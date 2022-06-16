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2022.06.16 07:00

Власти укрепляют информационное пространство Литвы и СМИ национальных общин

2022.06.16 07:00
Симонас Кайрис
Симонас Кайрис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На укрепление информационного пространства Литвы и СМИ национальных общин выделено 500 тысяч евро, сообщило Министерство культуры. Деньги будут выделены из правительственного резерва в конце этого года.

"Перед лицом войны мы в очередной раз убедились, какую огромную роль играет сегодня информация, как легко ею можно манипулировать, и как важно создать надежный противовес этому", - сказал министр культуры Симонас Кайрис.

Он отметил важность укрепления информационного пространства Литвы и СМИ на языках национальных общин, имея в виду "беженцев из Украины, противников российского и белорусского режимов, находящихся на территории нашей страны, а также представителей национальных меньшинств, которые давно живут в нашей стране и для которых доступ к достоверной информации имеет особое значение".

По мнению министерства, особого внимания требует и укрепление информационного пространства в приграничных районах Литвы, где трудно ограничить прием российских и белорусских теле- и радиопрограмм.

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