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2022.06.16 09:09

Хроника путинской войны. СМИ сообщили о двух пленных американцах

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DW, LRT.lt, Радио LRT, Радио «Cвобода», Би-би-си, UNIAN2022.06.16 09:09
Война России против Украины
Война России против Украины / AP nuotr.

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 16 июня.

На 113-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий четверга, 16 июня (время вильнюсское).

08:23

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги отправились на поезде в Киев, сообщают немецкие и итальянские СМИ. О поездке официально не заявляли из-за соображений безопасности.

07:45

Главный приз НХЛ в этом году минует Россию и Беларусь. В случае если российский или белорусский игрок вместе со своей командой победит в плей-офф Национальной хоккейной лиги США (НХЛ) и станет обладателем Кубка Стэнли, лига не разрешит ему отправиться с трофеем на родину во время традиционного турне. Об этом заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

06:30

Война в Украине, по данным ООН, впервые привела к тому, что число людей, вынужденных покинуть дома, во всем мире превысило 100 млн человек. Во всемирной организации опасаются, что война может стать причиной голода, что повлечет за собой дальнейший рост числа беженцев.

05:30

В Сумах в ночь на 16 июня во время сигнала воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Александр Лысенко. Жителей просят оставаться в укрытиях. Накануне в Сумской области два вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. В результате ударов один человек погиб, шестеро ранены.

05:00

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Встреча была очень продуктивной. Что касается агрессии России против Украины, послание было громким и четким: Карфаген будет разрушен! Никто нас не остановит! В наших руках безопасность евроатлантического пространства. Эти руки должны получить более тяжелое оружие", - написал Резников в Twitter.

04:00

Лондон может поставить Киеву дополнительные вооружения

Великобритания рассматривает возможность поставки в Украину противокорабельных ракет в дополнение к уже обещанным вооружениям. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил во время визита в Осло министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

03:00

Россияне нанесли ракетные удары по городу Покровск и поселку Гришино Донецкой области, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. В результате обстрела, совершенного вечером 15 июня, по данным украинской стороны, два человека ранены, разрушены и повреждены не менее 14 частных жилых домов, а также метеостанция и ферма, на которой погибли около трех десятков животных.

01:55

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за лидерство в мобилизации помощи всех партнеров, за новую военную помощь объемом 1 миллиард долларов, а также за пакет гуманитарной поддержки для Украины на 225 млн долларов. Как сообщил Зеленский в традиционном вечернем видеообращении 15 июня, стороны обсудили также "тактическую ситуацию на поле боя и то, как ускорить нашу победу".

01:20

СМИ сообщили о двух пленных американцах

Граждане США Александр Дрюке и Энди Хюйн, воевавшие на стороне Украины, попали в плен к российским солдатам, рассказали изданию The Telegraph и телеканалу СNN сослуживцы американцев. Это произошло в начале июне во время боев рядом с Харьковом. В Госдепартаменте США сообщили, что им "известно о неподтвержденных сообщениях о двух гражданах США, захваченных в плен в Украине". "Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями. Из соображений конфиденциальности у нас пока нет дальнейших комментариев", - сказал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

00:25

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги 16 июня, вероятно, нанесут визит в Киев. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg. Ранее СМИ уже сообщали о том, что лидеры этих стран могут посетить Киев, и визит состоится до саммита G7.

00:00

Зеленский принял приглашения на саммиты G7 и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал, что принял приглашения на участие в саммите "большой семерки" в Германии, который пройдет с 26 по 28 июня, и в саммите НАТО в Мадриде, намеченном на 28-30 июня.


Хроника событий 15 июня >>>

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