Хроника путинской войны. В России сообщили, что с начала войны вывезли из Украины почти 2 млн человек

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 19 июня.

На 116-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 19 июня (время вильнюсское).

07:40

Россия переформатирует корабельную группировку с акцентом на подводный флот, пытаясь минимизировать потери в акватории Черного моря, сообщило Оперативное командование "Юг". По его данным, сейчас в готовности к ракетному удару находятся 28 крылатых ракет "Калибр" на 2 надводных ракетных кораблях и 3 подводных лодках. Кроме того, на выполнении боевых задач стоят 3 воздушно-десантных корпуса.

07:15

ISW: Темп продвижения РФ под Северодонецком остается невысоким

Война в Украине. Северодонецк / AP nuotr.

Российская армия незначительно продвинулась на окраинах Северодонецка и, вероятно, вошла в поселок Метелкино, однако ее темп остается медленным, говорится в очередной сводке американского Института исследования войны (ISW). Кроме того, силы РФ стремятся выбить украинцев с дистанции артиллерийского обстрела железнодорожных линий вокруг Харькова, используемых для снабжения российского продвижения к Славянску. А в оккупированных районах на юге Украины подразделения армии РФ продолжают испытывать давление со стороны партизан, отметили эксперты ISW.

06:50

Олаф Шольц / AP nuotr.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) встал на защиту миролюбивого курса Ангелы Меркель (Angela Merkel) в отношении России. "Попытка примирения никогда не может быть неправильной, как и попытка мирно уживаться друг с другом", - отметил Шольц в интервью dpa. "В этом я - явно на стороне своей предшественницы", - отметил он. Однако в вопросах энергетической политики Берлина их взгляды кардинально разошлись. "Одна из ошибок немецкой экономической политики заключалась в том, что мы слишком сосредоточились в вопросе энергопоставок на России - без создания необходимой инфраструктуры, с помощью которой мы могли быстро изменить курс в случае" негативного развития событий, подчеркнул Шольц.

05:52

Борис Джонсон: Россия ведет "кампанию на истощение"

Борис Джонсон и Владимир Зеленский / AP nuotr.

Российские власти в войне с Украиной прибегают к "кампании на истощение". Такое мнение высказал премьер Великобритании Борис Джонсон в The Sunday Times. По словам главы британского правительства, Западу следует поддерживать жизнеспособность украинского государства. Украина должна иметь возможность выплачивать зарплаты, содержать школы, доставлять гуманитарную помощь и вести восстановление разрушенных объектов там, где возможно. "Это потребует постоянного финансирования и технической помощи, что нам нужно планировать на годы вперед", - указал премьер.

04:40

В администрации американского президента Джо Байдена обсуждали возможность затяжного конфликта с вероятностью глобальных последствий еще до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепартамента США. Аналитики, с которыми пообщалось издание, также отметили, что - несмотря на резкое увеличение внешней помощи Киеву и высокий моральный дух войск - Украина может надеяться лишь на пат на нынешнем этапе войны с Россией из-за лучшего вооружения российских военных и их большую численность. Продвижение в Донбассе сыграло на руку Москве, позволив ей использовать артиллерию для пробивания украинских позиций и постепенного расширения своего влияния, пишет издание.

03:15

Число пострадавших от ракетного удара в Днепропетровской области возросло до 11

Число пострадавших от ракетного удара по нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области возросло до 11. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. "Уточнена информация по ракетной атаке в Новомосковском районе. По предварительной информации, пострадали 11 человек. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии", - отметил Резниченко.

02:30

Из-за российской агрессии в портах Одесской области заблокированы 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира. Эти данные глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому на совещании. Украинский лидер посетил область с рабочей поездкой. В ходе встречи уточнили, что в результате ракетных ударов российских сил погибли 55 жителей региона, разрушен ряд объектов инфраструктуры.

01:15

Столтенберг: Война России с Украиной "может растянуться на годы"

Йенс Столтенберг / AP nuotr.

Война России с Украиной "может растянуться на годы". Такое мнение высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Bild am Sonntag. "Мы должны быть готовы к тому, что она (война - Ред.) может длиться годами. Мы не должны ослаблять поддержку Украины, даже если затраты высоки - не только на военную помощь, но и из-за растущих цен на энергоносители и продовольствие", - отметил глава НАТО. Вместе с тем "это не идет ни в какое сравнение с той ценой, которую приходится платить украинцам, каждый день отдающим множество жизней", - добавил Столтенберг.

00:05

Война России против Украины / AP nuotr.

В Россию с начала войны в Украине вывезены 1 936 911 человек, из них - 307 423 ребенка. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, только за минувшие сутки - 29 733 человека, в том числе - 3 502 ребенка. Как отметило агентство dpa, многие из тех, кого отправили в Россию, позднее пытались вернуться в Украину через третьи страны.

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