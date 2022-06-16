Хроника путинской войны. ФРГ, Франция, Италия и Румыния - за статус Украины как кандидата в члены ЕС

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 16 июня.

На 113-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий четверга, 16 июня (время вильнюсское).

17:00

Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украины статуса кандидата в члены Европейского Союза. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве французский президент Эмманюэль Макрон. До этого Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским за круглым столом.

16:40

Еврокомиссия представила ужесточенный кодекс поведения в борьбе с дезинформацией, уже подписанный такими интернет-гигантами, как Google и Twitter. Обновленная версия кодекса, согласованная на фоне пандемии коронавируса и войны России в Украине, предусматривает в числе прочего усиление борьбы с так называемыми "дипфейками" (Deep Fakes) - крайне правдоподобной дезинформацией. Интернет-пользователи должны будут получить более эффективные инструменты для распознавания и маркировки фейков. Так называемый фактчекинг расширят на всех языках стран Евросоюза. Для борьбы с дезинформацией предлагается в числе прочего лишать распространителей фейков доходов от рекламы.

16:10

Принудительный вывоз населения Украины в Россию или на временно контролируемые ею территории являются депортацией украинского народа. Об этом говорится в резолюции, принятой парламентом Литвы. Документ внесли на голосование 23 парламентария из разных фракций, в том числе оппозиционных Партии труда и Социал-демократической партии, сообщает издание delfi.lt. В резолюции осуждается то, что с целью уничтожения украинской идентичности были депортированы более 1 млн гражданских лиц, в том числе 200 тысяч детей. Депутаты Сейма высказались за то, чтобы геноцид украинского народа был остановлен правовыми средствами, а депортированным людям были созданы условия для возвращения в Украину или выезда в другую безопасную страну. Они призвали международное сообщество добиваться ответственности за эти преступления.

15:40

В результате авиаудара российских войск по Лисичанску не менее трех человек погибли и семь были ранены, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, одна из ракет попала в постройку, где укрывались люди.

15:25

Росавиация в 19-й раз продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты на юге и в центральной части России, сообщила пресс-служба ведомства. Он будет действовать до 24 июня и распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Впервые ограничения ввели 24 февраля, когда началась война с Украиной.

14:55

Соцсеть Twitter заблокировала аккаунт главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Причиной, как сообщил сам Рогозин, назван твит, в котором он, в частности, заявил: "Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации". А затем призвал: Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков". Модераторы Twitter указали, что такой твит нарушает правила соцсети, запрещающие разжигание ненависти, а также угрозы и оскорбления людей по расовым, национальным и этническим признакам. Дмитрий Рогозин заявил, что не будет удалять твит, поскольку считает его "абсолютно верным", и назвал Twitter "помойкой, трибуной для экстремистов и рупором антироссийской пропаганды".

14:20

Министерство иностранных дел РФ закрыло въезд в страну для 121 гражданина Австралии, включая руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов. Это стало "ответом на расширяющиеся санкции правительства Австралии, которые распространяются на все большее число граждан России", говорится в заявлении ведомства. МИД РФ обвинил вошедших в санкционный список австралийцев в "формировании русофобской повестки дня" и сообщил, что этот список будет расширен в будущем.

14:01

Власти Великобритании ввели новые санкции против России в связи с кризисом вокруг Украины, сообщается на сайте правительства страны. Под ограничения, в частности, попала уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, ее обвиняют в "принудительном перемещении и усыновлении украинских детей". В санкционный список также внесен глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл из-за его "активной поддержки российской агрессии". Санкции предполагают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов.

13:42

Германия призывает союзников поддержать формирование многонациональной боевой бригады в Литве для укрепления восточного фланга НАТО. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) на встрече с коллегами по Североатлантическому альянсу в Брюсселе. По словам Ламбрехт, задача состоит в том, чтобы вдохнуть жизнь в эту инициативу и найти других партнеров для ее реализации. Берлин готов возглавить соединение и внести свой вклад, направив в бригаду не менее 1000 военнослужащих. Точная численность не называется.

