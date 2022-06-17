Хроника путинской войны. Борис Джонсон вновь приехал в Киев

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 17 июня.

На 114-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий пятницы, 17 июня (время вильнюсское).

18:35

Украинские активы российской "Татнефти" переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР). Арестованы 115 объектов недвижимости (нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки), а также 118 бензовозов и автомобилей. Только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества, по информации ГБР, составляет около 400 млн гривен. Сотрудники ГБР продолжают досудебное расследование по статье о финансировании действий, совершаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти.

18:15

Офис президента Украины запустил работу информационной системы "Книга палачей" ("Книга катiв"). По словам замруководителя ОП Андрея Смирнова, который провел презентацию проекта, в ней содержатся верифицированные данные российских военнослужащих, совершивших военные преступления против украинцев. Этот список будет постепенно дополняться, а проверенные данные будут использовать правоохранительные органы, международные суды и специальный международный трибунал для расследования преступлений России в Украине.

18:00

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев. Это его второй визит в украинскую столицу после начала войны. "Господин президент, Владимир, хорошо снова быть в Киеве", - написал он в Twitter. По словам Владимира Зеленского, речь на переговорах с Джонсоном шла о "необходимости увеличения поставок тяжелого вооружения и систем ПВО, экономической помощи, санкционного давления на агрессора, гарантий безопасности для нашего государства".

Mr President, Volodymyr,



It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022

17:40

В связи с санкциями против России из-за войны в Украине чешский энергетический концерн ČEZ расширяет ядерную энергетику: он полностью покупает пльзеньскую компанию Škoda JS, специализирующуюся на строительстве, модернизации и обслуживании реакторных установок. Компания, на которой работает более 1000 человек, до сих пор принадлежала российскому машиностроительному холдингу "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ), подконтрольному Газпромбанку. Сразу же после подписания контракта Škoda JS больше не будет находиться под угрозой санкций, говорится в сообщении ČEZ. Подробности о цене сделки не сообщаются.

17:15

Балтийский флот РФ проводит учения со стрельбами в Калининградской области, в них принимают участие около 1 тысячи военнослужащих, танки Т-72Б3, БМП-2, самоходные артиллерийские гаубицы "Акация" и "Гвоздика", зенитные артиллерийские комплексы "Тунгуска", РСЗО "Град" и "Ураган" - всего более 70 единиц военной и специальной техники, сообщила пресс-служба флота.

Одновременно малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) "Евгений Кочешков" и "Мордовия" выполнили в ходе учения артиллерийские стрельбы по воздушным и береговым целям в Балтийском море.

16:50

Украина не согласна с решением Европейского вещательного союза провести "Евровидение-2023" в другой стране из соображений безопасности, несмотря на победу украинской группы, заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, Киев намерен настаивать на проведении конкурса на своей территории. "Украина не согласна с характером принятия такого решения - когда нас поставили перед фактом без обсуждения возможностей других вариантов. И считает, что имеет все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения совместного решения, которое будет удовлетворять все стороны, - указал министр. - Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно сообщено Европейскому вещательному союзу. Поэтому мы требуем дополнительных переговоров о проведении Евровидения-2023 в Украине".

16:30

Украинский кабинет министров ввел визовый режим для российских граждан с 1 июля 2022 года, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Безопасность сегодня находится в приоритете. На фоне полномасштабной войны, которую начала Россия, необходимо усиление режима контроля за въездом граждан России на территорию Украины. Также есть запрос общества и власти, это очень важно", - подчеркнул Ермак.

Война России против Украины / AP nuotr.

16:10

По предварительным данным украинского Оперативного командования "Юг", в результате поражения в Черном море буксира Черноморского флота РФ "Василий Бех", который обеспечивал доставку на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава, погибли или ранены 70% экипажа, судьба остальных неизвестна.

Экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказал "24 каналу", что на борту подбитого буксира было ориентировочно 33 человека.

16:00

Лисичанск подвергся интенсивному обстрелу со стороны российских войск, есть много погибших, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, российским силам до сих пор не удалось захватить Северодонецк, в районах Тошковки и Золотого продолжаются бои.

15:50

Российский военный корабль в ночь на пятницу дважды нарушил территориальные воды Дании к северу от острова Борнхольм в Балтийском море, говорится в заявлении Вооруженных сил Дании.

