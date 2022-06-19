Сельский туризм в этом году спасут свадьбы и корпоративы

Бизнес в сфере сельского туризма, который практически замер во время пандемии, планирует восстановиться этим летом.

В то время, как услуги выросли на 20 процентов, а прежнего потока туристов из России и Беларуси теперь почти нет, наблюдается рост местных бронирований на свадьбы и корпоративы.

Сельский туризм / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Хотя дождливая погода еще мешает людям планировать отдых в сельских усадьбах, почти все выходные в июле и августе уже зарезервированы – особенно на расстоянии 100 километров вокруг крупных городов, – сообщили в Ассоциации сельского туризма.

Сельский туризм / D. Umbraso/LRT nuotr.

До пандемии в литовских усадьбах около 20 процентов отдыхающих составляли иностранцы. В этом году, особенно из-за войны в Украине, остаются только редкие туристы из Беларуси и Украины, в усадьбах Клайпедского уезда больше нет групп из Германии, и только сохраненный прямой авиарейс из Израиля может обнадеживать хозяев усадеб.

Сельский туризм / D. Umbraso/LRT nuotr.

Оптимизм в предпринимателей вселяют и семейные праздники, которые вновь проводятся в усадьбах по выходным, а также компании, которые возобновили отдых сотрудников на природе.

При этом отдыхающие на селе становятся все более придирчивыми, – отмечают хозяева. Люди хотят не только комфортно отдыхать, но и путешествовать, покупать местные продукты, сувениры, изделия ремесленников. Плавание на байдарках остается самым популярным активным занятием летом в усадьбах.