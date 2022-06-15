Хроника путинской войны. Зеленский призвал Запад не затягивать с поставками Украине противоракетного оружия

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 15 июня.

На 111-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий среды, 15 июня (время вильнюсское).

09:55

По информации британской военной разведки, после продолжающихся более месяца ожесточенных боев за Северодонецк российские войска контролируют большую часть этого города. "Российская тактика ведения боевых действий в городах, основанная на интенсивном использовании артиллерии, нанесла значительный сопутствующий ущерб всему городу. Подразделения ВСУ вместе с несколькими сотнями мирных жителей укрываются в подземных бункерах на химзаводе "Азот" в промышленной зоне города", - указывается в заявлении Минобороны Великобритании, опубликованном в Twitter. Российские силы, по всей вероятности, будут сосредоточены вокруг "Азота", пока украинские военные выживают под землей, что помешает России перенаправить эти подразделения для боевых задач в других местах, считают в ведомстве. "Крайне маловероятно, что Россия ожидала столь сильного сопротивления или такой затяжной войны на истощение при первоначальном планировании вторжения", - заявили в Лондоне.

09:25

В Луганской области продолжаются боевые действия за населенные пункты, еще не захваченные российской армией - Северодонецк, Лисичанск, Врубовку и Тошковку, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram. "Становится труднее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться в Лисичанск. Тем не менее, россияне близко, от чего страдает население и рушатся дома", - написал он. Одновременно Гайдай сообщил об обстрелах вблизи бывшего завода "Донсода", а также в районе "Стеклозавода". "В Северодонецке враг в очередной раз попал по "Азоту". В частности, повреждена проходная предприятия. Уничтожаются многоэтажки, расположенные поближе к химическому гиганту. Противник слабее в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии, из-за чего разрушаются наши дома", - указал он далее.

09:00

ВСУ: число погибших россиян возросло до 32 750

За минувшие сутки число погибших российских военнослужащих с начала войны в Украине возросло на 250 до 32 750, заявил Генштаб ВСУ. Кроме того, за сутки украинские силы уничтожили шесть российских танков (с начала войны - 1440), 25 боевых бронированных машин (3528), одну артиллерийскую систему (722), одну реактивную систему залпового огня (230), один вертолет (179), три беспилотника (591) и четыре крылатые ракеты (129), указывается в заявлении в Facebook. Наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Северодонецком направлениях, сообщается далее.

08:25

Согласно результатам проведенного в мае опроса Института по исследованию рынка труда и карьеры (IAB), риски, связанные с возможным газовым эмбарго в отношении России, для немецкого бизнеса будут высокими. Большая часть (58 процентов) немецких компаний не сможет в короткие сроки заместить российский газ. 14 процентов из опрошенных почти 2000 немецких фирм заявили о сокращении производства как одном из следствий войны в Украине.

08:10

Ллойд Остин / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Около 50 стран, входящих в так называемую контактную группу по Украине, обсудят в Брюсселе дальнейшие поставки оружия Киеву. Министр обороны США Ллойд Остин пригласил остальные страны НАТО, а также ряд стран-партнеров в штаб-квартиру альянса, встреча начнется в 16 часов мск. Перед началом заседания власти Украины призвали предоставить ей тяжелые вооружения, в том числе, танки и гаубицы.

07:55

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил в Facebook о встрече в Копенгагене с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Одной из тем переговоров была заявка Украины на предоставление ей статуса кандидата в члены ЕС, оценку которой должна в ближайшие дни предоставить Еврокомиссия. "В ожидании пятничного заключения Еврокомиссии скажу только одно - не все так пессимистично, в том числе по Дании", - написал Жовква в Facebook.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС выступают Дания и Нидерланды. В Копенгагене, в частности, не уверены в том, что Украина отвечает всем критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократическое правление, верховенство закона, соблюдение прав человека и защиту меньшинств, пояснило агентство.

