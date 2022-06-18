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2022.06.18 07:20

В Вильнюсе подписано соглашение о стимулировании регионального туризма и помощи Украине

B
BNS 2022.06.18 07:20
Аушрине Армонайте
Аушрине Армонайте / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Вильнюсе официальные представители Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины, ответственные за политику в сфере туризма, подписали соглашение о стимулировании регионального туризма и поддержке Украины.

Соглашение подписали министр экономики и инновации Литвы Аушрине Армонайте, посол Польши в Литве, официальные представители министерств Латвии и Эстонии, а также глава Государственного агентства по развитию туризма Украины Марьяна Олеськив.

А. Армонайте сообщила журналистам, что пандемия значительно снизила потоки иностранных туристов в Литву, однако и после ее завершения количество туристов не вернулось на прежний уровень. Она полагает, что это вызвано вторжением России в Украину.

"Многие опасаются за свою безопасность, не у всех есть информация, что в странах Балтии, в Польше войны нет, так как они входят в НАТО. Мы должны работать вместе, а не конкурировать", - заявила министр.

Вильнюс
Вильнюс / E.Blaževič/LRT nuotr.

Она полагает, что привлечение туристов в Балтийский регион выгодно всем странам - если турист приедет в Литву, он, скорее всего, посетит Латвию или Эстонию.

При подписании соглашения страны Балтии обязались помочь Украине в восстановлении туристического сектора.

М. Олеськив заявила, что в настоящее время "туристический сектор не действует", в стране сейчас существует лишь небольшой поток местного туризма, так как из-за войны поездки кажутся неприемлемыми.

„Туризм медленно оживает, люди стараются хотя бы на выходные куда-нибудь съездить“, – рассказала М. Олеськив, однако подчеркнула, что сектор сталкивается со значительными убытками.

На вопрос, сколько времени после войны Украине понадобится, чтобы начать принимать туристов, она ответила, что сразу, как только "самолеты начнут летать". Она добавила, что привлекать туристов можно несколькими способами, например, созданием мемориалов.

"Например, в Ирпени есть мост, который видел в СМИ весь мир. Там будет возведен мемориал, а рядом с ним - новый мост", - добавила М. Олеськив.

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Вильнюс
# Литва# Война в Украине
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