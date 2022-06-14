Успасских покидает пост председателя Партии труда Литвы

Депутат Европарламента от Литвы Виктор Успасских объявил об уходе с поста председателя оппозиционной Партии труда.

«Объявляю, что ухожу в отставку с поста председателя Партии труда и таким образом завершаю свою активную политическую жизнь. Партия труда — большой этап в моей жизни как политика, чувства неоднозначные, потому что она была и остается первой политической организацией, членом, а также лидером которой я стал», — говорится в письме, которое Успасских распространил среди членов партии.

По словам политика, он уходит, потому что хочет «предоставить партии новый импульс, новые идеи, омолодить ее».