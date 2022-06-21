Ландсбергис: обвинения РФ в адрес Вильнюса по поводу транзита – часть войны против Запада

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что обвинения России в адрес Вильнюса по поводу ограничения транзита товаров в Калининград являются частью ее войны с Западом.

«Нарратив России — это просто часть ее войны против Запада: выбрать цель, попытаться мобилизовать свое общество», — заявил во вторник журналистам в Сейме глава литовской дипломатии.

Россия в понедельник потребовала от Литвы снять запрет на транзит некоторых товаров по железной дороге в Калининградскую область.

Со своей стороны Вильнюс ответил, что не вводил односторонних ограничений, и подчеркнул, что ограничения предусмотрены санкциями Евросоюза. Такую позицию также высказал в понедельник вечером Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Литва также указывает, что сухопутный транзит между Калининградом и Россией не приостановлен, продолжается перевозка как пассажиров, так и не попавших под санкции грузов.

По данным литовской таможни, четвертый пакет санкций ЕС, принятый 15 марта, ввел ограничения на российскую сталь и другие изделия из черных металлов.

Россия грозит ответить «соответствующими мерами» из-за остановки транзита. Однако Ландсбергис утверждает, что России следует сначала обратиться в Европейскую комиссию за разъяснениями по санкциям.

"А если разъяснения не устраивают, то идите в Европейский суд, который разъясняет все юридические документы", - сказал он.

Министр заявил, что не берется спекулировать, какие ответные меры Кремль может предпринять в отношении Литвы.

«Для нас очень важно сказать, что мы являемся стороной, которая руководствуется верховенством права в этом споре, наши решения проистекают из права и его толкования», — сказал Ландсбергис.