15:40

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) намерена из-за войны в Украине прекратить сотрудничество с Россией и Беларусью в 2024 году, после истечения срока действия нынешних соглашений. В заявлении CERN, однако, указывается, совет организации будет и дальше внимательно следить за ситуацией, и "готов принять любое дальнейшее решение в свете развития событий в Украине".

[Press Update] CERN Council statement:



CERN Council declares its intention to terminate cooperation agreements with Russia and Belarus at their expiration dates in 2024



Find out more: https://t.co/oyavYrVnQa pic.twitter.com/RTJ2Wekw3i — CERNpress (@CERNpress) June 17, 2022

15:20

Европейский суд по правам человека призвал Россию уберечь от смерти марокканца Сааудуна Брахима, признанного сепаратистами "иностранным наемником" и приговоренного к смертной казни. В качестве так называемой обеспечительной меры суд попросил российские власти обеспечить, чтобы смертный приговор, вынесенный "судом" в Донецке, не был приведен в исполнение. Кроме того, ему должны быть гарантированы надлежащие условия содержания в тюрьме и медицинская помощь. В течение двух недель Россия должна проинформировать суд в Страсбурге о предпринятых ею шагах, говорится в сообщении ЕСПЧ.

14:55

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 1 июля для въезда в страну российским гражданам будут требоваться визы. "Украина вводит визовый режим для граждан РФ, - написал он в Telegram, пояснив, что это необходимо для "противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины". - И сегодня Кабмин должен принять это важное решение – постановление "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

14:35

Несмотря на победу в Турине, Украина не сможет провести "Евровидение"-2023. Об этом сообщил организатор конкурса, Европейский вещательный союз (ЕВС), указав, что текущая ситуация в условиях войны не позволит выполнить гарантии безопасного проведения мероприятия. В ближайшее время ЕВС начнет переговоры с британской медиакорпорацией BBC о возможности провести "Евровидение" в Соединенном Королевстве. "Наше твердое намерение - победу Украины необходимо отразить в мероприятиях предстоящих лет. Это будет приоритетом в обсуждениях с возможными странами-"хозяйками", - заверили в ЕВС.

14:20

ООН встревожена гуманитарной ситуацией на востоке Украины. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что ситуация "стремительно ухудшается" по всей Украине и особенно в Донбассе.

"Особую тревогу" вызывает положение в Северодонецке и его окрестностях - по данным ООН, в городе все более сокращается доступ к чистой воде, продуктам питания, санитарно-техническим сооружениям и электричеству. Бои усиливаются, война приводит к "огромным потерям среди гражданского населения и работников гуманитарных организаций", указывают в УКГВ.

14:00

Минобороны РФ насчитало в Украине почти 2000 убитых иностранных бойцов

Минобороны РФ утверждает, что с начала войны в Украине было убито почти 2 тысячи иностранцев, воюющих на украинской стороне, которых Москва называет "иностранными наемниками". По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, в российских списках на сегодняшний день "числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран". С конца февраля в Украину прибыли 6956 иностранных военных, уехали 1779, заявил Конашенков. По его данным из 1956 убитых в ходе военных действий иностранцев - 101 из Великобритании, 162 - из Канады, 214 - из США. Среди европейских стран лидером в этой статистике является Польша, из которой с начала войны в Украину прибыл 1831 человек, погибли 378, и уехали на родину 272, утверждают в российском военном ведомстве.

13:40

Франция больше не получает российский газ по трубопроводам, сообщает оператор газотранспортной системы GRTgaz. По его данным, физический поток газа между Францией и Германией, через которую в страну поступало сырье из РФ, отсутствует с 15 июня. Этот поток на начало года составлял около 60 ГВт*ч в сутки или 10 процентов пропускной способности точки подключения, отметила компания.

В то же время оператор утверждает, что это не повлияет на поставки газа в целом и заполнение хранилищ на зиму продолжится.

13:20

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС, сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Еврокомиссия рекомендует совету, во-первых, дать Украине европейскую перспективу и, во-вторых, дать Украине статус кандидата", - заявила фон дер Ляйен. ЕК утвердила заключения по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, передает корреспондент DW.

