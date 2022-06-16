Литва подписала с Финляндией протокол о намерениях о приобретении двух патрульных кораблей

Литва подписала с Финляндией протокол о намерениях, связанный с покупкой двух военных патрульных кораблей, сообщило министерство обороны Литвы.

"Финляндия понимает необходимость этих кораблей Литве, поэтому переговоры идут очень быстро. Договор купли-продажи мы планируем подписать еще до конца этого месяца", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Патрульные корабли усилят оборону, позволят ВС Литвы более эффективно действовать в Куршском заливе, увеличат боеготовность пограничных сил Литвы, сменят устаревшую технику.