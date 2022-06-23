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2022.06.23 20:44

Отменяются испытания работы калининградской энергосистемы в изолированном режиме

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.06.23 20:44
Калининград
Калининград / Shutterstock.com

Запланированные на субботу испытания работы калининградской энергосистемы в изолированном режиме не состоятся. Об этом литовскому оператору системы передачи электроэнергии Litgrid сообщил в четверг российский оператор системы электроснабжения.

Испытания должны были продолжаться в субботу восемь часов.

На сегодняшний день в Калининграде проведены три испытания работы в изолированном режиме: первое состоялось в 2019 году и длилось 72 часа, в 2020 и 2021 годах — по 8 часов.

В рамках подготовки к синхронизации с сетями континентальной Европы Литва также проведет испытания работы в изолированном режиме в сентябре этого года. В течение этого времени энергосистема страны впервые будет временно отключена от синхронной зоны IPS/UPS и будет работать в островном режиме.

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