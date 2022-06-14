В ЕС намерены продлить на год действие "ковид-паспортов"

Решение продлить действие "ковид-паспортов" в Европарламенте объяснили желанием гарантировать гражданам ЕС свободу передвижения.

Действие цифровых "ковид-паспортов" (EUDCC) будет продлено в Евросоюзе еще на год - до июня 2023 года. Об этом совместном решении Европарламента и Совета ЕС сообщается в понедельник, 13 июня.

Этот шаг обоснован стремлением гарантировать гражданам ЕС свободу передвижения в случае появления нового варианта коронавируса, которому будет присвоен статус "вызывающего беспокойство" (variant of concern), отмечает пресс-служба Европарламента.

Участники обсуждений договорились, что государства-члены ЕС должны воздерживаться от введения дополнительных ограничений на свободное передвижение для владельцев EUDCC. Делать это будет разрешено только в случаях, когда такие ограничения необходимы для охраны общественного здоровья, соразмерны и не ведут к дискриминации.

"Мы полны решимости вернуться к неограниченной свободе передвижения", - прокомментировал решение Европарламента и Совета ЕС еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

Он приветствовал тот факт, что многие государства ЕС на сегодня сняли все ограничения на поездки, включая необходимость предъявления сертификата о прививке от коронавируса или недавно перенесенном заболевании или отрицательного теста. "Однако эпидемиологическая ситуация может быстро измениться", - предупредил он.

DW