Хроника путинской войны. Владимир Зеленский посетил город Николаев

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 18 июня.

На 115-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 18 июня (время вильнюсское).

19:10

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призывает к реформированию Европейского Союза, чтобы облегчить принятие в его состав новых членов. Не только страны-кандидаты на вступление, но и сам ЕС должен подготовиться к расширению блока, заявил Шольц в интервью агентству dpa. "Для этого он должен модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Не всегда удается единогласно принять все, что должно быть единогласно принято сегодня", - сказал он. По словам Шольца, он собирается поднять этот вопрос на саммите Евросоюза в Брюсселе 23-24 июня. Ожидается, что главы государств и правительств стран ЕС на этом саммите рассмотрят заявки Молдовы, Украины и Грузии на вступление в блок.

18:45

Украине удалось освободить пятерых человек в рамках очередного обмена военнопленными с Россией по формуле "5 на 5", сообщает Главное управление разведки Минобороны страны в Telegram-канале. По его данным, все освобожденные - гражданские лица, которых незаконно удерживали российские войска. Четверо из них попали в плен во время боев в Киевской области. Кроме того, в рамках обмена Украине передали тело одного погибшего украинского военного. Представители российских властей информацию об обмене пленными или погибшими пока не комментировали.

18:15

В результате обстрела Донецка украинскими войсками погибли пять человек, 12 получили ранения, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны самопровозглашенной "ДНР". По данным штаба, 18 июня под обстрел попали Куйбышевский, Петровский, Ворошиловский и Киевский районы города, а также населенный пункт Мироновка рядом со Светлодарском.

17:50

В школах Николаева запретят использовать русский язык



В школах Николаева с сентября вводится запрет на использование русского языка, сообщила член исполкома николаевского горсовета Екатерина Стоколяс. "С 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды", - написала она в Facebook.

17:20

Все горняки с обесточенной из-за обстрелов ВСУ шахты в Донецке подняты на поверхность, сообщило министерство угля и энергетики самопровозглашенной "ДНР" в Telegram-канале. По его данным, пострадавших нет.

17:05

Министерство экономики ФРГ ожидает падения российского ВВП на 10 процентов в текущем году на фоне санкций, введенных против РФ за ее вторжение в Украину, сообщают издания медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на проведенный ведомством внутренний анализ. Инфляция в России, по оценкам немецкого министерства, в 2022 году составит 17 процентов. Между тем российские власти, как отмечается, в текущем году ожидают сокращения ВВП на 7,8 процента и инфляцию на уровне 14-17 процентов - такие данные были предоставлены министерством экономики и ЦБ РФ в мае и июне.

16:30

Россия подвергает мир риску голода, блокируя поставки зерна из Украины и вводя ограничения на собственный экспорт, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье, опубликованной в его официальном блоге. По словам Борреля, угроза продовольственной безопасности и "битва нарративов" с Россией относительно введенных Западом санкций против Москвы будут обсуждаться на встрече глав МИД стран - членов Евросоюза в Люксембурге 19 июня. "Мы готовы работать с ООН и нашими партнерами, чтобы предотвратить любое нежелательное воздействие на глобальную продовольственную безопасность", - отметил глава дипломатии ЕС.

There is an ongoing “battle of narrative” about who is responsible for the global food crisis. While we are working with UN and other partners to avoid a wave of hunger, Russia bombs and offers cynical lies and disinformation.



Read my new blog post: https://t.co/1njvTZ6VWk pic.twitter.com/dlh6LDqxl8 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 18, 2022

16:00

Немецкий регулятор: Россия хочет поднять цены на газ

Руководитель Федерального агентства по сетям в Бонне (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller) считает, что ограничение поставок газа является стратегией России, направленной на повышение цен. "Уже несколько дней Россия поставляет значительно меньше газа в Германию и в Европу. Это делается для того, чтобы выбить нас из колеи и поднять цены", - сказал Мюллер агентству dpa. Он отметил, что сейчас задача состоит в том, чтобы экономить газ и запасать его на зиму. Правительство, по словам Мюллера, также организует дополнительные поставки сжиженного газа. Как следует из отчета BNetzA, газовые хранилища Германии в данный момент заполнены примерно на 56,7 процентов.