13:20

Словакия передала Украине пять вертолетов и тысячи ракет для "Градов", сообщил в Facebook словацкий министр обороны Ярослав Надь. Помощь поступила также из Литвы, которая поставила Киеву бронетранспортеры M113 на сумму 15,5 млн евро. С начала войны в Украине военная помощь Словакии, по данным министерства обороны, составила 154 млн евро, литовские власти заявляют об оказании помощи примерно на 115 млн евро.

12:55

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис посетили город Ирпень под Киевом. Во время визита их сопровождал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

После ухода российских войск из Ирпеня там были обнаружены тела примерно 300 мирных жителей, погибших в результате боевых действий или убитых оккупантами.

12:27

В Киев прибыл президент Румынии

Помимо лидеров Германии, Франции и Италии, в Киев прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис. Он опубликовал фотографии и видео с киевского вокзала на своей странице в Twitter. По словам Йоханниса, он приехал в украинскую столицу вместе с Олафом Шольцем (Olaf Scholz), Эмманюэлем Макроном и Марио Драги, чтобы продемонстрировать "сильную поддержку и полную солидарность с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским народом". "Нужно остановить эту противозаконную российскую агрессию", - написал он.

In Kyiv today with my European colleagues 🇩🇪 Chancellor @OlafScholz, 🇫🇷 President @EmmanuelMacron and 🇮🇹 PM Mario Draghi @Palazzo_Chigi to show our strong support and full solidarity with President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people. This illegal Russian aggression must stop! pic.twitter.com/r5wKaGJm9b — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022

Как отмечает dpa, Йоханнис приехал в Киев на отдельном поезде.

12:11

Ситуация в экономике России сложная, поэтому важно проявлять гибкость и быстро реагировать на изменения, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мне кажется, всем очевидно, что по-прежнему не будет… Внешние условия изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились", - сказала Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

11:50

Виталий Кличко / AP nuotr.

Мэр Киева Виталий Кличко приветствовал приезд канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и его европейских коллег в украинскую столицу. В интервью немецкой газете Bild он сказал, что испытывает "счастье и гордость" в связи с этим визитом. "Это знак большой поддержки в период, когда посещение Киева по-прежнему сопряжено с риском, поскольку ракеты могут нанести новый удар в любое время", - отметил мэр города. Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги утром 16 июня прибыли на спецпоезде в Киев. По словам Кличко, визит трех европейских лидеров "имеет прежде всего большое символическое значение и демонстрирует поддержку Украины во время войны".

11:15

В Киеве раздалась сирена воздушной тревоги вскоре после того, как в столицу прибыли канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на своего корреспондента.

10:30

По данным Министерства обороны Великобритании, Украине, предположительно, удалось вывести большую часть своих войск из города Северодонецк. Кроме того, российским войскам в Северодонецке придется организовывать переправу через реку после того, как все основные мосты через Сиверский Донец, соединяющие город с территорией, удерживаемой Украиной, были разрушены. Российские силы в Донбассе все чаще действуют в составе наспех образованных и неукомплектованных частей, говорится в отчете британской разведки, опубликованном в Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/mUcMIcLHxU



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bJGO1qRWlT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 16, 2022

09:58

Канцлер Шольц, президент Макрон и премьер Драги прибыли в Киев

Визит Марио Драги, Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца в Украину / AP nuotr.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в четверг прибыли в Киев. Они приехали в украинскую столицу на спецпоезде из Польши. Ранее официально о визите трех европейских лидеров не заявляли по соображениям безопасности. В Киеве они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают немецкие СМИ. Главными темами переговоров станут дальнейшая поддержка Украины в отражении российской агрессии и желание Украины вступить в ЕС.

09:40

Эксперты американского Института исследования войны (ISW) считают, что международная военная помощь Украине срывает планы России по аннексии и полномасштабному административному контролю над оккупированными территориями. Комментируя итоги Рамштайна-3, аналитики указали, что новый пакет военной помощи неоценим для поддержки операций против российских войск на востоке Украины. В то же время они полагают, что россияне могут наносить удары в районе Донецка, выдавая их за атаки ВСУ, чтобы сдержать проукраинские настроения.

