Хроника путинской войны. Разведка Украины: РФ не признает гибель 27 членов экипажа крейсера

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 19 июня.

На 116-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 19 июня (время вильнюсское).

21.30

Австралия отправила в Украину четыре бронетранспортера M113AS4, ожидается ещё 10, сообщило Министерство обороны в Канберре.

20.35

Подавляющее большинство боеприпасов, использованных Россией в Украине с начала войны, относились к неуправляемым, пишет газета The New York Times, изучив более тысячи фотографий и идентифицировав на них более двух тысяч боеприпасов.

Издание полагает, что 210 из них запрещены международными договорами, почти все они - кассетные боеприпасы или их суббоеприпасы, которые могут угрожать людям в течение десятилетий после окончания войны. Еще свыше 330 других боеприпасов использовались против гражданских объектов или вблизи них, считают журналисты газеты.

19:50

Youtube заблокировал аккаунт крупнейшего производителя телевизионного контента в России - медиагруппы "Красный квадрат". При переходе на канал стало открываться уведомление о его блокировке "за нарушение использования условий" видеохостинга. Первым на блокировку "Красного квадрата" обратил внимание журналист Роман Супер. Наиболее известные проекты медиагруппы, работающей в России с 2007 года, - "Минута славы", "Давай поженимся", "Кто хочет стать миллионером", "Модный приговор".

19:10

Россия вывезла из зернохранилищ оккупированных районов Луганской области 15 тысяч тонн подсолнечника и 10 тысяч тонн зерна, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, российские оккупационные власти предлагают аграриям 8000 рублей за тонну зерна для будущей посевной, в то время как Украина платила в два раза больше - по 8600 гривен. "Фактически производителям заплатят только 30% стоимости зерна, да еще и в рублях! Специалисты понимают, что за эти средства провести посевную кампанию под урожай 2023 невозможно", - написал Гайдай.

18:00

"Московский комсомолец" извинился за то, что в одном из материалов назвал российских военных "оккупантами". Теперь издание утверждает, что это была "грубейшая описка". "Виновные наказаны строжайшим образом, вплоть до увольнения", - сообщили в МК.

Вы посмотрите, что этот "МК" себе позволяет! pic.twitter.com/v9G2YoGZUP — Рустем Адагамов (@adagamov) June 19, 2022

17:45

Первая партия пробная азербайджанского газа прибыла в Болгарию через трубопровод Греция-Болгария (IGB). В полном объеме перекачка начнется с 1 июля. Страны согласовали поставки на период в 25 лет после того, как Россия перестала поставлять газ в Болгарию из-за отказа Софии платить за топливо в рублях.

17:30

Верховная Рада Украины проголосовала за выход из сразу нескольких соглашений с Россией:

- Соглашения о научно-техническом сотрудничестве, подписанного 1996 году

- Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи от 1992 года

- Соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах – участниках СНГ от 1996 года

- Протокола о внесении поправок в Соглашение о Межправительственной фельдегерской связи от 1997 года. "Пересылка официальной корреспонденции через г. Москва, несет угрозу национальным интересам Украины, поскольку не гарантирует полного сохранения официальной корреспонденции", - отметили в Раде.

- Соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах - участниках СНГ

17:15

Власти Украины начали разработку механизма выдачи виз россиянам. Визовый режим заработает с 1 июля. По словам министра кабинета министров Украины Олега Немчинова, у страны есть действующие соглашения с визовыми центрами России. Кроме того, президенту Владимиру Зеленскому подготовят предложения по выбору страны, которая будет представлять интересы Украины в России и заниматься этими вопросами.

"С 1 июля граждане Российской Федерации, не имеющие виды на постоянное проживание в Украине или открытой заранее визы, например, существующей рабочей или других виз, не смогут попасть на территорию Украины через пункты пропуска, работающие на украинской границе", - сказал Немчинов.

16:40

Сдавшиеся в плен в Мариуполе командиры "Азова" находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

15:45

Спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор приехал в Киев. По его словам, он повторяет путь украинских беженцев, чтобы на личном опыте почувствовать последствия российской агрессии, пообщаться с пострадавшими от войны и с украинскими властями.

#Ukraine: Today I am in Kyiv, Ukraine to show my solidarity 🇪🇺🇺🇦

Having met with refugees at the Polish border at the start of the Russian aggression, I now retrace their steps. #WorldRefugeeDay pic.twitter.com/70LWotX5lg — Eamon Gilmore (@EamonGilmore) June 19, 2022

15:15

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что вооруженные силы Украины в Запорожской области продвинулись в сторону города более чем на 10 км. По его словам, ВСУ также приблизились к Херсону и находятся на границах города. "В последнее время приходит большое количество западного вооружения, которое абсолютно точно приближает нас к победе", - заявил Федоров.

