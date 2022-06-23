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2022.06.23 16:01

Великобритания расширила санкции против России за войну в Украине

DW
Deutsche Welle 2022.06.23 16:01
Лондон
Лондон / Shutterstock nuotr.

Великобритания расширила санкции, введенные ею против России за военное вторжение в Украину. В числе новых ограничений - запрет на ввоз в РФ наличных фунтов стерлингов и оказание технической помощи, финансовых услуг и услуг брокеров, связанных с экспортом в Россию товаров из "черного списка", следует из сообщения, обнародованного в четверг, 23 июня, на сайте британского правительства.

В документе указано, что в Россию запрещается экспортировать товары и технологии для осуществления внутренних репрессий, компоненты и технологии для производства химического и биологического оружия, товары и технологии морского судоходства, технологии и оборудование для переработки нефти, дополнительные технологии и компоненты для критически важных экономических отраслей в РФ.

Уже не первое ужесточение санкций

Отдельно упоминается о запрете экспорта в Россию авиационного топлива и топливных присадок, а также импорт из России железа и стали.

Британия уже неоднократно ужесточала санкционные ограничения против РФ из-за российской агрессии в Украине. В числе прочего Лондон уже ввел санкции против патриарха Кирилла и российских офицеров, причастных к предполагаемым военным преступлениям в Буче.

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# В мире# Война в Украине
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