15:25

Бывший президент России, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил сомнения насчет перспективы переговоров с Украиной в августе, о которых ранее заявил глава украинской делегации Давид Арахамия. "Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить", - написал Медведев в Telegram-канале. Арахамия в интервью "Голосу Америки" допустил, что Киев вернется к переговорам с Москвой к концу августа. Тогда, по его мнению, украинская сторона сможет выступать уже с позиции силы.

14:55

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Николаев и провел совещание с главой Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом. Обсудили "важные вопросы региона", в том числе состояние экономики, восстановление водоснабжения и ситуацию в сельском хозяйстве, написал Зеленский в своем Telegram-канале. "Отдельное внимание уделили угрозам с суши и моря", - сообщил он. Президент Украины опубликовал видеозапись с совещания. В Николаеве Зеленский также встретился с работниками городской больницы скорой помощи.

14:30

Украина может и должна провести песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Факт в том, что они победили и заслужили это", - сказал Джонсон журналистам после визита в Киев. Премьер отметил, что, по его мнению, "Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом проведения". Накануне организатор конкурса - Европейский вещательный союз (ЕВС) - сообщил, что "Евровидение-2023" не может пройти в Украине по соображениям безопасности. Сейчас рассматривается возможность проведения конкурса в Великобритании, представитель которой занял второе место.

14:00

Вскоре после визита канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) в Киев депутаты фракции Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге потребовали увеличить поставки тяжелых вооружений Украине. В проекте резолюции фракции, которую приводит агентство dpa, говорится, что необходимо "немедленно и заметно" усилить поставки немецкого оружия Киеву "как в количественном, так и в качественном отношении". Отмечается, что эту резолюцию планируется обсудить в бундестаге на следующей неделе.

13:40

Великобритания должна продолжать демонстрировать Киеву свою долгосрочную поддержку, заявил премьер-министр Борис Джонсон, предупредив о риске "усталости" от войны России против Украины. "Россияне постепенно продвигаются вперед, и крайне важно, чтобы мы показали, что мы считаем правдой, а именно, что Украина может победить и победит", - сказал Джонсон журналистам по возвращении из Киева. Некоторые члены его Консервативной партии раскритиковали Джонсона за то, что он поехал в Украину вместо того, чтобы присутствовать на конференции в Cеверной Англии.

13:10

"Молодая гвардия" сняла с продажи книги Бориса Акунина

Московский магазин "Молодая гвардия" убрал из продажи книги писателя Бориса Акунина, сообщило в соцсетях издательство "Захаров". "Информируем наших читателей и партнеров, что магазин "Молодая Гвардия" решил не ждать, когда сверху спустят указ/приказ/наказ убрать с полок книги так некогда любимого ими Б. Акунина, и, проявив недюжинную волю, сам принял это смелое во всех смыслах решение", - говорится в сообщении. В ответ издательство отозвало из магазина все свои книги: "Так что в "Молодой гвардии" на Полянке наших книг больше никогда не будет. Даже если взойдет солнце. Доктор сказал: "В морг", значит, в морг". Акунин неоднократно выступал с критикой в адрес российских властей, осуждая вторжение РФ в Украину.

12:35

На фоне сокращения поставок газа из России глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Русвурм (Siegfried Russwurm) призвал временно увеличить производство электроэнергии с использованием угля. "Мой призыв заключается в том, чтобы уже сейчас прекратить производство электроэнергии на газовых электростанциях и немедленно вывести угольные электростанции из резерва", - сказал Русвурм в интервью изданиям Funke Mediengruppe.

За последние несколько дней российский концерн "Газпром" сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток" на 60 процентов. Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) сообщило 17 июня, что ситуация с газоснабжением в Германии "напряженная".