15:00

Экс-советник Ангелы Меркель по внешней политике и глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) назвал бывшего президента и премьера России Дмитрия Медведева клоуном. "Медведев сегодня - клоун. Мне жаль, что я вынужден это говорить", - цитирует Хойсгена Bild.

14:45

Верховная рада Украины запретила исполнять российскую музыку в медиа и общественных пространствах, сообщил депутат Ярослав Железняк. Также парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, Беларуси и оккупированных территорий Украины.

14:35

Начальник Генштаба Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил о необходимости создать "армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою". "Мы - поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе", - приводит его слова британский телеканал Sky News. "Вторжение России в Украину подчеркивает нашу основную цель - защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше", - подчеркнул глава британского Генштаба.

14:15

США продолжат поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", заявила новый посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк "Голосу Америки". "Украина не потерпит поражения", уверена дипломат. "В интересах Америки обеспечить мир и безопасность в Европе - это жизненно важно", - добавила Бринк. Кроме того, посол указала на необходимость реформ, которые обеспечат "будущее новым поколениям украинцев".

14:05

Власти России отказываются признавать погибшими 27 членов экипажа крейсера "Москва", утонувшего в середине апреля, утверждает Главное управление разведки украинского Минобороны. По его сведениям, 27 членов экипажа, в том числе 19 срочников, до сих пор считаются пропавшими без вести. А родственников этих моряков отказываются принимать как в командовании ВМФ России и командовании Черноморского флота, так и в органах власти и социального обеспечения, указывает украинская разведка.

По данным Киева, крейсер подвергся ударам украинских ракет, после чего загорелся и затонул. Минобороны РФ не подтверждает попадание ракет и утверждает, что на борту "Москвы" возник пожар, вызвавший детонацию боезапаса. По версии российской стороны, судно затонуло при буксировке в Севастополь из-за шторма.

12:45

Главное из утреннего брифинга Минобороны РФ:

- Российские войска сбили самолет Су-25, восемь беспилотных летательных аппаратов, а также перехватили три тактические ракеты "Точка-У" и два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган".

- Нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по территории Харьковского танкоремонтного завода, в результате уничтожены две пусковые установки РСЗО "Ураган". А при ударе ракетами "Калибр" по трансформаторному заводу в Николаеве были уничтожены 10 гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, полученных из-за границы.

- В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе поселка Губиниха Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин.

- Российская армия поразила "Калибрами" пункт управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. В результате удара погибли свыше 50 генералов и офицеров ВСУ.

- Авиация РФ уничтожила 4 склада с ракетно-артиллерийским вооружением и артиллерийскими боеприпасами, а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".

- В районе населенного пункта Селидово нанесен удар по 56-й мотопехотной бригаде ВСУ. Уничтожено до 200 человек, включая иностранцев, а также 2 боевые машины РЗСО "Град", 10 БМП и БТР.

12:20

Городской голова занятого российскими войсками Мелитополя Иван Федоров призвал родителей не внимать требованиям оккупационных властей и не направлять детей на "непонятные тесты" для "зачисления" в школы. "Согласно украинскому законодательству, сейчас у детей летние каникулы до 31 августа. Все учащиеся переведены на следующий учебный год. Все выпускники получат украинские документы об образовании", - подчеркнул Федоров.

11:55

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о проникновении "вражеского беспилотника" в граничащий с Украиной Беловский район. По словам чиновника, аппарат сбросил боекомплект в районе хутора Кучеров. Раненых нет, один из домов в населенном пункте незначительно пострадал, добавил Старовойт.

11:35

Двух бойцов "Азова" вывезли в Россию

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар и командир 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Сергей Волынский вывезены с территории самопровозглашенной "ДНР" в Россию для проведения следственных действий, сообщил агентству ТАСС неназванный собеседник в силовых структурах. Он не уточнил, в какой именно регион направили бойцов.

11:55

Испанская компания по производству одежды Mango откажется от прямого присутствия на российском рынке, пишут ряд испанских СМИ. По их данным, все 55 магазинов компании в стране будут проданы и станут работать в РФ по модели франшизы. Фирма приостановила работу в России в начале марта, объяснив это трудностями с поставками.

11:30

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ:

- На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

- На Северском направлении Россия продолжает удерживать подразделения из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей в целях сковывания действий украинских сил, а также ведет воздушную разведку.

- На Харьковском направлении основные усилия российской армии сосредоточены на удержании занятых рубежей и обстрелах позиций украинцев. Недалеко от Рубежного российские военные пытались провести разведку боем, а в районе села Черкасские Тишки провели дистанционное минирование местности.

