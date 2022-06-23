Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС

На 120-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Европейский совет (ЕС) в четверг предоставил Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского союза, сообщает Reuters.

О решении также сообщил в твиттере глава ЕСПЧ Шарль Мишель. Мишель назвал это историческим моментом для ЕС.

В Брюсселе в четверг открылся саммит ЕС. Он продлится два дня. Ожидалось, что лидеры государств Евросоюза примут решение предоставить Украине и Молдове статус стран-кандидатов в члены ЕС. Ранее такую рекомендацию дала Еврокомиссия.



"Происходят исторические события" - сказала перед саммитом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что речь не только об агрессии России против Украины, но и о поданных после российского вторжения заявках Украины, Молдовы и Грузии на вступление в ЕС. По её словам, в Европе вновь "задул ветер перемен".



В пятницу исполнится 4 месяца с момента начала российского вооружённого вторжения в Украину. Боевые действия продолжаются с большой интенсивностью, прежде всего на востоке страны. И в Брюсселе, и в Киеве признают, что решение предоставить Украине статус кандидата - прежде всего символ поддержки страны перед лицом российской агрессии, а путь к вступлению Украины в ЕС будет долгим и непростым. Однако в Киеве подчёркивают важность этого шага, который президент Украины Владимир Зеленский назвал "шагом из темноты на свет".

Украине и Молдове будет предоставлен полноправный статус кандидатов - такой, какой имеют ряд стран Западных Балкан и Турция - однако переговоры с ними будут зависеть от выполнения ряда условий, связанных с борьбой с коррупцией и укреплением верховенства закона. Возможная дата вступления их в ЕС пока не называется даже теоретически, политики говорят о десятилетнем и даже большем сроке. Грузии статус кандидата предоставлен не будет - ей, в отличие от Украины и Молодовы, выдвинули предварительные условия.



Корпорация Nike полностью уходит из России

„Nike“ / AP nuotr.

Американский производитель обуви и одежды Nike 23 июня заявил о намерении полностью уйти с российского рынка. Об этом сообщает Reuters.

В начале марта, после российского вторжения в Украину, Nike приостановила продажи в российском интернет-магазине, а спустя несколько дней решила временно закрыть все магазины в России. 25 мая Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране сеть магазинов американского ритейлера.

По данным системы СПАРК, суммарная выручка "Найк" и "Найк ритейл" в России в прошлом году составила 25, 5 миллиардов рублей.

Ранее об уходе с российского рынка объявили компания IKEA, сеть отелей Marriott, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, бренды Chanel, Marks & Spencer и многие другие – сотни международных компаний.

Опрос: Путин стал самым непопулярным лидером в мире



Президент России Владимир Путин стал самым непопулярным лидером в мире. Социологический опрос, проведенный исследовательским центром Pew Research в восемнадцати странах от Польши до Австралии, показал, что лишь 9% респондентов относятся к российскому президенту одобрительно; 90% выразили полное неприятие его политики. Это максимальное падение международной поддержки Путина за двадцать лет проведения опросов. В России общественное мнение не исследовалось.

Владимир Путин / AP nuotr.

Так, в Соединённых Штатах позитивно оценивают Путина только 6% опрошенных, а 77% - крайне негативно. В Германии речь идёт соответственно о 14 и 85 процентах.

Упал и рейтинг России в целом: 85% опрошенных заявили о своём отрицательном отношении к ней. Особенно ярко антироссийские настроения выражены в Польше: там о негативном или крайне негативном отношении к России заявили 97% опрошенных. Негативно по отношению к России настроены 92% американцев (69% - крайне негативно). В такой стране, как Италия, уровень доверия к России рухнул с 48 процентов в 2020 году до 14 в нынешнем. Наименее негативно к России оказалась настроена Малайзия, где в отрицательном отношении к стране призналась лишь половина участников исследования, причём рейтинг Путина там выше, чем самой России.

Уровень доверия к президенту США Джо Байдену тоже снизился: в Германии его политику одобряют лишь 64% населения против 78% в прошлом году. Поддерживающие Байдена европейцы всё равно сохраняют большинство. Во всех странах-участницах исследования, за исключением Израиля, нынешний уровень поддержки Байдена продолжает оставаться выше, чем поддержка предыдущего президента США Дональда Трампа в годы его правления.

Из европейских лидеров 62% опрошенных одобряют деятельность президента Франции Эмманюэля Макрона и 59% - канцлера Германии Олафа Шольца, хотя он менее популярен, чем его предшественница Ангела Меркель. Китайского лидера Си Цзиньпина положительно оценивают только 18% .

Британская разведка: с 19 июня армия РФ продвинулась к Лисичанску на 5 км



Лисичанск / AP nuotr.