13:10

Минобороны РФ утверждает, что российская армия уничтожила авиаударом штаб подразделения украинского полка "Азов" в Харьковской области. Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что, кроме того, в Донбассе уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

По его словам, за сутки поражено 10 огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей, в том числе 6 батарей РСЗО "Град" в районах Зайцево, Курдюмовка, Дзержинск, Бахмут, Артемово и Очеретино, уничтожены две пусковые установки ЗРК "Бук-М1" и "Оса-АКМ" возле Красной Горы и Артемовска, склад боеприпасов под Лисичанском, 10 танков и других бронемашин, 6 орудий полевой артиллерии, 4 пусковые установки РСЗО и 9 спецавтомобилей, в Харьковской области сбит украинский самолет Су-25, убито более 200 украинских военных.

12:50

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ:

- На Волынском и Полесском направлениях усилия Вооруженных сил Беларуси сосредоточены на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране госграницы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов.

- На Северском направлении российские силы обстреливали из артиллерии подразделения украинцев в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

- На Харьковском направлении усилия РФ сосредоточены на удержании занятых позиций, недопущении выхода украинских сил на госграницу и в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении.

- На Славянском направлении армия РФ сконцентрирована на продолжении наступления на Славянск. Ведут разведку боем в районе населенного пункта Краснополье, бой продолжается.

- На Северодонецком направлении российские силы продолжают обстреливать украинские войска из ствольной и реактивной артиллерии, а также нанесли авиаудар по населенному пункту Устиновка. Продолжаются бои за полный контроль над городом Северодонецк. Россия стягивает на это направление дополнительные подразделения реактивной артиллерии.

- На Бахмутском направлении Украинцы отразили штурм в направлении населенного пункта Золотое.

- Россия продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В его акватории находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

12:30

60 процентов избирателей в Германии выступают за вступление Украины в ЕС в ближайшие несколько лет. Таковы результаты соцопроса Politbarometer телеканала ZDF. Против этого выступают менее трети (31%) опрошенных жителей ФРГ, обладающих правом голоса.

43 процента респондентов считают поддержку Киева со стороны Германии правильной. 33 процентов полагают, что правительство в Берлине делает слишком мало для Украины, 16 процентов - слишком много. Лишь 26 процентов участников опроса верят в победу Украины над Россией; почти две трети опрошенных (64 процента) не верят в нее, несмотря на поддержку Запада.

12:10

Санкции против России пока не нанесли ей достаточного экономического ущерба, чтобы повредить военным усилиям Москвы или подтолкнуть президента Путина сесть за стол переговоров, пишет The Wall Street Journal, указывая, что эффект от санкций был компенсирован непредвиденной прибылью от экспорта энергоносителей по высоким ценам. В то же время, указывает издание, ожидается, что такая ситуация не продлится долго: многие экономисты предсказывают глубокую рецессию в конце года, рост бедности и долгосрочную деградацию экономического потенциала страны.

Sanctions on Russia haven’t inflicted enough economic pain so far to hurt Moscow’s war effort. That resilience isn’t expected to last, with many economists predicting a deep recession later this year. https://t.co/wTiGi3qT91 — The Wall Street Journal (@WSJ) June 17, 2022

11:45

Британская разведка рассказала о возможном бегстве из России миллионеров

Россию пытаются покинуть 15 тысяч долларовых миллионеров, сообщает британская разведка, называя причинами этого как "личное несогласие с вторжением", так и "желание избежать финансовых последствий санкций". Если этот отток продолжится, он, вероятно, усугубит долгосрочный ущерб, нанесенный российской экономике войной, говорится в ежедневной сводке, публикуемой Минобороны Великобритании. Также отмечается, что часть населения РФ как активно, так и пассивно демонстрирует свое несогласие. "Легион свободы для России", набранный из россиян, почти наверняка участвовал в боевых действиях вместе с украинскими военными. Некоторые высокопоставленные российские чиновники, скорее всего, отодвинуты на второй план после критики войны", - говорится в заявлении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/pljjAjMaRI



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/b1WU2PBxHY — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 17, 2022

11:25

Украинское Оперативное командование "Юг" утверждает, что ракетным ударом ВСУ в Новой Каховке Херсонской области уничтожены российские склады и военная техника. Пресс-служба командования сообщила, что общие потери противника на этом направлении за сутки составили: 72 военнослужащих, 3 самоходных гаубицы, 1 минометный комплекс, 5 единиц бронированной техники, 2 склада с боеприпасами и 1 - с запасами горючего. Отмечается, что армия РФ активных действий не ведет, но пытается атаковать с воздуха. Так, тремя вертолетами Ми-8 нанесен удар по украинским позициям в попытке отбить Николаевку.

