьи, молодежи и спорта областной "военно-гражданской администрации". Украинские СМИ пишут, что Савлученко долгие годы открыто занимался в Херсоне антиукраинской деятельностью, в том числе организовывал скандальные "пробеги победы". Он был членом молодежной организации "Новая Русь", а также запрещенной в Украине "Партии Шария". Возможно, его ликвидировали украинские спецслужбы, однако нельзя исключать и вариант криминальных разборок, написал, в свою очередь, украинский журналист Денис Казанский.

10:30

Украинцы, прибывающие в Великобританию нелегально, могут быть высланы в Руанду. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он оговорил, что такой вариант очень маловероятен, но теоретически возможен. "Мы даем украинцам 130 тысяч виз, и у них есть по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда. Но если они въедут сюда нелегально, то подорвут положение всех, кто прибывает сюда легально", - сказал британский премьер. Ранее Борис Джонсон, комментируя представленную в апреле спорную британскую программу депортации нелегалов в Руанду, заявлял, что высылка украинцев в ее рамках "попросту невозможна".

09:30

В сводке военной разведки Великобритании от 24 июня анализируются обстоятельства, которые предшествовали пленению пилота российского Су-25. Самолет был сбит 17 июня, о том, что летчик взят в плен, Служба безопасности Украины заявила 21 июня.

- Пилот сообщил, что он майор запаса военно-воздушных сил РФ, который заключил контракт с частной военной компанией (ЧВК) Вагнера и в ходе войны в Украине совершил несколько боевых вылетов.

- Использование отставных военнослужащих в составе ЧВК Вагнера для выполнения задач непосредственной авиационной поддержки свидетельствует о том, что российские ВВС всеми силами пытаются поддержать вторжение в Украину достаточным количеством авиационных экипажей.

- Это обстоятельство, вероятно, служит признаком нехватки надлежащим образом подготовленного личного состава, а также боевых потерь России.

- Во время вылетов российский пилот использовал коммерческие устройства GPS, а не военное навигационное оборудование - возможно, у ЧВК Вагнера более старые модели Су-25 и ВВС России не предоставляют ей современное авиационное оборудование.

08:30

Беларусь проводит мобилизационные учения вдоль границы с Украиной, но вряд ли вступит в войну из-за ограниченных возможностей своих вооруженных сил и неблагоприятных внутренних последствий военного вмешательства, говорится в аналитическом обзоре американского Института изучения войны ISW, составленном по итогам 23 июня. Другие главные тезисы этого документа:

- Войска РФ, по всей видимости, вышли на южную окраины Лисичанска и усиливают свою группировку вокруг Северодонецка, чтобы завершить захват обоих городов. Однако эти успехи вряд ли обеспечат России решающее преимущество в дальнейших операциях в Украине и еще сильнее ослабят ее возможности.

Война России против Украины. Лисичанск после обстрела / AP nuotr.

- Российские силы продолжают попытки окружить украинскую группировку в Горском и Золотом и, вероятно, переходят к взятию этих населенных пунктов под контроль.

- Российские силы, вероятно, успешно перекрыли пути сообщения вдоль трассы Бахмут - Лисичанск и используют это, чтобы усилить наступление на Лисичанск.

- Российские войска накапливали технику и продолжали наращивать оборонительные возможности вдоль фронта на юге Украины.

07:30

Украинской армии придется оставить Северодонецк, "потому что находиться на разбитых позициях не имеет смысла: растет число погибших", пояснил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что город в течение четырех месяцев почти ежедневно обстреливают, инфраструктура полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

06:30

Российские войска продолжают ракетные обстрелы южных областей Украины, однако военнослужащие ВСУ нанесли по позициям оккупантов пять авиационных ударов, сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. "Уничтожено живую силу противника и несколько единиц живой техники, в том числе пушки", - добавил Братчук. Между тем Россия, по его словам, вывела из Севастополя шесть кораблей-ракетоносцев: пять из них караулят в северо-западном направлении.