09:06

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) объявить о дальнейших поставках оружия во время сегодняшнего визита в Киев. В интервью газете Rheinischen Post дипломат заявил, что в Киеве, в первую очередь, ожидают от Шольц согласия на передачу 88 боевых танков Leopard-1 и 100 БМП Marder, которые концерн Rheinmetall сможет поставить незамедлительно. Кроме того, считает Мельник, канцлер должен отдать распоряжение о поставках тяжелых вооружений из запасов бундесвера. "Ничто не мешает Германии предоставить значительную часть из собственных 800 БТР Fuchs, 325 танков Leopard-2 или 380 БМП Marder украинской армии для уничтожения российских войск", - полагает посол. Кроме того, в среднесрочной перспективе Украине также понадобятся немецкие подводные лодки, корветы и патрульные и боевые катера, которые могут быть использованы для защиты протяженного черноморского побережья и устранения российского превосходства на море. Это также гарантировало бы свободу судоходства и продовольственную безопасность, заявил Мельник.)

08:23

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги отправились на поезде в Киев, сообщают немецкие и итальянские СМИ. О поездке официально не заявляли из-за соображений безопасности.

07:45

Главный приз НХЛ в этом году минует Россию и Беларусь. В случае если российский или белорусский игрок вместе со своей командой победит в плей-офф Национальной хоккейной лиги США (НХЛ) и станет обладателем Кубка Стэнли, лига не разрешит ему отправиться с трофеем на родину во время традиционного турне. Об этом заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

06:30

Война в Украине, по данным ООН, впервые привела к тому, что число людей, вынужденных покинуть дома, во всем мире превысило 100 млн человек. Во всемирной организации опасаются, что война может стать причиной голода, что повлечет за собой дальнейший рост числа беженцев.

Война России против Украины / AP nuotr.

05:30

В Сумах в ночь на 16 июня во время сигнала воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Александр Лысенко. Жителей просят оставаться в укрытиях. Накануне в Сумской области два вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. В результате ударов один человек погиб, шестеро ранены.

05:00

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Встреча была очень продуктивной. Что касается агрессии России против Украины, послание было громким и четким: Карфаген будет разрушен! Никто нас не остановит! В наших руках безопасность евроатлантического пространства. Эти руки должны получить более тяжелое оружие", - написал Резников в Twitter.

Had a very productive meeting with @jensstoltenberg. In terms of 🇷🇺aggression against 🇺🇦 the message was loud & clear: Carthage will be destroyed! Nobody is going to stop us! The security of the whole Euro-Atlantic space is in our hands. Those hands must receive heavier weapons. pic.twitter.com/skWeiakAA0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 15, 2022

04:00

Лондон может поставить Киеву дополнительные вооружения

Великобритания рассматривает возможность поставки в Украину противокорабельных ракет в дополнение к уже обещанным вооружениям. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил во время визита в Осло министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

03:00

Россияне нанесли ракетные удары по городу Покровск и поселку Гришино Донецкой области, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. В результате обстрела, совершенного вечером 15 июня, по данным украинской стороны, два человека ранены, разрушены и повреждены не менее 14 частных жилых домов, а также метеостанция и ферма, на которой погибли около трех десятков животных.

01:55

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за лидерство в мобилизации помощи всех партнеров, за новую военную помощь объемом 1 миллиард долларов, а также за пакет гуманитарной поддержки для Украины на 225 млн долларов. Как сообщил Зеленский в традиционном вечернем видеообращении 15 июня, стороны обсудили также "тактическую ситуацию на поле боя и то, как ускорить нашу победу".

01:20

СМИ сообщили о двух пленных американцах

Граждане США Александр Дрюке и Энди Хюйн, воевавшие на стороне Украины, попали в плен к российским солдатам, рассказали изданию The Telegraph и телеканалу СNN сослуживцы американцев. Это произошло в начале июне во время боев рядом с Харьковом. В Госдепартаменте США сообщили, что им "известно о неподтвержденных сообщениях о двух гражданах США, захваченных в плен в Украине". "Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями. Из соображений конфиденциальности у нас пока нет дальнейших комментариев", - сказал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

00:25

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги 16 июня, вероятно, нанесут визит в Киев. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg. Ранее СМИ уже сообщали о том, что лидеры этих стран могут посетить Киев, и визит состоится до саммита G7.

00:00

Зеленский принял приглашения на саммиты G7 и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал, что принял приглашения на участие в саммите "большой семерки" в Германии, который пройдет с 26 по 28 июня, и в саммите НАТО в Мадриде, намеченном на 28-30 июня.



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