07:35

Генштаб ВСУ: удалось отбить наступление россиян на двух направлениях

По информации Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении российские подразделения при поддержке вертолетов пытались не допустить дальнейшего продвижения украинских войск к государственной границе и обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Победы, Русской Лозовой, Старой Гнилицы, Байрака, Верхнего Салтова и Замуловки. Продолжаются бои в районе Рубежного, сообщается в утренней оперативной сводке, опубликованной в Facebook. В Славянском направлении основные усилия ВС РФ сосредоточены на продолжении наступления на Славянск, ведется наступление в направлении Краснополья. Украинские силы успешно отбили штурмовые действия в районах населённых пунктов Богородичное и Долина, указывается далее.

На Северодонецком направлении противник вел обстрелы украинских позиций из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня, обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Тошковки, Устиновки, Боровского, Метелкино, сообщили в ВСУ. "Украинские воины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковке, боевые действия продолжаются", - сообщается далее. На Бахмутском и Новопавловском направлениях украинские войска, по данным Генштаба, отразили атаки противника и заставили его отойти на занятые ранее позиции.

06:50

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главнокомандующего ВСУ "очень внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и соцсетях о том, что некоторые наши бойцы не имеют достаточно средств индивидуальной защиты". "Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждает общество. Я ожидаю проверок логистики в армии - и того, как поставляются, и того, как распределяются средства индивидуальной защиты. Сейчас всем находящимся в зоне боевых действий должно хватать всего необходимого", - сказал Зеленский.

06:25

Войну в Украине не остановить без прямого вмешательства НАТО - об этом заявил бывший командующий вооруженными силами альянса в Европе Уэсли Кларк. "Идея, которую отстаивает сейчас генеральный секретарь Йенс Столтенберг, и которая находит поддержку у других членов альянса - о том, что НАТО может активно не вмешиваться, если его непосредственно не атакуют, - эта идея осталась в 90-х годах. Пришло время усвоить уроки. НАТО должно вмешаться. Давайте официально это признаем и прикажем россиянам прекратить огонь", - цитирует Кларка "Голос Америки". По мнению генерала армии США в отставке, альянс должен либо "выйти за очерченные рамки, либо прекратить свою деятельность".

05:55

Удар "Урагана" унес жизни четырех человек на Днепропетровщине



Четыре человека погибли в городе Апостолово Днепропетровской области в результате обстрела его нынешней ночью российскими войсками из РСЗО "Ураган". Об этом написал в Telegram мэр города Андрей Оса. По его словам, первые последствия попадания ракет были ликвидированы, работы продолжатся утром. Оса призвал жителей города быть осторожными в перемещениях и не касаться на улице никаких металлических предметов.

05:30

В ВСУ подтвердили, что вчерашний пожар на складе боеприпасов в оккупированном Россией городе Новая Каховка Херсонской области произошел именно в результате их удара. "Сегодня в обед наши вооруженные силы очень точечно и целенаправленно ударили по складу боеприпасов и центру ремонта военной техники, который находился в Новой Каховке в одном из промышленных районов. И туда прилетело очень четко. Детонировало с обеда. И вот до позднего вечера происходила детонация снарядов на этом складе", – рассказал советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в эфире телеканала FreeДом вечером 14 июня.

05:15

На востоке Украины ВСУ за сутки 14 июня уничтожили два российских танка, три БМП и три БТР, пять артиллерийских систем и миномет. Об этом говорится в сводке оперативного командования "Восток". Потери ВС РФ в живой силе составили на этом направлении более 70 человек, сообщают украинские военные.

04:50

Среднесуточный охват Instagram в России, составлявший до войны почти 39 млн человек, к концу мая рухнул до 11,7 млн. Для Facebook этот показатель упал с 6,7 млн до 2,2 млн. Такую статистику собрала компания Mediascope по просьбе издания The Bell. Обе соцсети весной 2022-го были признаны властями России экстремистскими и заблокированы на территории страны.

04:10

Йенс Столтенберг / AP nuotr.

Запад должен отправлять Киеву больше тяжелого оружия, заявил 14 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Украина "абсолютно зависит" от западной военной помощи, чтобы выстоять против "жестокого российского вторжения". Генсек НАТО подчеркнул, что альянс уже предпринял некоторые шаги по увеличению поставок тяжелого вооружения ВСУ. Дальнейшие действия в этом направлении лидеры натовских стран обсудят сегодня в Брюсселе.

