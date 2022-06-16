Президент Литвы выступил с ежегодным докладом перед Сеймом

Война России в Украине завершила существовавший в Литве и Европе период относительного спокойствия, заявил президент Гитанас Науседа, назвавший восстановление этой страны своим личным обязательством.

"В начале этого года, когда мы только начали с большей уверенностью думать о жизни после COVID-19, мы стали свидетелями еще одного трагического события", - в своем ежегодном докладе в Сейме заявил президент.

"Полномасштабное возобновление Россией войны против Украины стало окончанием периода мира и относительного спокойствия для Литвы и Европы в целом", - добавил он.

По утверждению Г. Науседы, Литва почти три десятилетия не видела "солдат оккупационной армии", и около двадцати лет является активным членом НАТО и ЕС.

"Всё это – особые достижения. Они показывают, что, завоевав свободу, мы не сидели сложа руки. (...) Поэтому сегодня мы можем смело смотреть в лицо опасности, твердо отстаивать свои принципы и протягивать руку помощи тем, кто в ней больше всего нуждается", - сказал он.

Ежегодный доклад Г. Науседы перед Сеймом / E. Blaževič/LRT nuotr.

По мнению главы страны, для благополучия литовского народа и процветания государства необходимо действовать в трех основных направлениях. Во-первых, поддерживать Украину и ее народ в борьбе за свободу, так как "это и нас делает сильнее".

"Во-вторых, мы должны всеми способами сдерживать агрессию России, которая вернулась на путь самодержавия, имперского мышления и территориальной экспансии, и при этом добиваться сохранения мирового порядка, основанного на международных правилах. В-третьих, и это самое главное, наш долг – совместными усилиями обеспечить, чтобы в изменившейся геополитической обстановке Литовское государство оставалось сильным, устойчивым, развивающимся и уверенным в себе", - отметил он.

Президент заявил, что с первой задачей "мы справляемся просто образцово".

Г. Науседа отметил, что литовцы в своих домах приняли украинских беженцев, собирали гуманитарную помощь, выражали поддержку Украине различными акциями.

"Мы одними из первых начали поставлять и военную помощь Украине. Мы передаем ей столько вооружения и боеприпасов, сколько можем себе позволить, при этом сохраняя обороноспособность Литвы. Мы являемся одним из лидеров и по объему военной помощи, поставляемой в частном порядке".

Несмотря на уже оказанную помощь, Литва будет оказывать ее и в дальнейшем, так как Украина "наша братская страна".

Ежегодный доклад Г. Науседы перед Сеймом / E. Blaževič/LRT nuotr.

Глава страны заявил, что лично принимает обязательство, что Литва поможет в восстановлении Украине после войны.

"Литва поможет украинцам восстановить свою страну. Мы готовимся к этому уже сегодня. Для меня это личное обязательство. Я своими глазами видел разрушенные украинские дома, от которых остались лишь почерневшие стены. Еще более остро я переживаю за непоправимо искалеченные жизни".

В Украине, по словам главы страны, решается "судьба всей Европы". Поэтому НАТО и ЕС должны действовать вместе, чтобы обуздать "российские имперские амбиции".

Ежегодный доклад Г. Науседы перед Сеймом / E. Blaževič/LRT nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны Евросоюза должны обеспечить энергетическую независимость от России. Он также подчеркнул, что Литва должна ускорить синхронизацию электросетей, переориентироваться на энергетику из возобновляемых ресурсов.

Президент считает, что санкции, согласованные с союзниками по НАТО, ограничивают экспорт российских энергоресурсов, от которых более всего зависит способность Кремля финансировать войну в Украине, однако в долгосрочной перспективе необходимо достичь освобождения стран ЕС и НАТО от энергетической зависимости от России.

"После освобождения стран Европы от российского энергетического диктата, появятся предпосылки для полной политической самостоятельности ЕС. Наконец-то завершится эра телефонных звонков со смиренными просьбами к Москве", - в четверг в своем ежегодном докладе заявил президент.

Г. Науседа утверждает, что важное достижение Литвы в этой сфере - завершенный в этом году с опережением сроков проект газопровода GIPL, который позволяет не только Литве и Польше, но и другим странам региона обеспечивать себя природным газом, используя терминалы и мощности по хранению газа друг друга.

Однако Г. Науседа призвал ускорить синхронизацию с европейскими электросетями и переориентацию на возобновляемые энергетические ресурсы.

Gitanas Nausėda Seime skaito metinį pranešimą / E. Blaževič/LRT nuotr.

Безотлагательной задачей сегодня является укрепление военной безопасности страны, в ближайшее время в нее необходимо будет инвестировать больше, чем до сих пор, заявил в своем ежегодном докладе президент Гитанас Науседа.