Война России в Украине. Северодонецк / Vida Press nuotr.

- На Северодонецком направлении авиация РФ нанесла удары вблизи населенных пунктов Белая Гора, Мирная Долина, а в районе села Верхнекаменка был нанесен ракетный удар. В целях корректировки огня в районе Северодонецка российская армия ведет круглосуточную воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". Продолжаются боевые действия по установлению полного контроля над городом. Украинские подразделения отразили штурм в районе населенного пункта Тошковка.

- На Бахмутском направлении российские военные ведут штурмовые действия в направлении Орехово - Горское, боевые действия продолжаются. Штурм по направлениям Орехово - Золотое и Первомайск - Золотое был отбит украинцами. Российские штурмовые группы пытаются вести разведку боем в направлении Нырково - Николаевка с целью установить огневые позиции сил украинской обороны, боевые действия продолжаются.

- На Николаевском направлении армия РФ обстреливала украинские подразделения из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Правдино, Посад-Покровское и Благодатное, а также вела воздушную разведку позиций с применением беспилотников в районе населенного пункта Таврийское.

- На Криворожском направлении российские военные обстреливали из артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Червоный Яр и Кобзарцы.

11:05

Скончался один из спасателей, тушивших пожар на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, сообщил глава региональной администрации Валентин Резниченко. По его словам, утром 19 июня взорвался резервуар с топливом.

10:50

Российские военные в Крыму / AP Photo

Власти аннексированного Россией Крыма решили снести автосервис в Красногвардейском районе, сотрудники которого отказались обслужить грузовик с символом Z. После проверки выяснилось, что станция техобслуживания была построена незаконно, владелец обязан снести ее в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство, рассказал агентству "РИА Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов. "Пользуется благами гражданина великой державы - пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить - насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется", - указал политик.

10:20

Война России против Украины / AP nuotr.

В последние недели украинская армия могла столкнуться с дезертирством, говорится в очередной сводке Минобороны Великобритании. В то же время в российских войсках боевой дух остается нестабильным, отмечает ведомство. По его данным, российские власти, вероятно, пытаются оказывать юридическое давление на несогласных среди военных. В числе причин низкого боевого духа армии РФ британское ведомство называет плохое руководство, ограниченные возможности для ротации подразделений, существенные потери, боевой стресс, плохое материально-техническое обеспечение и проблемы с оплатой труда.

10:00

В Вышгородском районе Киевской области утром прогремели взрывы. Киевская областная военная администрация объясняет это работой систем ПВО "по вражескому воздушному объекту". Пострадавших нет, очаги возгорания отсутствуют, работают подразделения национальной полиции и другие службы, указали власти региона, призвав жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.

09:40

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди призвал к запрету ядерного оружия в свете войны в Украине. Соответствующий план ликвидации необходимо разработать до 2045 года, написал он в статье в преддверии первой встречи государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия, проводимой в Вене 21-23 июня. "Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества", - говорится в документе.

09:15

США могут передать Украине новую партию РСЗО HIMARS

В Вашингтоне рассматривают возможность передать Украине ещё четыре реактивные системы залпового огня HIMARS в дополнение к четырём, решение о поставке которых было принято ранее. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне. Однако это решение ещё должно быть утверждено Белым домом.

Ещё по три аналогичные системы M270, также американского производства, обещают передать Украине Великобритания и Германия, пишет Politico.

08:25

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Украина восстановит контроль над своими территориями, захваченными российской армией, заявил президент страны Владимир Зеленский в очередном видеообращении к соотечественникам. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", - подчеркнул глава государства после возвращения из Николаевской области. Кроме того, Украина восстановит всю разрушенную инфраструктуру, добавил он. "Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить", - отметил Зеленский.

08:10

Сергей Гайдай / стоп-кадр

В Луганской области в свете российских атак "больше не осталось безопасных мест", заявил глава региональной военной администрации Сергей Гайдай в интервью агентству AFP. Кроме того, он попросил западные страны как можно скорее поставить в Украину дальнобойные вооружения. "Хорошо, что Запад помогает нам, но его помощь приходит поздно", - указал глава региона. Подразделения российской армии могут окружить Лисичанск и отрезать его от путей снабжения, подчеркнул Гайдай. В самом городе отсутствуют мобильная связь, водо- и электроснабжение. По словам Гайдая, в Лисичанке остаются около 10 процентов жителей. "Мы пытаемся убедить людей уехать. Но некоторые просто отказываются", - объяснил он.