12:00

Переговоры Киева и Москвы могут возобновиться в конце августа после того, как Украина нанесет контрудары, заявил глава группы украинских переговорщиков Давид Арахамия в интервью "Голосу Америки". По его словам, к концу августа Украина улучшит свою переговорную позицию. Последняя очная встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта.

11:30

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) рассказал о планах дальнейшей помощи Украине. "Мы продолжим предоставлять финансовые ресурсы. Мы поможем в восстановлении. Мы продолжим поставки оружия. Они срочно нужны для защиты независимости Украины", - заявил глава правительства в первом выпуске видеоподкаста. Шольц назвал ужасными разрушения в Ирпене, увиденные им вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

In der Ukraine ist Krieg. Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich: Was machen wir - was macht Europa? Wir sorgen dafür, dass die Ukraine eine europäische Zukunft bekommt. Wie genau, erkläre ich in der ersten Folge von #KanzlerKompakt. pic.twitter.com/Z9cwau3U7R — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 18, 2022

Теперь речь идет о сочетании солидарности с перспективой, добавил канцлер Германии. "Поскольку многие борются за свободу и демократию в Украине, они хотят знать, что это приведет в Европе", - указал он.

11:15

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ:

- На Харьковском направлении силы РФ пытаются не допустить выхода украинцев на государственную границу и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. Российские военные планируют прокладку дополнительных железнодорожных ветвей с целью восстановления маршрутов поставки через путепроводы. Армия РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петровка, Коробочкино и Пришиб.

- На Славянском направлении Россия сосредотачивает основные усилия на наступлении на Славянск, бои продолжаются. Подразделения РФ пытались возобновить штурмовые действия в районе населенного пункта Краснополье, бои продолжаются.

- На Северодонецком направлении идет обстрел украинских позиций из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Продолжаются бои за Северодонецк. Подразделения РФ пытались вести штурмовые действия за пределами города, успеха не имели.

- Российские военные пытаются минировать опасные участки вдоль реки Ингулец.

10:45

Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай рассказал об ударах российских сил по деревне Сиротино и селу Боровское, а также обстреле поселка Синецкий и города Павлоград. О пострадавших не сообщается.

10:20

Дмитрий Кулеба / AP nuotr.

Представители ряда африканских, азиатских и ближневосточных стран предлагали Киеву перестать оказывать сопротивление российской агрессии, заявил в интервью изданию Foreign Affairs министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Их усилия, которые министр назвал "немыслимым предложением", были направлены на деблокаду портов и скорейшее продолжение экспорта украинского зерна. По словам министра, лица, "принимающие решения" в этих странах, сначала заверяли Киев в своей поддержке, но потом предлагали "просто прекратить сопротивление".

09:35

Глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил об ударе шести российских ракет по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, "который и так не работал". Еще две ракеты атаковали теплоэлектростанцию, добавил он. Пострадавших нет. На месте работают спасатели.

09:15

За последние 48 часов российские силы, вероятно, возобновили попытки наступать к югу от Изюма с целью углубиться в Донецкую область и закрыть Северодонецкий котел с севера, следует из новой сводки Минобороны Великобритании. С 14 июня представители РФ и сепаратистских "народных республик" заявляют, что пытаются создать гуманитарные коридоры с целью сделать возможно эвакуацию мирных жителей из Северодонецка. Однако у России "есть прецедент, как ранее в кампании на Украине, так и в Сирии, использования в одностороннем порядке объявленных "гуманитарных" коридоров в качестве механизма для манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения", указывает британская сторона. Варианты покинуть город ограничены разрушением мостов, а предложенный Россией маршрут приведет северодончан к городу Сватово, уже несколько недель занятый вооруженными формированиями "ЛНР".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/811YhLUVp2



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rskM8TlJYP — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 18, 2022

08:50

В Украине нужно разминировать еще около 270 тысяч квадратных километров территорий, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время телемарафона. Речь идет в том числе об оккупированных землях, указал он. "Полное разминирование, которое включает в себя дороги, лесополосы, водоемы, займет годы", - отметил министр. По его словам, официальный Киев ведет переговоры с Великобританией, Францией и Италией по вопросу помощи в разминировании, которая включает как приезд специалистов из-за границы, так и поставки необходимого оборудования. Площадь Украины в ее международно признанных границах составляет около 604 тысяч квадратных километров.

