В День скорби и надежды Науседа отмечает, что РФ повторяет это в Украине

В День скорби и надежды президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия повторяет историю сталинских ссылок в Украине.

"Сегодня более миллиона украинцев, которых российские агрессоры лишили крова, проходят трагический путь, который символизирует 14 июня", - сказал глава государства на памятном мероприятии.

"Сколько из них вернутся на родину? Кто защитит и вернет в Украину сирот и беспризорников?", — риторически спросил он.

Оккупировав Литву, 81 год назад советская власть приступила к массовым депортациям в глубь Советского Союза.

По данным Центра изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы, за несколько дней в июне 1941 года около 18 000 человек в Литве были загнаны в вагоны для скота и вывезены с родины.

Киев заявляет, что аналогично Россия ведет себя в Украине, откуда людей насильно депортируют в Россию.

"Мы не можем мириться с доминированием насилия и лжи. Поэтому сегодня, памятуя о жертвах массовых депортаций в Литве, каждый из нас заново откроет в себе бойцовский дух. Пусть всех нас объединит решимость дорожить свободой и противостоять несправедливости", — сказал Г. Науседа.

Советский Союз оккупировал Литву 15 июня 1940 года. Всего за время этой оккупации было заключено в тюрьмы и депортировано 280 тыс. граждан Литвы.