Власти укрепляют информационное пространство Литвы и СМИ национальных общин

На укрепление информационного пространства Литвы и СМИ национальных общин выделено 500 тысяч евро, сообщило Министерство культуры. Деньги будут выделены из правительственного резерва в конце этого года.

"Перед лицом войны мы в очередной раз убедились, какую огромную роль играет сегодня информация, как легко ею можно манипулировать, и как важно создать надежный противовес этому", - сказал министр культуры Симонас Кайрис.

Он отметил важность укрепления информационного пространства Литвы и СМИ на языках национальных общин, имея в виду "беженцев из Украины, противников российского и белорусского режимов, находящихся на территории нашей страны, а также представителей национальных меньшинств, которые давно живут в нашей стране и для которых доступ к достоверной информации имеет особое значение".

По мнению министерства, особого внимания требует и укрепление информационного пространства в приграничных районах Литвы, где трудно ограничить прием российских и белорусских теле- и радиопрограмм.