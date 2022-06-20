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2022.06.20 15:20

«Это элемент блокады»: Кремль — о запрете транзита товаров через Литву

НГ
Новая газета – Балтия 2022.06.20 15:20
Калининград
Калининград / Shutterstock.com

В Кремле считают незаконным решение Литвы остановить транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции ЕС, пишет Интерфакс.

«Это решение, действительно, беспрецедентное, это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным <…> Это элемент блокады, конечно же», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

По его словам, предстоят межведомственные консультации для определения ответных мер.

C 18 июня «Литовские железные дороги» перестали пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции ЕC. В пресс-службе Калининградского правительства РИА Новости сообщили, что товары, которые Литва запретила провозить транзитом между Калининградской областью и остальной Россией, будут доставляться водным путем.

"Новая газета - Балтия"

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