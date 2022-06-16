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Делегация из Ирака обсудила с МВД Литвы вопросы снижения нелегальной миграции

BNS2022.06.16 08:36
Мигранты
Мигранты / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В среду в Вильнюсе побывала правительственная делегация Ирака, обсудившая с представителями министерства внутренних дел вопросы урегулирования миграционного кризиса, созданного режимом Беларуси, а также возможности для нелегально попавших в Литву иракцев быстрее вернуться в страну их происхождения.

"Мы ценим сотрудничество правительства Ирака в выдаче документов тем гражданам Ирака, кто хочет вернуться, и в снижении потока нелегальной миграции. Очевидно, что остановленные рейсы из Ирака в Минск помогли тому, что среди прибывающих нелегальных мигрантов нет граждан Ирака", - сообщил вице-министр Арнольдас Абрамавичюс.

По данным МВД, в Литве находятся 1700 граждан Ирака, около 800 вернулись в страну происхождения.

Иракская делегация отметила, что основная цель - усиливать сотрудничество, обмен информацией и продолжать действия по превенции нелегальной миграции. Участники встречи подчеркнули необходимость усиливать меры по борьбе с торговлей людьми.

Литва до 22 сентября этого года продлила выплату в размере 1000 евро для желающих добровольно покинуть страну.

В настоящее время возможность добровольного возвращения обдумывают 32 человека.

В прошлом году в Литву из Беларуси нелегально попало около 4,2 тыс. мигрантов, большей частью из стран Ближнего Востока и Африки.

# Литва
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