Российская "дочка" Google подала заявление о банкротстве

Российская дочерняя компания Google 16 июня подала в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. На карточку дела обратили внимание "Ведомости".

О намерении российского юрлица Google - ООО "Гугл" обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом стало известно еще 18 мая. Компания заявляла, что предвидит собственное банкротство с середины марта 2022 года из-за невозможности исполнять денежные обязательства после ареста банковского счета.

Google планирует сохранить в России доступ к своим сервисам - поиску, YouTube, картам и почте Gmail.

19 мая Wall Street Journal сообщил со ссылкой на источники, что корпорация Google вывезла основную часть российских сотрудников за границу. Они переехали в Дубай, где находится большой офис Google.

В 2021 году московский суд наложил на Google оборотный штраф в размере 7,22 миллиарда рублей по искам Роскомнадзора за повторное неудаление запрещенной информации. Компания должна была добровольно выплатить его до 19 марта, но не сделала этого, и 29 апреля судебные приставы возбудили исполнительное производство для взыскания штрафа. Также Google был оштрафован на несколько десятков миллионов рублей за неудаление запрещенного контента.

Радио Свобода