05:30

Президент Украины Владимир Зеленский хочет сменить председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова "на кого-то более подходящего", сообщила американская газета Politico со ссылкой на источники. По их словам, украинские власти "крайне недовольны" работой Баканова. Politico отмечает, что в СБУ работают более 30 тыс. сотрудников. Это в семь раз больше, чем в британской службе разведки МИ-5 и практически соответствует численности сотрудников ФБР.

04:40

Евросоюз должен прекратить вводить санкции против России и вместо этого начать переговоры, в том числе о прекращении огня в Украине, заявил Балаж Орбан, старший помощник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По мнению чиновника, чем больше санкций вводит ЕС, тем больше это вредит ему самому. Вместо санкций необходимы "переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение", - заявил он в интервью агентству Reuters.

04:00

Джон Кирби / AP nuotr.

США не знают, как долго может продолжаться война в Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби. Он сказал, что администрация США не намерена направлять туда войска даже при условии затягивания боевых действий. "Что мы будем делать, так это помогать Украине защищать себя", - пояснил он на брифинге.

03:20

ЮНЕСКО подсчитала потерю памятников культурного наследия

По подсчетам ЮНЕСКО, в Украине в ходе военных действий были частично или полностью разрушены 152 культурных объекта. В их числе - 70 религиозных сооружений, 30 исторических зданий, 18 домов культуры, 15 памятников, 12 музеев и 7 библиотек. Три четверти поврежденных объектов сконцентрированы в трех регионах: в Донецкой, Харьковской и Киевской областях, сообщает организация.

02:40

Луисвилл (штат Кентукки, США) разорвал побратимские отношения с Пермью. Мэр города Грег Фишер направил соответствующее письмо главе Перми Алексею Демкину. В письме он отметил, что Луисвилл готов возобновить дружественные связи со столицей Прикамья, если прекратится война в Украине. "В этот момент мы можем взаимно рассмотреть вопрос о восстановлении наших отношений вокруг будущего, основанного на уважении основных прав человека", - указал он. Ранее побратимские отношения с Пермью до окончания войны прекратил британский Оксфорд. Мэрия немецкого Дуйсбурга (побратим Перми с 2007 года) выступила за сохранение дружеских связей между городами.

01:55

По данным зампреда правительства Украины Ирины Верещук, с начала российского вторжения в Украину число украинских военнопленных составило приблизительно 2 тыс. человек. Она подчеркнула, что данная цифра отражает официальное количество пленных, подтвержденное при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК).

Министр обороны России Сергей Шойгу 7 июня заявил, что общее количество украинских военнопленных составляет 6489 человек. В самопровозглашенной "ЛНР" сообщали о 7 тыс. военнопленных украинцев.

01:12

В Киеве начался процесс по делу российского военного Михаила Романова

В Соломенском районном суде Киева состоялось подготовительное заседание по делу российского военнослужащего Михаила Романова, обвиняемого в убийстве жителя села Богдановка Алексея Здоровца и изнасиловании его жены. В заседании участвовали представители прокуратуры, вдова Здоровца, адвокаты потерпевшей и обвиняемого. Все участники попросили провести процесс в закрытом режиме

00:33

США планируют поставить Украине дополнительные вооружения еще на 450 млн долларов. Среди них еще четыре пусковые установки ракет HIMARS. Об этом агентству Reuters сообщили два представителя правительства США.

00:05

Олаф Шольц / AP nuotr.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) поздравил Украину и Молдову с принятием в группу стран-кандидатов на вступление в ЕС. "27 раз да!" - написал Шольц в Twitter. "Европейский совет приветствует двух новых кандидатов на членство в ЕС. За хорошее сотрудничество в европейской семье!" – такое пожелание выразил глава германского правительства.

Ранее главы государств и правительств в Брюсселе единогласно проголосовали за то, чтобы объявить Украину и Молдову кандидатами на вступление в Евросоюз. Шольц уже выступал за это во время визита в Киев за несколько дней до принятия решения.

Хроника событий 23 июня >>>