07:40

Россия переформатирует корабельную группировку с акцентом на подводный флот, пытаясь минимизировать потери в акватории Черного моря, сообщило Оперативное командование "Юг". По его данным, сейчас в готовности к ракетному удару находятся 28 крылатых ракет "Калибр" на 2 надводных ракетных кораблях и 3 подводных лодках. Кроме того, на выполнении боевых задач стоят 3 воздушно-десантных корпуса.

07:15

ISW: Темп продвижения РФ под Северодонецком остается невысоким

Война в Украине. Северодонецк / AP nuotr.

Российская армия незначительно продвинулась на окраинах Северодонецка и, вероятно, вошла в поселок Метелкино, однако ее темп остается медленным, говорится в очередной сводке американского Института исследования войны (ISW). Кроме того, силы РФ стремятся выбить украинцев с дистанции артиллерийского обстрела железнодорожных линий вокруг Харькова, используемых для снабжения российского продвижения к Славянску. А в оккупированных районах на юге Украины подразделения армии РФ продолжают испытывать давление со стороны партизан, отметили эксперты ISW.

06:50

Олаф Шольц / AP nuotr.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) встал на защиту миролюбивого курса Ангелы Меркель (Angela Merkel) в отношении России. "Попытка примирения никогда не может быть неправильной, как и попытка мирно уживаться друг с другом", - отметил Шольц в интервью dpa. "В этом я - явно на стороне своей предшественницы", - отметил он. Однако в вопросах энергетической политики Берлина их взгляды кардинально разошлись. "Одна из ошибок немецкой экономической политики заключалась в том, что мы слишком сосредоточились в вопросе энергопоставок на России - без создания необходимой инфраструктуры, с помощью которой мы могли быстро изменить курс в случае" негативного развития событий, подчеркнул Шольц.

05:52

Борис Джонсон: Россия ведет "кампанию на истощение"

Борис Джонсон и Владимир Зеленский / AP nuotr.

Российские власти в войне с Украиной прибегают к "кампании на истощение". Такое мнение высказал премьер Великобритании Борис Джонсон в The Sunday Times. По словам главы британского правительства, Западу следует поддерживать жизнеспособность украинского государства. Украина должна иметь возможность выплачивать зарплаты, содержать школы, доставлять гуманитарную помощь и вести восстановление разрушенных объектов там, где возможно. "Это потребует постоянного финансирования и технической помощи, что нам нужно планировать на годы вперед", - указал премьер.

04:40

В администрации американского президента Джо Байдена обсуждали возможность затяжного конфликта с вероятностью глобальных последствий еще до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепартамента США. Аналитики, с которыми пообщалось издание, также отметили, что - несмотря на резкое увеличение внешней помощи Киеву и высокий моральный дух войск - Украина может надеяться лишь на пат на нынешнем этапе войны с Россией из-за лучшего вооружения российских военных и их большую численность. Продвижение в Донбассе сыграло на руку Москве, позволив ей использовать артиллерию для пробивания украинских позиций и постепенного расширения своего влияния, пишет издание.

03:15

Число пострадавших от ракетного удара в Днепропетровской области возросло до 11

Число пострадавших от ракетного удара по нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области возросло до 11. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. "Уточнена информация по ракетной атаке в Новомосковском районе. По предварительной информации, пострадали 11 человек. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии", - отметил Резниченко.

02:30

Из-за российской агрессии в портах Одесской области заблокированы 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира. Эти данные глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому на совещании. Украинский лидер посетил область с рабочей поездкой. В ходе встречи уточнили, что в результате ракетных ударов российских сил погибли 55 жителей региона, разрушен ряд объектов инфраструктуры.

01:15

Столтенберг: Война России с Украиной "может растянуться на годы"

Йенс Столтенберг / AP nuotr.

Война России с Украиной "может растянуться на годы". Такое мнение высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Bild am Sonntag. "Мы должны быть готовы к тому, что она (война - Ред.) может длиться годами. Мы не должны ослаблять поддержку Украины, даже если затраты высоки - не только на военную помощь, но и из-за растущих цен на энергоносители и продовольствие", - отметил глава НАТО. Вместе с тем "это не идет ни в какое сравнение с той ценой, которую приходится платить украинцам, каждый день отдающим множество жизней", - добавил Столтенберг.

00:05

Война России против Украины / AP nuotr.

В Россию с начала войны в Украине вывезены 1 936 911 человек, из них - 307 423 ребенка. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, только за минувшие сутки - 29 733 человека, в том числе - 3 502 ребенка. Как отметило агентство dpa, многие из тех, кого отправили в Россию, позднее пытались вернуться в Украину через третьи страны.

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