10:57

Более 500 мирных жителей, укрывающихся на промышленном предприятии "Азот" в Северодонецке, больше не могут эвакуироваться из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов, заявил винтервью телеканалу CNN губернатор Луганской области Сергей Гайдай. По его словам, на заводе укрываются 568 человек, в том числе 38 детей. "Выбраться оттуда сейчас невозможно. Я имею в виду, что это физически возможно, но очень опасно из-за постоянных обстрелов и боев. Если кто-то выйдет, шансы, что он умрет, 99 процентов", - сказал Гайдай.

10:30

В акватории Черного моря был поражен буксир Черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава Черноморского флота, утверждают ВМС Украины. Не помогло даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР".

10:00

Председатель Конференции министров внутренних дел Германии Йоахим Херман (Joachim Hermann) решительно опроверг заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, из которого следовало, что украинским беженцам в Германии не рады. Тысячи немецких семей по-прежнему готовы приветствовать беженцев в своих домах, подчеркнул министр внутренних дел Баварии. В то же время на западе Украины сложилась достаточно безопасная ситуация для возвращения украинцев на родину, указал немецкий политик.

09:45

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил о ракетном ударе России по Николаеву. В результате погиб один человек, шесть получили ранения, пострадало 4 жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры, указал Ким.

09:20

Премьер-министр Австралии, не входящей в состав НАТО, Энтони Альбанезе примет участие во встрече альянса в Мадриде, который состоится 29-30 июня, ради поддержки Украины. "Я отправляюсь к НАТО, прежде всего, чтобы поддержать народ Украины, который выступает против этого бандитского незаконного поведения России", - цитирует слова австралийского премьера агентство Reuters.

08:50

Россия "стратегически проиграла" развязанную ей войну против Украины, считает начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин. Нападение на соседнюю страну стало "ужасной ошибкой РФ", заявил Радакин в интервью агентству PA. В то время глава британского Генштаба не исключил, что президент России Владимир Путин в предстоящие недели достигнет "тактических успехов" в Украине.

Однако Кремль принес четверть мощи российской армии в жертву ради "крошечных" территориальных завоеваний, отметил Радакин. "Российская техника изнашивается" и продвигается лишь по два, три, пять километров в день, добавил он. "Россия обречена на провал", считает глава британского Генштаба. Он заверил, что Великобритания и впредь будет поддерживать Киев большим количеством оружия.

08:35

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указал России на необходимость гарантировать неисполнение смертного приговора, вынесенного "Верховным судом" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в отношении подданного Марокко Саадуна Брагима. Кроме того, российской стороне следует обеспечить надлежащие условия содержания марокканца под стражей, равно как и медицинскую помощь для него, следует из заявления ЕСПЧ. В то же время украинской стороне следует обеспечить - "насколько это возможно" - соблюдение прав Брагима, определенных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. России и Украине необходимо в течение 2 недель предоставить ЕСПЧ информацию о выполнении предписаний суда.

08:05

Из-за развязанной Россией войны Украина может недосчитаться половины урожая зерновых. По прогнозам американской компании Maxar, проанализировавшей спутниковые снимки, в 2022 году украинские фермеры засеяли на 30 процентов меньше посевных площадей, чем в прошлом году. В частности, урожай кукурузы может оказаться на 54 процентов меньше прошлогоднего, а урожай подсолнечника - на 40%. Среди конкретных причин указаны участие фермеров в обороне страны, бои на территории Украины, а также дефицит семян.

07:35

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил об исчезновении в Украине еще одного американца, отправившегося в страну с целью воевать на украинской стороне. Он отказался привести какие-либо подробности. По словам Прайса, американское внешнеполитическое ведомство поддерживает контакт с семьями еще двух граждан Соединенных Штатов, пропавших в Украине, Международным Комитетом Красного Креста и украинскими властями. В то же время США пока не обращались к России по поводу трех американцев, поскольку не обладают убедительными причинами считать, что те были взяты в плен российской стороной, отметил представитель Госдепа.

07:15

Российские подразделения продолжают укреплять свои позиции на северо-западе Херсонской области, судя по всему, ожидая контрнаступления украинских сил, следует из новой сводки американского Института исследования войны (ISW). Кроме того, в Харьковской области к северу и северо-востоку от регионального центра произошли столкновения сторон, однако ни одной их них не удалось занять значительную территорию.

