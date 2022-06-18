Хроника путинской войны. Зеленский: США еженедельно усиливают поддержку Украины

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 18 июня.

На 115-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 18 июня (время вильнюсское).

07:42

Касым-Жомарт Токаев / AP nuotr.

Если Евросоюз считает возможным присутствие Украины в своих рядах, то, конечно, "нужно воспринимать это как реальность". Такое мнение высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Политик 17 июня присутствовал на пленарной сессии 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам Токаева, он тем не менее с трудом представляет, как будет происходить такое вступление, поскольку требования о членстве - очень строгие, а экономика Украины - в плачевном состоянии. "Видимо, там есть какая-то специальная программа, льготная программа для Украины", - счел президент Казахстана. Ожидается, что вопрос о предоставлении статуса кандидата Киеву рассмотрят президенты и премьеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня. Для положительного решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств Евросоюза.

07:05

Российские силы продолжают попытки перерезать украинские пути сообщения с Лисичанском как с севера в сторону Славянска, так и с юга в районе Бахмута, следует из ежедневной сводки американского Института исследования войны (ISW). По его сведениям, украинские силы, вероятно, ведут контрнаступление к северо-западу от Изюма, чтобы отвлечь российские войска от наступательных операций в направлении Славянска и нарушить российские пути снабжения.

А в Запорожской области российские войска продолжают перегруппировку и переброску личного состава для удержания оборонительных позиций вдоль линии фронта, указывается далее.

06:30

Соединенные Штаты могут отказаться от продажи Киеву четырех беспилотников MQ-1C Grey Eagle из-за опасений Пентагона, что это оборудование может попасть в руки россиян. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, сомнения возникли во время детальной проверки будущей сделки специалистами Управления по безопасности оборонных технологий Минобороны США.

06:00

Управление ООН обновило данные о жертвах войны в Украине

В период с 4.00 утра 24 февраля, когда началась вооруженная агрессия Российской Федерации, до полуночи 16 июня 2022 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 4 509 убитых и 5 585 раненых среди гражданского населения в Украине. К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранений привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары. "УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", - сказано в заявлении.

05:00

Украинские военные на юге уничтожили российский танк Т-72, тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино", гаубицу "Мста-Б", сообщило Оперативное командование "Юг". В сводке указывается, что всего уничтожено 18 единиц техники, в том числе самоходная пушка "Гиацинт", три многоцелевых бронированных тягача, девять единиц автомобильной и бронированной техники. По данным ОК "Юг", уничтожен еще один полевой склад боеприпасов, ликвидированы 57 российских солдат, потери противника еще уточняются.

04:00

Алексей Арестович / Asmeninio albumo/Instagram nuotr.

Западные страны якобы договорились не поставлять Украине танки и штурмовые самолеты, поскольку они не хотят де окончательного поражения России в войне против Украины. Об этом в эфире YuoTube-канала "Фейгин Live" заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он также считает, что заключение мира путем переговоров между Россией и Украиной, о котором говорят в Европе, невозможно. Речь может идти только об освобождении военным путем всей территории Украины или по крайней мере территории до линии границы до 24 февраля, считает Арестович.

03:00

Владимир Зеленский: США еженедельно усиливают помощь Украине

По словам президента Украины Владимира Зеленского, США еженедельно усиливают поддержку Украины. "В целом неделя была максимально полезной для Украины - на многих направлениях. И хочу также сегодня поблагодарить президента США Байдена за то, что американская поддержка для Украины усиливается еженедельно. И на этой неделе имеем весомые результаты на передовой - именно благодаря поддержке США", - подчеркнул Зеленский в видеообращении.

02:00

СНБО Украины не видит угроз вторжения с территории Беларуси

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в Беларуси на сегодняшний день нет такой концентрации войск, которая была 24 февраля. "Мы владеем информацией о происходящем сегодня на территории Беларуси. На сегодняшний день мы не видим таких угроз (вторжения. - Ред.), потому что там нет достаточного количества сил и средств, чтобы организовать такое наступление, которое происходило 24 февраля".

01:00

Владимир Зеленский в традиционном видеообращении заявил, что Европа может развиваться "мощно" только с Украиной. "Во время вчерашнего визита" четырех европейских лидеров стало ясно, насколько "масштабные перспективы открываются и для Украины, и для всей Европы", отметил он. "Европейское развитие можно представить мощным только с Украиной", подчеркнул Зеленский. Комментируя рекомендацию Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС, Зеленский сообщил, что в беседе с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил ее за это решение.

00:05

Олаф Шольц: Прямой диалог с Путиным необходим

Олаф Шольц в Украине / AP nuotr.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в интервью dpa заявил, что "абсолютно необходимо", чтобы ряд лидеров говорил напрямую с президентом России Владимиром Путиным. Глава германского правительства подчеркнул, что он и президент Франции Эмманюэль Макрон продолжат это делать. Заявление Шольца последовало, в частности, после комментария главы Польши Анджея Дуды, который высказал мнение, что подобные телефонные переговоры с российским лидером не ведут ни к чему и только усиливают легитимность президента РФ.

"Абсолютно необходимо говорить с Путиным, и я продолжу это делать, так же как и президент Франции", - отметил германский канцлер. "Когда я разговариваю с Путиным, то говорю ему, к примеру, то же самое, что я сказал вам", - отметил Шольц, обращаясь к журналисту. "Пожалуйста, поймите, что не будет никакого мира под диктовку. И если вы действительно верите, что можно заниматься грабежом территорий, а затем надеяться, что времена изменятся и все придет в норму, то это ошибка", - привел канцлер пример того, как он строит разговор с российским лидером.

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