"Неотложной задачей сегодня является укрепление военной безопасности страны. Героический пример защитников Украины показывает, как много можно добиться, объединив усилия перед лицом смертельной опасности", - в четверг в сейме заявил Г. Науседа.

"Уже в этом году мы будем выделять на национальную оборону 2,5 % ВВП. В ближайшие годы мы должны будем инвестировать еще больше, а также обеспечить регулярную подготовку и обучение военного кадрового резерва", - отметил он.

По мнению президента, чем больше граждан страны будут готовы к защите государства, тем на более сильный сдерживающий эффект может рассчитывать страна.

Ежегодный доклад Г. Науседы перед Сеймом / E. Blaževič/LRT nuotr.

Он заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Мадриде в конце июня надеется на "масштабные решения, которые значительно укрепят потенциал сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО".

"НАТО уже отреагировало на российскую угрозу, расширив миссию по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии. Мы должны существенно усилить потенциал противовоздушной обороны Литвы и других стран Балтии", - полагает Г. Науседа.

"Я также не могу себе представить эффективного сдерживания без увеличения боевой группы усиленного передового присутствия НАТО до уровня бригады. По этому вопросу мы совсем недавно договорились с канцлером Германии Олафом Шольцем", - сообщил глава страны.

Он подчеркнул, что из-за ухудшения геополитической ситуации необходимо в ускоренном темпе готовиться к общественной обороне.

"Для достижения всеобъемлющей безопасности мы должны обеспечить готовность государственных учреждений, бизнеса, неправительственных организаций и, в конечном итоге, всех граждан к всесторонней поддержке вооруженной защиты страны. Вклад каждого из нас очень важен", - полагает президент.

В своем ежегодном обращении он также подчеркивал необходимость усиления гражданской обороны.

"По соседству с нами также находится небезопасная Белорусская АЭС – еще один инструмент агрессивной политики России и Беларуси. Поэтому необходимо как можно скорее завершить работу по созданию Центра управления в кризисных ситуациях, приступить к организации учений для населения на национальном уровне, перейти от деклараций к работе по повышению пожарной безопасности и гражданской защиты", - уверен Г. Науседа.

Он призвал самоуправления обеспечить наличие хорошо оборудованных бомбоубежищ.

Дискуссии о безопасности активизировались в Литве после вторжения России в Украину.

Президент похвалил официальные ведомства страны, благодаря которым Литва справилась с наплывом мигрантов на границе с Беларусью.

"Самое главное - миграционный кризис послужил толчком к началу давно откладывавшейся работы по усилению охраны государственный границы Литвы и внешних границ Европейского союза", - отметил Г. Науседа.

Ежегодный доклад Г. Науседы перед Сеймом / E. Blaževič/LRT nuotr.

Президент Гитанас Науседа заявил, что государство должно помочь бизнесу открыть двери на альтернативные рынки, диверсифицировать экспорт и инвестиции, чтобы помочь раскрыть потенциал и конкурентоспособность литовской экономики.

"Я не могу себе представить стремительного экономического роста страны без грамотной экономической дипломатии и усилий государства по открытию новых рынков для нашего бизнеса", - в ежегодном докладе заявил президент.

Он обратил внимание, что в этом году часть литовских предприятий пострадала от реакции Китая на открытие тайваньского представительства в Вильнюсе. Г. Науседа высказал критику в адрес правительства, которое не подготовилось к ответным действиям.

"Планирование этого решения основывалось на предположении, что ответные меры Китая сведутся к ограничению экспортно-импортных операций и не окажут влияния на бизнес третьих стран в Литве. Это предположение оказалось слишком оптимистичным. Хуже того, не было никакой подготовки к ответным действиям. Представители бизнеса не были вовремя предупреждены", - сказал президент.

"Напомню, что еще совсем недавно мы призывали литовских предпринимателей развивать сотрудничество с китайскими компаниями. Однако в этом году тем, кто понес убытки, было предложено потерпеть. А между строк – еще и помолчать. Государство должно помочь бизнесу открыть двери на альтернативные рынки, диверсифицировать экспорт и инвестиции. Принцип "лес рубят – щепки летят" не только недальновиден, но и морально безответственен", - добавил он.

Президент считает, что оптимизм внушают истории успеха таких секторов, как биотехнологии, информационные технологии, производство лазеров и других, в плане конкурентоспособности им не уступают традиционные секторы экономики. Кроме того, по мнению президента, "новые горизонты для Литвы открывает финансирование в размере 2,2 млрд евро из Фонда восстановления европейской экономики, по которому велись активные переговоры на европейском уровне".