03:50

За прошедшие сутки на юге Украины ВСУ уничтожили 70 российских солдат и 60 единиц техники ВС РФ. Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Юг". По его данным, уничтожен один российский военный вертолет, самоходная пушка "Пион", реактивная система залпового огня "Град", три 152-мм гаубицы и 19 единиц бронетехники. Также было ликвидировано два склада боеприпасов российской армии.

03:10

США помогут построить элеваторы для вывоза украинского зерна

Зерно / Kai Pilger/Unsplash nuotr.

США помогут европейским союзникам построить временные зернохранилища у границы Украины, чтобы вывезти из страны собранное в ней зерно. Об этом 14 июня заявил президент США Джо Байден. "Поскольку у Украины такая же система железных дорог, как у России, где колея отличается по ширине от европейской, мы будем строить временные элеваторы на границе Украины, в частности, с Польшей, чтобы перегружать в них зерно из украинских вагонов, а дальше - в европейские вагоны, чтобы потом везти морским транспортом", - сказал Байден.

Американский президент подчеркнул: США тесно работает с европейскими партнерами, чтобы вывести 20 млн тонн зерна, заблокированного в Украине, на рынок для снижения глобальных цен на продовольствие. При этом экспортировать украинское зерно Черным морем, по его мнению, нельзя, потому что оно будет "взорвано в воде".

02:30

Украинские дети, вывезенные в Россию после начала вооруженной агрессии РФ против Украины, не должны усыновляться российскими семьями. Об этом 14 июня заявила Афшан Хан, региональный директор Отделения ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии. Она напомнила, что любое перемещение детей должно производиться только в их интересах, а также с информированного добровольного согласия родителей. Дети, вывезенные в другую страну без соблюдения этих условий, не могут считаться сиротами. ЮНИСЕФ, по словам Хан, сейчас работает над тем, чтобы документировать подобные случаи.

01:50

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер призвал европейские страны отказаться от покупки российских энергоносителей, чтобы не финансировать боевые действия РФ в Украине. Эти слова прозвучали на климатическом саммите Austrian World Summit в Вене. "Как ни посмотри, на наших руках кровь, потому что мы финансируем войну", - заявил Шварценеггер. В марте он уже призывал прекратить огонь в Украине.

I see everyone sharing this clip -thank you! Please watch the whole speech. https://t.co/Q3k7lWFZws https://t.co/INaidV17eU — Arnold (@Schwarzenegger) June 14, 2022

01:20

Казначейство Соединенных Штатов не будет блокировать выплаты России за поставленные ею энергоносители до 5 декабря, чтобы страны Европы успели подготовиться к введению жесткого эмбарго. Временная лицензия на проведение таких платежей должна будет позволить союзникам США постепенно "снизить их зависимость от российской энергии", в то время, как страны Запада совместно работают над тем, чтобы "перекрыть источники доходов Кремля", цитирует AP слова представителя Казначейства.

00:50

Североатлантический совет на уровне министров обороны соберется в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15-16 июня. Встреча начнется с рабочего ужина 15 июня, на который приглашены партнеры из Евросоюза, Финляндии, Швеции, Грузии и Украины, сообщила пресс-служба организации. В штаб-квартире Североатлантического альянса также объявили, что 15 июня состоится отдельное заседание контактной группы по Украине, организованное США.

00:10

Владимир Зеленский в вечернем видеообращении еще раз призвал лидеров стран Запада быстрее предоставить Украине современное противоракетное оружие. "Затягивание с его предоставлением не может иметь оправданий. Буду постоянно подчеркивать это, говоря с нашими партнерами", - сказал украинский президент, напомнив о сегодняшнем ракетном ударе по Львовской и Тернопольской областям.

"На этой неделе будет много разных важных переговоров, и не только с европейскими политиками, которым под силу предоставить Украине современные противоракетные системы", - добавил Зеленский.

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