08:35

Глава BKA: У нас - сотни свидетельств военных преступлений россиян

У Федерального ведомства по уголовным делам Германии (BKA) есть несколько сотен свидетельств совершений военных преступлений российскими военнослужащими в Украине, заявил глава BKA Хольгер Мюнх (Holger Münch) изданию Welt am Sonntag. "Наша ясная цель - выявить виновных в злодеяниях, доказать их действия с помощью наших расследований и привлечь их к ответственности", - добавил он. BKA изучает все следы, ищет осведомителей и собирает доказательства. "Мы готовимся к возможным обвинениям против людей, которые предположительно несут ответственность за военные преступления в Украине", - указал Мюнх. В соответствии с принципом универсальной юрисдикции в Германии могут судить и военных преступников.

08:15

Федеральное агентство по сетям предупреждает о возможных ограничениях для экономики Германии этим летом в связи с резким сокращением поставок природного газа из России, пишет издание Bild. По его сведениям, глава агентства Клаус Мюллер (Klaus Müller) в ходе переговоров с министерством по делам экономики и защиты климата пояснил, что газовые хранилища в Германии смогут достичь осенью необходимого уровня заполнения лишь в том случае, если поставки сырья из РФ вернутся к норме в следующие несколько дней. Если этого не произойдет, федеральному правительству придется обсуждать возможные ограничения примерно с двумя тысячами крупных компаний. Как указывает Bild, Мюллер считает необходимым, чтобы в октябре газохранилища были заполнены минимум на 80 процентов, а в ноябре - более чем на 90 процентов.

08:05

Российский государственный телеканал RT показал видео с военнослужащими США, пропавшими в Украине во время войны. В беседе с телеканалом военный Энди Хьюн заявил, что он и еще один американец, Александр Дрюке, участвовали "в боях с российскими войсками" в Харьковской области. Хьюн указал, что он и Дрюке отступили во время стычек в районе Харькова и скрывались несколько часов, прежде чем окончательно сдаться российской армии. Кроме того, мужчины на ломаном русском языке говорят: "Я против войны".

Представитель Госдепартамента США заявил, что власти Соединенных Штатов видели фотографии и видео двух американцев, "которые, как сообщается, были захвачены российскими войсками в Украине". Правительство США внимательно следит за ситуацией.

Информация об обстоятельствах съемки и подтверждения о том, кто захватил в плен американских военнослужащих, отсутствуют.

07:42

Касым-Жомарт Токаев / AP nuotr.

Если Евросоюз считает возможным присутствие Украины в своих рядах, то, конечно, "нужно воспринимать это как реальность". Такое мнение высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Политик 17 июня присутствовал на пленарной сессии 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам Токаева, он тем не менее с трудом представляет, как будет происходить такое вступление, поскольку требования о членстве - очень строгие, а экономика Украины - в плачевном состоянии. "Видимо, там есть какая-то специальная программа, льготная программа для Украины", - счел президент Казахстана. Ожидается, что вопрос о предоставлении статуса кандидата Киеву рассмотрят президенты и премьеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня. Для положительного решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств Евросоюза.

07:05

Российские силы продолжают попытки перерезать украинские пути сообщения с Лисичанском как с севера в сторону Славянска, так и с юга в районе Бахмута, следует из ежедневной сводки американского Института исследования войны (ISW). По его сведениям, украинские силы, вероятно, ведут контрнаступление к северо-западу от Изюма, чтобы отвлечь российские войска от наступательных операций в направлении Славянска и нарушить российские пути снабжения.

А в Запорожской области российские войска продолжают перегруппировку и переброску личного состава для удержания оборонительных позиций вдоль линии фронта, указывается далее.

06:30

Соединенные Штаты могут отказаться от продажи Киеву четырех беспилотников MQ-1C Grey Eagle из-за опасений Пентагона, что это оборудование может попасть в руки россиян. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, сомнения возникли во время детальной проверки будущей сделки специалистами Управления по безопасности оборонных технологий Минобороны США.