В утренней сводке британской разведки о событиях на фронте сообщается, что с 19 июня российские войска, по всей вероятности, продвинулись более чем на пять километров в направлении Лисичанска, последнего крупного города Луганской области, остающегося под контролем Украины.

"Некоторые украинские подразделения отступили, вероятно, чтобы избежать окружения, - сообщает британская разведка. – Улучшившиеся позиции России в этом секторе, вероятно, стали результатом недавнего подкрепления и высокой концентрации огня".

По оценкам британских военных, армия РФ "оказывает на "карман" Лисичанска – Северодонецка все большее давление, развивая постепенное наступление вокруг окраин застроенного района". "Однако ее попытки создать более масштабное окружение, чтобы захватить запад Донецкой области остаются неудачными", - сказано в сводке.



Финляндия готова сражаться с Россией



Финляндия готова сражаться с Россией, если та решит напасть, заявил командующий финскими Вооруженными силами Тимо Кивинен. По его словам, Финляндия десятилетиями готовилась к нападению России и окажет решительное сопротивление в случае военной агрессии.

"Мы систематически развивали нашу оборону именно для такого рода боевых действий, которые ведутся в Украине, - с массированным применением боевой мощи, бронетехники и авиации. Украина оказалась для России крепким орешком. Им окажется и Финляндия", - сказал Кивинен в интервью Reuters.

По его словам, помимо военной техники, решающим фактором является то, что финны будут мотивированы воевать. "Самая важная линия обороны находится в нашем сознании, что доказывает и война в Украине в настоящий момент", - указал он.

"Мы не согласны, что должна быть очередь"



Накануне саммита, где европейские лидеры должны одобрить предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, украинский посол в Евросоюзе Всеволод Ченцов дал интервью Би-би-си.

Европейские перспективы своей страны - и сроки, в которые они могут реализоваться, - он охарактеризовал так: "Мы не согласны, что должна быть очередь. – У каждого государства есть собственная дорожная карта, свой собственный путь. И если есть политическая воля, если общество и бизнес поддерживают желание быстро и решительно проводить реформы, то почему мы должны ждать?"

Многие европейские страны (в том числе Албания, Северная Македония, Черногория и Сербия) имеют статус кандидатов в ЕС уже многие годы, однако пока заметно не приблизились к полноценному вступлению в союз.

Предполагается, что лидеры ЕС в четверг утром проведут встречу со своими балканскими коллегами, чтобы "развить существующие тесные связи", однако ожидается, что эти дискуссии будут непростыми.

Кроме того, некоторые члены Евросоюза настаивают, что статус страны-кандидата должна получить Босния. Вероятность, что это произойдет, пока невелика, но можно рассчитывать на прогресс в другом вопросе – сближения с Евросоюзом Северной Македонии и Албании.

Комментируя темпы реформ в своей стране, Ченцов признал, что полноценная евроинтеграция может произойти только после войны. "Настоящий процесс интеграции начнется, когда война будет окончена, - сказал он. – Разумеется, для этого понадобится некоторое время, и мы говорим о том, что для следующего этапа понадобятся месяцы, а не годы".

"Мы не начинаем с нуля", настаивает украинский посол – и напоминает о работе, проделанной с 2014 года, когда ЕС и Украина подписали соглашение об ассоциации.

Ранее некоторые европейские дипломаты предупреждали, что предоставление Украине статуса страны-кандидата может дать ей ложные надежды, а для вступления в ЕС в реальности понадобятся многие годы.з



Адвокат: приговоренные к смерти в "ДНР" иностранцы готовят апелляцию



Адвокат одного из иностранцев, которые были приговорены к смертной казни властями самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявила, что все они намерены подать апелляцию на приговор.

9 июня суд "ДНР" вынес смертный приговор британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марокканцу Садуну Брагиму. Их признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Вместе с тем, все трое - военнослужащие вооруженных сил Украины, подписавшие контракты еще до начала российского вторжения. Они жили в Украине как минимум несколько лет, у одного из них есть украинский паспорт.

Адвокат Пиннера Юлия Церковникова заявила агентству ТАСС, что они готовят апелляционную жалобу, а если в ней будет отказано – прошение о помиловании.

"В настоящее время мы с коллегами в интересах своих подзащитных готовим полный текст апелляционной жалобы на приговор, - сказала адвокат. - Несомненно, в случае отказа в удовлетворении жалобы и вступления приговора в законную силу будет подано прошение о помиловании".

Ранее российские СМИ сообщали, что для подачи апелляции у приговоренных есть месяц.

Как стало известно в среду, Аслин рассказал своим родным по телефону, что люди, которые его удерживают, сказали ему, что "время на исходе", и его могут вскоре казнить.

Власти Британии ранее заявляли, что работают с украинскими властями над освобождением британцев. Приговор суда они назвали нелегитимным и заявили, что Аслин и Пиннер должны считаться военнопленными в соответствии с Женевской конвенцией.