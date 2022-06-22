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2022.06.22 09:31

Война в Украине. Британские СМИ написали о подготовке к массовой мобилизации в России

L DW BN РC
LRT.lt, Deutsche Welle, BBC News Русская служба, Радио «Cвобода» 2022.06.22 09:31
Парад на День победы в Москве (2022 год)
Парад на День победы в Москве (2022 год) / AP nuotr.

На 119-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Британские СМИ написали о подготовке к массовой мобилизации в России

Сразу несколько британских газет написали со ссылкой на неназванного западного чиновника, что в России в ближайшее время может произойти массовая мобилизация с целью привлечь больше военнослужащих для войны в Украине.

Во вторник Guardian и Independent процитировали буквально одни и те же слова неназванного западного чиновника, по словам которого в Кремле озабочены перспективой проведения мобилизации, поскольку это фактически будет означать "признание неудачи" с проведением быстрой и эффективной операции в Украине.

По данным этого источника, поскольку власти России пока опасались объявлять открытую мобилизацию, которая "может вызвать протесты в российских городах", они пытаются увеличить число потенциальных рекрутов, мобилизуя людей в бедных районах страны и повышая максимальный призывной возраст.

Публикации в британской прессе уже прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В ответ на вопрос агентства Интерфакс о том, как в Кремле относятся к этой информации, он сказал: "Это чистые фейки".

В середине мая в России, как уже писала Би-би-си, по сути началась "скрытая мобилизация": военкоматы стали рассылать по произвольным адресам повестки и приглашать мужчин "на воинский учет".

"Если вы снайпер от бога, вам бог и велел поучаствовать": в России началась скрытая мобилизация
Кроме того, минобороны опубликовало тысячи вакансий с предложением заключить краткосрочныйконтракт на военную службу.

Российские власти также повысили возраст, в котором гражданин может заключить первый контракт: если раньше верхняя планка равнялась 40 годам, то теперь для рядовых она выросла до 50 лет, для младших офицеров - до 60 лет. Соответствующие поправки были спешно приняты в конце мая.

Российские войска приближаются к Лисичанску

Российские войска приближаются к Лисичанску, закрепляясь в близлежащих населенных пунктах, сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его сведениям, город обстреливают из артиллерии, танков, авиации. Ракетные удары нанесены по зданиям полиции, прокуратуры и СБУ. Не менее трех гражданских лиц получили ранения. Ранее сообщалось, что войска РФ добились определенных успехов в продвижении к Лисичанску с юга. Существует угроза атаки на окрестности города в ближайшие дни.

BBC News
# В мире# Война в Украине
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