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The Insider: документ о биолабораториях, появившийся в российских СМИ, – фейк

Радио «Cвобода»2022.06.16 08:42
Дезинформация
Дезинформация / Shutterstock

Документ Министерства обороны Украины, якобы доказывающий существование секретных украинских биолабораторий и их взаимодействие с военно-биологическими лабораториями США, опубликованный прокремлёвскими СМИ, в числе которых – "Известия", "Взгляд", телеканалы "РЕН" и "Царьград", является грубой подделкой, утверждает расследовательское издание The Insider.

Как отмечают журналисты, в опубликованном накануне документе говорится, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об уничтожении личных данных работников украинских предприятий и военнослужащих, сотрудничавших с американскими лабораториями. Речь якобы идёт о персонале трёх организаций: Центра общественного здоровья Украины, Украинского противочумного института имени Мечникова и Житомирского лабораторного центра на транспорте.

В The Insider обратили внимание на то, что в тексте документа содержатся очевидные ошибки в употреблении украинского языка, и что текст, с высокой долей вероятности, сначала был написан по-русски и только затем неумело переведён.

Так, фраза "личное дело" в документе, если её снова перевести на русский, употреблена в значении "это моё дело".

В правой верхней части документа находится подтверждение регистрации приказа в системе делопроизводства СБУ, и там в качестве адреса указано: "ул. Володимирська, 33, г. Київ", в то время как улица по-украински – "вулиця", а город – "мicто", соответственно правильными сокращениями были бы "вул." и "м."

Кроме того, как сообщил The Insider источник в спецслужбах Украины, слово "безпеки" в полном названии СБУ в деловых документах всегда пишется со строчной буквы, а подтверждение регистрации в электронной системе делопроизводства должно располагаться внизу документа, а не вверху.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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