06:00

Управление ООН обновило данные о жертвах войны в Украине

В период с 4.00 утра 24 февраля, когда началась вооруженная агрессия Российской Федерации, до полуночи 16 июня 2022 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 4 509 убитых и 5 585 раненых среди гражданского населения в Украине. К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранений привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары. "УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", - сказано в заявлении.

05:00

Украинские военные на юге уничтожили российский танк Т-72, тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино", гаубицу "Мста-Б", сообщило Оперативное командование "Юг". В сводке указывается, что всего уничтожено 18 единиц техники, в том числе самоходная пушка "Гиацинт", три многоцелевых бронированных тягача, девять единиц автомобильной и бронированной техники. По данным ОК "Юг", уничтожен еще один полевой склад боеприпасов, ликвидированы 57 российских солдат, потери противника еще уточняются.

04:00

Алексей Арестович / Asmeninio albumo/Instagram nuotr.

Западные страны якобы договорились не поставлять Украине танки и штурмовые самолеты, поскольку они не хотят де окончательного поражения России в войне против Украины. Об этом в эфире YuoTube-канала "Фейгин Live" заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он также считает, что заключение мира путем переговоров между Россией и Украиной, о котором говорят в Европе, невозможно. Речь может идти только об освобождении военным путем всей территории Украины или по крайней мере территории до линии границы до 24 февраля, считает Арестович.

03:00

Владимир Зеленский: США еженедельно усиливают помощь Украине

Владимир Зеленский / AP nuotr.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, США еженедельно усиливают поддержку Украины. "В целом неделя была максимально полезной для Украины - на многих направлениях. И хочу также сегодня поблагодарить президента США Байдена за то, что американская поддержка для Украины усиливается еженедельно. И на этой неделе имеем весомые результаты на передовой - именно благодаря поддержке США", - подчеркнул Зеленский в видеообращении.

02:00

СНБО Украины не видит угроз вторжения с территории Беларуси

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в Беларуси на сегодняшний день нет такой концентрации войск, которая была 24 февраля. "Мы владеем информацией о происходящем сегодня на территории Беларуси. На сегодняшний день мы не видим таких угроз (вторжения. - Ред.), потому что там нет достаточного количества сил и средств, чтобы организовать такое наступление, которое происходило 24 февраля".

01:00

Владимир Зеленский в традиционном видеообращении заявил, что Европа может развиваться "мощно" только с Украиной. "Во время вчерашнего визита" четырех европейских лидеров стало ясно, насколько "масштабные перспективы открываются и для Украины, и для всей Европы", отметил он. "Европейское развитие можно представить мощным только с Украиной", подчеркнул Зеленский. Комментируя рекомендацию Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС, Зеленский сообщил, что в беседе с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил ее за это решение.

00:05

Олаф Шольц: Прямой диалог с Путиным необходим

Олаф Шольц в Украине / AP nuotr.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в интервью dpa заявил, что "абсолютно необходимо", чтобы ряд лидеров говорил напрямую с президентом России Владимиром Путиным. Глава германского правительства подчеркнул, что он и президент Франции Эмманюэль Макрон продолжат это делать. Заявление Шольца последовало, в частности, после комментария главы Польши Анджея Дуды, который высказал мнение, что подобные телефонные переговоры с российским лидером не ведут ни к чему и только усиливают легитимность президента РФ.

"Абсолютно необходимо говорить с Путиным, и я продолжу это делать, так же как и президент Франции", - отметил германский канцлер. "Когда я разговариваю с Путиным, то говорю ему, к примеру, то же самое, что я сказал вам", - отметил Шольц, обращаясь к журналисту. "Пожалуйста, поймите, что не будет никакого мира под диктовку. И если вы действительно верите, что можно заниматься грабежом территорий, а затем надеяться, что времена изменятся и все придет в норму, то это ошибка", - привел канцлер пример того, как он строит разговор с российским лидером.

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