06:30

Эксперт: В Беларуси начались учения по проведению мобилизации

Военный эксперт Олег Жданов сообщил в эфире YouTube-канала "Фейгин LIVE" о том, что военнообязанным гражданам Беларуси раздали повестки и они должны 17-18 июня прибыть в военкоматы. "Учения по мобилизации" продлятся до 8 июля, утверждает он. По словам Жданова, Беларусь закрыла воздушное пространство, "хотя в эту страну и так уже никто не летает".

05:30

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба положительно оценил визит канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в Киев. Для Украины было важно, чтобы канцлер своими глазами увидел разрушения, причиненные российской агрессией, заявил Кулеба в эфире телеканала ARD. По его словам, увиденные разрушения произвели впечатление на Шольца. Готовность канцлера ФРГ поддержать в Совете ЕС перспективу вступления Украины в ЕС Кулеба назвал "самым важным посылом сегодня". При этом в Украине знают, что страна не может сразу стать полноправным членом сообщества и должна продвигать необходимые для этого реформы, но важно, чтобы все говорили, что Украина принадлежит Европе, подчеркнул министр.

04:25

Владимир Зеленский назвал визит в Киев лидеров Германии, Франции, Италии и Румынии "историческим днем", поблагодарил их за поддержку заявки Украины на вступление в Евросоюз и вновь призвал поставлять Украине больше вооружений. Об этом Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении в четверг, 16 июня.

03:30

Представители парламентских партий Германии по-разному оценили итоги визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев 16 июня. Если в правящей коалиции назвали это событие историческим, представители оппозиции раскритиковала канцлера, в частности, за молчание о поставках тяжелого вооружения. "Теперь уже нет никаких сомнений в том, на чьей стороне Германия и Европа", - подчеркнул замглавы фракции СвДП в бундестаге Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff).

"Настало время, наконец, взять на себя четкое обязательство о немедленной поставке тяжелого вооружения", - заявил заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль (Johann Wadephul). А сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч (Dietmar Bartsch), в свою очередь, назвал дебаты о статусе Украины в ЕС "бутафорскими". По его мнению, Шольц должен был настаивать на возобновлении дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

02:30

В Украине проверят готовность к повторному вторжению из Беларуси

Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях на случай повторного нападения с территории Беларуси. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в эфире программы "Говорит великий Львов". По словам Данилова, накануне состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась ситуация вокруг возможного вторжения из Беларуси.

01:20

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве при определенных условиях. Такая поездка возможна лишь при "полной прозрачности" по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил Макрон телеканалу TF1 в Киеве. "Я думаю, что поездка в Россию сегодня требует предпосылок, то есть жестов со стороны президента Путина, просто так я туда не поеду", - подчеркнул Макрон. Во время визита в Украину Макрон опубликовал видеотвит из Ирпени, написав на украинском языке: "Мы видели опустошенный город и следы варварства. А также героизм украинок и украинцев, остановивших русскую армию, когда она шла на Киев. Украина сопротивляется. Она должна быть в состоянии победить".

Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти. pic.twitter.com/tabIWxiKKG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

00:30

По итогам визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в очередной раз заявил, что Берлин отвергает "мир под диктовку", то есть на условиях, в одностороннем порядке навязываемых Москвой. "Такого мира быть не может", - сказал Шольц вечером 16 июня в эфире телеканала ARD. По его словам, он уже неоднократно говорил президенту России Владимиру Путину, что его представление о мире такого рода является иллюзией. Шольц считает крайне важным добиться того, чтобы Москва отказалась от своих планов захватить часть Украины. Канцлер ФРГ также заявил, что санкции против РФ будут действовать до тех пор, пока Москва не заключит "справедливое соглашение" с Украиной.

00:00

Bloomberg: Еврокомиссия будет рекомендовать статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы

По данным собеседников агентства Bloomberg, Еврокомиссия планирует 17 июня рекомендовать дать Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС. При этом будут выдвинуты условия, которые страны должны буту выполнить в будущем. Они касаются принципа верховенства закона, системы юстиции и борьбы с коррупцией, пишет Bloomberg. Агентство называет рекомендацию "символическим шагом вперед в длительном процессе вступления в Европейский Союз". В то же время Еврокомиссия будет рекомендовать не предоставлять такого статуса Грузии до выполнения "длинного перечня требований".

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