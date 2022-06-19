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Епископы: Гражданский союз девальвирует понятия брака и семьи

B
BNS 2022.06.19 10:15
Служба в костеле
Служба в костеле / E. Blaževič/LRT nuotr.

Конференция епископов Литвы (КЕЛ) высказала обеспокоенность обсуждаемым в Сейме проектом закона "О гражданском союзе", который позволит узаконить внебрачные отношения пар.

КЕЛ полагает, что такой закон уравняет жизнь вне брака и совместное проживание однополых лиц, а этого католическая церковь одобрить не может.

"Церковь не может одобрить этот проект закона, извращающий и девальвирующий понятия брака и семьи", - говорится в пресс-релизе КЕЛ.

Епископы считают, что "разумным компромиссом было бы принятие такого закона, который не отождествляет эти союзы с семьей".

Семья
Семья / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Церковь поддерживает другой проект, в котором предлагается утвердить концепцию близкой связи.

Оба проекта Сейм начал рассматривать в мае.

В Литве не узаконено ни партнерство однополых лиц, ни внебрачные союзы мужчины и женщины. Предыдущие попытки либеральных политиков узаконить гражданское партнерство были неудачными.

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