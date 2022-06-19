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2022.06.19 08:25

Дом книги "Молодая Гвардия" снял с продажи книги Акунина

РC
Радио «Cвобода» 2022.06.19 08:25
Борис Акунин
Борис Акунин / фото - Wikipedia

Московское издательство "Захаров", выпускающее художественную, историческую и детскую литературу, отказалось от сотрудничества с домом книги "Молодая Гвардия". Сотрудники издательства утверждают, что дом книги убрал со своих полок произведения Бориса Акунина (Григория Чхартишвили), опасаясь неприятностей из-за антикремлёвской и антивоенной позиции писателя.

В заявлении, которое издательство "Захаров" опубликовало в фейсбуке, утверждается, что никаких "приказов сверху" убрать книги оппозиционного автора магазин не получал, это была его собственная инициатива. "Заодно с книгами Акунина мы забрали у них и все остальные книги, изданные нами, – пишут представители "Захарова". – В "Молодой Гвардии" на Полянке наших книг больше никогда не будет. Даже если взойдет солнце. Доктор сказал: "В морг", значит в морг".

"Молодая Гвардия" пока не комментировала сообщение издательства.

Востоковед и историк Григорий Чхартишвили, пишущий под псевдонимом Борис Акунин, – один из самых популярных российских авторов. В 2021 году он стал самым читаемым писателем из России, согласно данным сервиса Storytel. Чхартишвили неоднократно выступал с резкой критикой действующей российской власти, осудил аннексию Крыма и военное вторжение России в Украину.

Радио Свобода

# Культура# Война в Украине
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