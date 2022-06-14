Виктор Успасских

Новости

11 мин. назад

Успасских покидает пост председателя Партии труда Литвы

Колония № 2 в Покрове, где отбывал заключение Алексей Навальный

Новости

52 мин. назад

Навального увезли из колонии в Покрове в неизвестном направлении

Гитанас Науседа

Новости

59 мин. назад

В День скорби и надежды Науседа отмечает, что РФ повторяет это в Украине

Война России против Украины

Новости

1 ч. назад

Хроника путинской войны. Берлин заверил Украину в скорой поставке гаубиц

Виктория Чмилите-Нильсен и Валдас Адамкус

Новости

7 ч. назад

Спикер Сейма: Оценка преступлений коммунизма должна быть в повестке стран Запада

Ингрида Шимоните

Новости

7 ч. назад

Премьер Литвы: Война в Украине показала, что борьба с большевистским драконом не закончилась

Оппозиция подготовила правящему большинству список требований

Новости

8 ч. назад

Конфликт в Сейме Литвы: оппозиция заседает отдельно, предпринимаются попытки наладить диалог

Арвидас Анушаускас и Себастьян Лекорн

Новости

9 ч. назад

Министр: Французские гаубицы могут быть поставлены в Литву в 2027 году

Ингрида Шимоните

Новости

9 ч. назад

Премьер Литвы заразилась коронавирусом, ее визит в США откладывается

День скорби и надежды

Новости

9 ч. назад

В Литве проходят мероприятия по случаю 81-й годовщины начала советских ссылок

Дональд Трамп

Новости

10 ч. назад

Комиссия Сената: Трамп "лгал", говоря о фальсификации выборов 2020 года

Самолет (ассоциативное фото)

Новости

10 ч. назад

Самолёты олигархов из России летают над Европой в обход санкций

Елена Зеленская

Новости

10 ч. назад

Первая леди Украины Е. Зеленская: Тяжелее всего общаться с женщинами, потерявшими детей

Аэропорт в Германии

Новости

10 ч. назад

В ЕС намерены продлить на год действие "ковид-паспортов"

Акция протеста в Москве против войны в Украине

Новости

10 ч. назад

Правозащитники подготовили для ООН доклад о репрессиях в РФ с начала войны

Сергей Кириенко

Новости

11 ч. назад

"Известия" объяснили публикацию текста Кириенко "хакерской атакой"

Новости

2022.06.14 19:08

Успасских покидает пост председателя Партии труда Литвы

BNS2022.06.14 19:08
Виктор Успасских
Виктор Успасских / D. Umbraso/LRT nuotr.

Депутат Европарламента от Литвы Виктор Успасских объявил об уходе с поста председателя оппозиционной Партии труда.

«Объявляю, что ухожу в отставку с поста председателя Партии труда и таким образом завершаю свою активную политическую жизнь. Партия труда — большой этап в моей жизни как политика, чувства неоднозначные, потому что она была и остается первой политической организацией, членом, а также лидером которой я стал», — говорится в письме, которое Успасских распространил среди членов партии.

По словам политика, он уходит, потому что хочет «предоставить партии новый импульс, новые идеи, омолодить ее».

# Литва
Колония № 2 в Покрове, где отбывал заключение Алексей Навальный
52 мин. назад

Навального увезли из колонии в Покрове в неизвестном направлении

Гитанас Науседа
59 мин. назад

В День скорби и надежды Науседа отмечает, что РФ повторяет это в Украине

Война России против Украины
5
1 ч. назад

Хроника путинской войны. Берлин заверил Украину в скорой поставке гаубиц

постоянно дополняется
5
Виктория Чмилите-Нильсен и Валдас Адамкус
7 ч. назад

Спикер Сейма: Оценка преступлений коммунизма должна быть в повестке стран Запада

Ингрида Шимоните
7 ч. назад

Премьер Литвы: Война в Украине показала, что борьба с большевистским драконом не закончилась

Оппозиция подготовила правящему большинству список требований
8 ч. назад

Конфликт в Сейме Литвы: оппозиция заседает отдельно, предпринимаются попытки наладить диалог

Арвидас Анушаускас и Себастьян Лекорн
9 ч. назад

Министр: Французские гаубицы могут быть поставлены в Литву в 2027 году

Ингрида Шимоните
9 ч. назад

Премьер Литвы заразилась коронавирусом, ее визит в США откладывается

День скорби и надежды
9 ч. назад

В Литве проходят мероприятия по случаю 81-й годовщины начала советских ссылок

Дональд Трамп
10 ч. назад

Комиссия Сената: Трамп "лгал", говоря о фальсификации выборов 2020 года

Война России против Украины
2022.06.13 23:08

Хроника путинской войны. Зеленский: Конечно, мы освободим и наш Крым

День скорби и надежды
2022.06.14 09:32

В Литве проходят мероприятия по случаю 81-й годовщины начала советских ссылок

Война России против Украины
5
2022.06.14 18:10

Хроника путинской войны. Берлин заверил Украину в скорой поставке гаубиц

постоянно дополняется
5
Ингрида Шимоните
2022.06.14 09:38

Премьер Литвы заразилась коронавирусом, ее визит в США откладывается

Литва передаст Украине 110 антидроновых ружей
2022.06.14 07:50

Литовцы приобрели для Украины 110 мощных антидроновых ружей

Виктория Чмилите-Нильсен и Валдас Адамкус
2022.06.14 12:03

Спикер Сейма: Оценка преступлений коммунизма должна быть в повестке стран Запада

Елена Зеленская
Интервью ЛРТ
2022.06.14 09:00
Интервью ЛРТ

Первая леди Украины Е. Зеленская: Тяжелее всего общаться с женщинами, потерявшими детей

Оппозиция подготовила правящему большинству список требований
2022.06.14 10:23

Конфликт в Сейме Литвы: оппозиция заседает отдельно, предпринимаются попытки наладить диалог

Аэропорт в Германии
2022.06.14 08:34

В ЕС намерены продлить на год действие "ковид-паспортов"

Акция протеста в Москве против войны в Украине
2022.06.14 08:28

Правозащитники подготовили для ООН доклад о репрессиях в РФ с начала войны