Навального увезли из колонии в Покрове в неизвестном направлении

В мае суд вынес оппозиционному политику новый приговор, заменив общий режим на строгий. Сам Алексей Навальный предполагал, что его перевезут в колонию в Мелехове.

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, отбывавшего срок в исправительной колонии № 2 в Покрове, увезли в неизвестном направлении, сообщили соратники Навального во вторник, 14 июня. "Алексея Навального увезли из ИК-2. Приехавшего к нему адвоката продержали на проходной до 14.00, а потом сказали: "Нет такого осужденного". Где Алексей сейчас и в какую колонию его везут - мы не знаем", - написал Леонид Волков.

По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, ни адвокатам, ни родственникам о его переводе заранее не сообщили. "По слухам, его собирались переводить в колонию строгого режима ИК-6 "Мелехово", но действительно ли его везут туда и когда привезут, узнать пока невозможно", - написала Ярмыш.

"Проблема с переводом в другую колонию не только в том, что колония строгого режима гораздо страшнее. Все то время, пока мы не знаем, где Алексей, он остается один на один с системой, которая уже пыталась его убить. Поэтому сейчас главная задача - найти его как можно скорее", - добавила Ярмыш.

Строгий режим для Навального

В марте суд приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду. Московский городской суд подтвердил приговор 24 мая. До этого политик отбывал наказание в колонии общего режима.

В мае Навальный сообщил, что узнал о подготовке исправительной колонии ИК-6 в Мелехово во Владимирской области для его приема. "Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют "тюрьму в тюрьме“ для меня, - заявил тогда политик.

DW