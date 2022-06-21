Сейм не поддержал предложенный оппозицией план антиинфляционных мер

После продолжавшегося примерно час представления Сейм Литвы во вторник не одобрил ни одно из четырех предложенных оппозицией предложений пакета антиинфляционных мер. Поправки к закону возвращены инициаторам на доработку.

«Это примирение было бутафорским», — заявил после последнего голосования «крестьянин» Дайнюс Гайжаускас.

«Вы четкими действиями показали, что оппозиция не нужна», — сказал «крестьянин» Аурелиюс Верига.

Чтобы снизить финансовую нагрузку на бытовых потребителей, оппозиция предложила нулевую ставку НДС на отопление, горячую воду и дрова и 9%-ю ставку НДС на электричество и газ.

План антиинфляционных мер подготовили пять фракций, бойкотировавших работу Сейма в течение двух недель.

В Минфине говорят, что этот пакет обойдется бюджету не менее чем в 1,2 млрд евро и будет способствовать дальнейшему росту инфляции.

Экономисты называют план популистским и говорят, что его не следует принимать, власти считают, что он рассчитан на муниципальные выборы.