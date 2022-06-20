Россия стала крупнейшим поставщиком нефти Китаю

Россия вновь оттеснила Саудовскую Аравию с первого места по поставкам нефти КНР. Китай закупает нефть у России с большими скидками на фоне западных санкций против Москвы из-за войны в Украине.

Россия в мае продала рекордные объемы нефти Китаю и стала в результате крупнейшим поставщиком нефтяной продукции в КНР. В минувшем месяце Китай импортировал почти 8,42 млн тонн сырой нефти из России, сообщило таможенное ведомство КНР в понедельник, 20 июня.

Это означает, что Россия в мае поставляла в КНР почти 2 млн баррелей нефти в день - на 55 процентов больше в годовом исчислении и почти на четверть больше, чем только в апреле. В результате Россия после 19-месячной паузы вновь оттеснила Саудовскую Аравию с первого места по объемам поставок нефти в Китай.

Нефть со скидкой



На фоне санкций, введенных Западом в отношении России из-за войны в Украине, китайские компании закупают российскую нефть с большими скидками.

Саудовская Аравия в мае поставила Китаю 7,82 млн тонн нефти (1,84 баррелей в сутки) - на девять процентов больше в годовом исчислении. В то же время по сравнению с апрелем объем саудовских поставок в КНР сократился на 15 процентов.

Евросоюз в мае согласовал масштабное эмбарго на импорт российской нефти. Оно, однако, распространяется лишь на поставки морским путем с помощью танкеров, поставки по нефтепроводам по настоянию Венгрии были выведены из-под санкций.



DW